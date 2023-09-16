İlaç niyetine yemek lazım! Doğal iyot bu besin durgun bağırsakları motor gibi çalıştırıyor…

İyot eksikliği tiroid bezinin işlevini bozabilir ve bu da tiroid hastalıklarına, büyüme problemlerine, zihinsel geriliklere ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, yeterli iyot alımı, genel sağlık ve vücut fonksiyonları için hayati öneme sahiptir.
Deniz börülcesi bolca iyot içeren, tuzlu bir tadı olan ve çoğunlukla hafif tuzlu suda haşlandıktan veya buharda pişirildikten sonra tüketilen bir sebze olarak popülerdir. Aynı zamanda bağırsak sağlığını iyileştirmede önemli etkileri bulunur.
Sağlıklı bir atıştırmalık veya yemeklerin garnitürü olarak kullanılabılse de yüksek tuz içeriği nedeniyle özellikle yüksek tansiyonu olan bireyler için dikkatlice tüketilmelidir.
SİNDİRİME YARDIMCI OLUR
Deniz börülcesi doğal bir diyet lifi kaynağıdır ve vücudun sindirim sistemi için harikalar yaratabilir. Yüksek miktardaki lif içeriği kabızlık sorununun önüne geçebilir. Lif, bağırsaktaki iltihaplanmanın azaltılmasına yardımcı olur ve besin alımının mümkün olduğu kadar verimli olmasını sağlar.
KEMİK SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Deniz börülcesi çok zengin bir kalsiyum kaynağıdır ve bu deniz sebzesini beslenmenize eklemenin faydalarından biridir. Düzenli kalsiyum alımıyla vücudunuzun iyi bir dolaşım için gerekli olan demir alımını da artırırsınız. Daha da önemlisi, kalsiyum alımı yaşlandıkça kemiklerinizi güçlü ve dayanıklı tutacaktır. Yaşlandıkça kemik mineral yoğunluğu doğal olarak düşer, bu nedenle genç ve sağlıklı kalmak için artan kalsiyum seviyeleri gereklidir.
ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ BULUNUR
Deniz sebzelerinde bulunan fucoidanların antioksidan etkileri vardır ve bu da onları insan sağlığı açısından çok önemli kılar. Serbest radikallerden kaynaklanan oksidatif stres birçok biçimde ortaya çıktığı için vücudunuza deniz börülcesi eklemek cilt rahatsızlıklarından kansere kadar çok çeşitli hastalıklara yardımcı olabilir. İçerdiği Fukoidan bu tehdidi etkisiz hale getirmeye ve vücudunuzu olası patojenlere veya dış saldırılara karşı korumaya yardımcı olabilir.
UYKUYU DÜZENLER
Magnezyum mineral dünyasında pek önemsenmez, ancak birçok insanın hormon dengesi, nörotransmiter üretimi ve genel yaşam kalitesi üzerinde ölçülebilir etkileri olabilir. Deniz börülcesi magnezyum açısından çok zengindir ve birçok insan bilmeden magnezyum eksikliğinden muzdariptir. Uykusuzluk çekiyorsanız veya sürekli olarak huzursuz geceler geçiriyorsanız, bu vücudunuzun doğal ritimlerinin bozulduğunun bir işareti olabilir. Magnezyum sirkadiyen ritimlerinizi yeniden dengelemek ve size iyi bir gece uykusu sağlamak için idealdir.
ENFLAMASYONU AZALTIR
Artrit ve guttan hemoroit ve enfeksiyonlu yaralara kadar vücudu etkileyebilecek birçok enflamatuar durum vardır. Deniz börülcesinin antiinflamatuar doğası, onu hem topikal olarak uygulandığında hem de tüketildiğinde değerli bir bitkisel ilaç haline getirmiştir. Ağrıyı hafifletmeye, şişliği ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilir ve hatta ateşin düşmesine neden olabilir.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
A ve C vitaminleri yalnızca vücudumuzdaki süreçler için gerekli vitaminler değildir, aynı zamanda bağışıklık sistemi üzerinde de önemli bir etkiye sahiptirler. C vitamini vücudun ilk savunma hattı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini uyarır. Ek olarak, bu vitaminlerin her ikisi de antioksidan görevi görür ve serbest radikalleri nötralize etme ve kronik hastalıklara ve oksidatif strese neden olmadan onları durdurma yeteneğine sahiptir.
KİLO KAYBINA DESTEK OLUR
Deniz börülcesinin son derece düşük kalorili ve az yağlı içeriği, kilo verme uğraşında bulunan herkes için ideal olmasını sağlıyor. Ek olarak, börülcedeki diyet lifi, atılımı ve besin alımını optimize etmek için çalışır. Vücuttaki ghrelin hormonunu baskılayarak tok hissetmenize yardımcı olur. Bir araya getirildiğinde bu, daha az atıştırma, daha fazla enerji ve daha düşük kalori alımına yol açarak kilo vermenize yardımcı olabilir.
KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSKİNİ AZALTIR
Kardiyovasküler hastalıkların sıklığı yıldan yıla artıyor gibi görünüyor ve önemli miktarda yeni vakanın diyetteki potasyum eksikliğinden kaynaklandığı düşünülmekte. Potasyumun, kan damarlarının duvarlarındaki gerilimi azaltarak kan basıncını normalleştirmek için aşırı sodyumun etkilerini ortadan kaldırdığı bilinmektedir. Düzenli deniz börülcesi alımı yeterli potasyum almanın bir yoludur ve sistolik kan basıncını düşürmeye (özellikle önceden yüksek tansiyonu olan kişilerde), kötü kolesterol seviyesini düşürmeye, kalp atışını düzenlemeye ve kardiyovasküler hastalıkları kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir.
KAS SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Deniz börülcesi, sodyumu genellikle çeşitli gıdalardan alsak da, kaslara kasılma yeteneği veren önemli bir besin maddesi olan sodyumdan oluşur. Börülcedeki diyet sodyumu sinir hücrelerine elektrik sinyalleri göndermede yardımcı olur, böylece kaslar kasılabilir, dolayısıyla sodyumun yokluğu sinir hücrelerinin kas lifleriyle iletişim kurmasını engelleyecektir. Bu sonuçta kas seğirmesine neden olabilir; Kas zayıflığına son verebileceği için sağlıklı bir diyetin deniz börülcesi içermesi önerilir. Bu, sodyum üzerinde dengeleyici bir etki yapan ve aynı zamanda kasların ve kan damarlarının normal kasılma süreçlerini destekleyen potasyumun varlığını dışlamaz.
KAN DOLAŞIMINA YARDIMCI OLUR
Demir, metabolizma ve büyümeyi teşvik eden ve sağlığı koruyan kırmızı kan hücrelerinin üretimi için önemlidir. Deniz börülcesindeki orta miktarda diyet demiri, oksijenin akciğerlerden vücudun geri kalanına taşınmasında demire yardımcı olabilir ve anemi gibi hastalık riskini azaltabilir.
BAĞIRSAKTAKİ YARARLI BAKTERİLERİ ARTIRIR
Yararlı bakteriler besinlerin sindirimi ve emiliminde önemli rol oynar. Diyet lifi açısından zengin olduğundan, deniz börülcesinin düzenli tüketimi, faydalı bakterileri doğal olarak artırmanın en iyi yollarından biri olabilir. Bu diyet lifini yeterince tükettiğimizden emin olmak, bu iyi bakterilerin sürekli beslenmesini sağlamaya yardımcı olur, zararlı mikroplardan kaynaklanan her türlü hasarı nötralize etmelerine ve bağışıklık sisteminin performansını artırmalarına olanak tanır. Bu bakteriler ayrıca gıdanın sindirimini artırabilir ve zararlı bakterilerin büyümesine izin veren koşulları önleyebilir.
DOKULARI YENİLER
Doku hasarının iyileşmesi, rejeneratif bir süreçten çok bir onarım sürecidir ve bu nedenle, hücrelere verilen hasarın etkin bir şekilde iyileşmesi için insan vücudu proteinleri kullanır. Protein, şu veya bu şekilde hasar görmüş olabilecek yapıların inşası ve onarımından sorumludur. Deniz börülcesindeki diyet proteini kas inşa edip koruyabilir, kalori yakabilir ve tokluğu artırabilir. Protein pek çok yaşamsal süreçte kullanıldığından, sürekli olarak yenilenmesi önemlidir, bu nedenle deniz börülcesi yemek, toplam miktarı az olsa da vücutta kaybedilen proteinin yeniden doldurulmasına yardımcı olabilir.