Kan grubunuz hastalığınızı ele veriyor! Bu kan grubundakiler kanser riskine daha yakın!

Blood Transfusion'da yayınlanan bir makale, kan damarları, nöronlar ve trombositler de dahil olmak üzere vücudunuzun diğer kısımlarını etkileyebileceği gibi belirli hastalıklara yakalanma riskinizi de artırabilir. Bu nedenle hangi kan grubuna sahip olduğunuzu bilmek önemlidir.
A, B, AB KAN GRUPLARI: KALP HASTALIĞI
O dışındaki kan türlerinde, von Willebrand faktörü veya faktör VIII olarak da bilinen kan pıhtılaşma proteinleri yüzde 25 ila 30 daha yüksek seviyelerine sahiptir. 2015 senesinde BMC Medicine'de yayınlanan bir araştırmada bu farklılığın A, B ve AB kan gruplarındaki bireylerin kalp hastalıklarından ölme riskinin yüzde 15 daha fazla olduğunu göstermektedir.
O GRUBU: DAHA DÜŞÜK KAN PIHTILAŞMASI RİSKİ
O grubundaki kişilerde kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan proteinlerin daha düşük miktarlarına sahip olduğu göz önüne alındığında, kan pıhtılaşmasından dolayı sağlık sorunları yaşama olasılıkları da daha düşüktür. Ancak bu durumunun bir dezavantajı ise kan pıhtılaşmasının aşırı kanamayı önlemeye yardımcı olmasıdır. Bununla birlikte, kanın pıhtılaşmasına neden olan farklı etkenler de vardır. Ancak bu durum başlı başına bir rahatsızlığı açıklamaz.
O DIŞINDAKİ KAN GRUPLARI: MİDE KANSERİ RİSKİ
BMC Medicine'de yapılan çalışmadan elde edilen farklı bir buldu ise O olmayan kan grupları (yani A, B ve AB) iltihaplanmalara karşı verdikleri tepki nedeniyle mide kanserine yakalanma riskleri de fazladır.
AB GRUBU: HAFIZA KAYBI
AB en az görülen kan grubu olmasına karşın 2014 yılında Neurology dergisinde yayınlanan araştırma, AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilere oranla yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde bunamaya yol açabilecek bilişsel sorunlar geliştirme olasılığının yüzde 82 daha fazla olduğunu gösteriyor. Çalışmayı yapan bilim insanları, bunun AB kanının daha yüksek faktör VIII seviyelerine sahip olmasından kaynaklanabileceğini söylemekte.
A VE B TİPİ: DİYABET
Diabetologia dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, kan grubu A veya B olan kişilerin tip 2 diyabet geliştirme riski, O olanlara göre yüzde 21 daha fazla olduğu ortaya çıktı.. Özellikle B pozitif grubunda olanlar en yüksek oranlara sahipti Araştırmacılar, bunun tam olarak nedeninin bilinmediğini belirtse de, kan grubunun, glikoz metabolizmasını ve iltihabı etkileyebilen GI mikrobiyomunu etkileyebileceği düşünülmekte.