İlaç niyetine yemek lazım! Doğal iyot bu besin durgun bağırsakları motor gibi çalıştırıyor…

UYKUYU DÜZENLER Magnezyum mineral dünyasında pek önemsenmez, ancak birçok insanın hormon dengesi, nörotransmiter üretimi ve genel yaşam kalitesi üzerinde ölçülebilir etkileri olabilir. Deniz börülcesi magnezyum açısından çok zengindir ve birçok insan bilmeden magnezyum eksikliğinden muzdariptir. Uykusuzluk çekiyorsanız veya sürekli olarak huzursuz geceler geçiriyorsanız, bu vücudunuzun doğal ritimlerinin bozulduğunun bir işareti olabilir. Magnezyum sirkadiyen ritimlerinizi yeniden dengelemek ve size iyi bir gece uykusu sağlamak için idealdir.

ENFLAMASYONU AZALTIR Artrit ve guttan hemoroit ve enfeksiyonlu yaralara kadar vücudu etkileyebilecek birçok enflamatuar durum vardır. Deniz börülcesinin antiinflamatuar doğası, onu hem topikal olarak uygulandığında hem de tüketildiğinde değerli bir bitkisel ilaç haline getirmiştir. Ağrıyı hafifletmeye, şişliği ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilir ve hatta ateşin düşmesine neden olabilir.