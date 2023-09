İlaç niyetine yemek lazım! Doğal iyot bu besin durgun bağırsakları motor gibi çalıştırıyor…

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

A ve C vitaminleri yalnızca vücudumuzdaki süreçler için gerekli vitaminler değildir, aynı zamanda bağışıklık sistemi üzerinde de önemli bir etkiye sahiptirler. C vitamini vücudun ilk savunma hattı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini uyarır. Ek olarak, bu vitaminlerin her ikisi de antioksidan görevi görür ve serbest radikalleri nötralize etme ve kronik hastalıklara ve oksidatif strese neden olmadan onları durdurma yeteneğine sahiptir.