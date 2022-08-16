Kan grubunuz hastalığınızı ele veriyor! Bu kan grubundakiler kanser riskine daha yakın!

Kan grubumuz kişiden kişiye karşı farklılık gösterse de üzerine fazla düşünmeyiz. A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ veya O- olarak belirlenen kan grupları, A veya B antijenleri adı verilen belirli moleküllerin yanı sıra Rh faktörü adı verilen bir proteinin varlığı veya yokluğu, damarlarınızda dolaşan sekiz yaygın kan türünden hangisine sahip olduğunuzu belirlemektedir. Ancak kan grubumuz aslında birçok konuda belirleyicidir.

Giriş Tarihi: 16.08.2022 09:15 PAYLAŞ ABONE OL

Blood Transfusion'da yayınlanan bir makale, kan damarları, nöronlar ve trombositler de dahil olmak üzere vücudunuzun diğer kısımlarını etkileyebileceği gibi belirli hastalıklara yakalanma riskinizi de artırabilir. Bu nedenle hangi kan grubuna sahip olduğunuzu bilmek önemlidir.

A, B, AB KAN GRUPLARI: KALP HASTALIĞI O dışındaki kan türlerinde, von Willebrand faktörü veya faktör VIII olarak da bilinen kan pıhtılaşma proteinleri yüzde 25 ila 30 daha yüksek seviyelerine sahiptir. 2015 senesinde BMC Medicine'de yayınlanan bir araştırmada bu farklılığın A, B ve AB kan gruplarındaki bireylerin kalp hastalıklarından ölme riskinin yüzde 15 daha fazla olduğunu göstermektedir.