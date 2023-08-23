İçer içmez damarları tertemiz yapıyor! Yağı adeta akıtarak tıkalı damar bırakmayan o içecek...

Bazı içecekler, kolesterol düzeylerini düşürmeye yardımcı olurken aynı zamanda daha sağlıklı bir yaşam sürmenizin de anahtarına dönüşebilir. İşte kolesterol düzeylerinde büyük bir değişimin yolunu açabilecek o içecekler…
YEŞİL ÇAY
Yeşil çay, "kötü" LDL ve toplam kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğu düşünülen kateşinler ve diğer antioksidan bileşikler yönünden zengindir.
2015 yılında yapılan bir çalışmada bilim adamları, farelere yeşil çaydaki bir başka faydalı antioksidan olan kateşinler ve epigallokateşin galat ile aşılanmış içme suyu verdiler. 56 gün sonra bilim insanları, yüksek kolesterol diyeti uygulayan iki grup farede kolesterol ve "kötü" LDL düzeylerinin yaklaşık %14,4 ve %30,4 oranında azaldığını fark etti. Ancak bunu daha fazla araştırmak için daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç vardır.
Siyah çayın da kolesterol üzerinde olumlu etkisi olabilir, ancak bu etki yeşil çaya göre daha azdır. Bunun temel nedeni çaylardaki farklı miktarlardaki kateşinlerin vücudun sıvıyı farklı şekilde emdiği anlamına gelmesidir. Ayrıca kafein HDL düzeylerini yükseltmeye de yardımcı olabilir.
SOYA SÜTÜ
Soyanın doymuş yağ oranı düşüktür. Kremayı veya yüksek yağlı süt ürünlerini soya sütü ile değiştirmek, kolesterol seviyelerini azaltmaya veya yönetmeye yardımcı olabilir.
Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olmak için doymuş yağ ve kolesterol oranı düşük bir diyetin parçası olarak günde 25 gram (g) soya proteini tüketilmesini önermektedir. Ek olarak, soyanın bütün halinde ve minimum düzeyde işlenmiş formunda, çok az veya hiç şeker, tuz ve yağ ilavesi olmadan tüketilmesi tercih edilir.
YULAF SÜTÜ
Yulaf, bağırsakta jel benzeri bir madde oluşturan ve safra tuzlarıyla etkileşime giren beta-glukanlar içerir. Bu durum ise; kolesterol emilimini engelleyebilir ve böylece kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.
2018 yılında yapılan bir inceleme, yulaf sütü gibi içeceklerin, yarı katı veya katı yulaf ürünlerine göre kolesterolde daha tutarlı bir azalma sağlayabileceğini buldu. 250 ml'lik bir bardak yulaf sütü 1 g beta-glukan sağlayabilir.
DOMATES SUYU
Domates, lipit düzeylerini iyileştirebilen ve "kötü" LDL kolesterolü azaltabilen likopen adı verilen bir bileşik açısından zengindir. Ayrıca araştırmalar, domatesin meyve suyuna işlenmesinin likopen içeriğini artırdığını öne sürüyor. Domates suyu aynı zamanda kolesterol düşürücü lif ve niasin açısından da oldukça zengin besinlerden biri.
2015 yılında yapılan bir araştırma, 2 ay boyunca günde 280 ml domates suyu içen 25 kadının kolesterol seviyelerinde azalma yaşadığını tespit etti. Katılımcılar 20-30 yaşlarındaydı ve vücut kitle indeksi puanları en az 20 idi.
ORMAN MEYVELERİ
Birçok meyve antioksidan ve lif açısından zengindir ve bu sayede kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Özellikle orman meyveleri, güçlü bir antioksidan madde olan antosiyaninler ile kolesterol seviyelerinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Orman meyveleri, ayrıca kalori ve yağ bakımından da düşüktür.
Herhangi bir orman meyvesinden iki avuç (yaklaşık 80 gram) karıştırarak meyveli bir smoothie yapın. Ahududu, çilek, yaban mersini veya böğürtlen seçiminden birini yaptıktan sonra, 1/2 bardak az yağlı süt veya yoğurt ve 1/2 bardak soğuk suyla birleştirin. Bu içecek, kolesterol düzeyleri üzerinde önemli etkiler sunarken aynı zamanda daha sağlıklı bir yaşama adım atmanızı da kolaylaştırabilir.
KAKAO İÇEREN İÇECEKLER
Kakao bitter çikolatanın ana maddesidir. Doktorların flavanol adını verdiği ve kolesterol seviyelerini iyileştirebilecek antioksidanlara sahiptir.
2015 yılında yapılan bir araştırma, 1 ay boyunca günde iki kez kakao flavanolleri içeren 450 mg'lık bir içecek tüketmenin "kötü" LDL kolesterol düzeylerini düşürürken "iyi" HDL kolesterol düzeylerini artırdığını buldu. Kakao, kolesterol seviyelerinin iyileştirilmesine de yardımcı olabilecek yüksek düzeyde tekli doymamış yağ asitleri içerir.
Ancak işlenmiş çikolata içeren içecekler yüksek düzeyde doymuş yağ içerir. Bu nedenle içecek seçiminde dikkatli olmak büyük önem taşıyor. Örneğin; yoğun yağ içeriğine sahip, işlenmiş kremalarla hazırlanmış bir kakao içeceği tam aksi yönde bir etki gösterebilir.
BİTKİ SÜTÜ SMOOTHIELERİ
Birçok bitki bazlı süt türü, kolesterol seviyelerini düşürmeye veya kontrol etmeye yardımcı olabilecek bileşenler içerir. Soya sütü veya yulaf sütü kullanarak uygun bir smoothie bazı hazırlayabilirsiniz.