İçer içmez damarları tertemiz yapıyor! Yağı adeta akıtarak tıkalı damar bırakmayan o içecek...

Bazı içecekler, kolesterol düzeylerini düşürmeye yardımcı olurken aynı zamanda daha sağlıklı bir yaşam sürmenizin de anahtarına dönüşebilir. İşte kolesterol düzeylerinde büyük bir değişimin yolunu açabilecek o içecekler…

2015 yılında yapılan bir çalışmada bilim adamları, farelere yeşil çaydaki bir başka faydalı antioksidan olan kateşinler ve epigallokateşin galat ile aşılanmış içme suyu verdiler. 56 gün sonra bilim insanları, yüksek kolesterol diyeti uygulayan iki grup farede kolesterol ve "kötü" LDL düzeylerinin yaklaşık %14,4 ve %30,4 oranında azaldığını fark etti. Ancak bunu daha fazla araştırmak için daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç vardır.