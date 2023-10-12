Kan şekerini yarım saatte %30 düşürüyor! Suyun içine birkaç damla...

Doğru beslenme, diyabet riskini düşüren en önemli faktörlerden bir. Bu noktada karbonhidrat alım miktarına dikkat edilmesi geerekiyor. Fakat özellikle bir içecek çeşidinin dakikalar içinde kan şekeri düzeylerinde etkili olduğu tespit edildi.

Karbonhidrat oranı yüksek olan gıdaları tercih ettiğinizde, kanınızdaki glikoz daha hızlı parçalanarak kan şekerinizi yükseltebilir. Bu nedenle dikkatli olmak gerekir. Hatta eğer tip 2 diyabet hastasıysanız, kan şekerinizi düzenleyen insülin adlı hormonun mekanizması bozulabilir. Bu durumda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.

Karbonhidrat içeren besinler, her ne kadar kan şekerinin yükselmesinde önemli bir faktör olsa da; doğru yönetildiğinde iyileşme ortaya çıkabilir. Özellikle limon suyunun yemek sonrası kan şekeri artışını düzene soktuğu da bilinenler arasında.

SpringerLink'te yayınlanan bir araştırmanın sonucu; yetişkinler arasında yapılan gözlemlerin oldukça olumlu olduğunu gösterdi. Ekmek gibi karbonhidrat oranı yüksek bir besin tüketildikten sonra ortaya çıkan glisemik yanıt ve ardından enerji alımı üzerindeki etkisi test edildi.

Kan şekerinde hızlı bir yükselişe sebep olan emke, glisemik indeksi yüksek olarak sınıflandırılıyor. Bu nedenle çalışmada, kişilerden eşit miktarda (100 gr) olacak şekilde ekmek tüketmeleri istendi. Bu tüketimin ardından 250 ml su, siyah çay ve limon suyu içtiler ve 180 dakika boyunca kan glukoz konsantrasyonları izlendi.

Yapılan araştırmanın sonucunda; çayın glisemik tepki üzerinde bir etkisi olmadığı anlaşıldı. Fakat limon suyunun durumu farklıydı. Limon suyu, "önemli ölçüde" denilecek bir düzeyde, ortalama kan şekeri artışlarını %30 oranında azalttığı belirtildi. Bu etki, limon suyu tüketiminin ardından 35 dakika sonra görüldü. Limonlu suyun etkisi, elma, sirke ve diğer asitli gıdalarda da benzer bir sonuca sahipti.

Her ne kadar şeker hastalarının çok daha az tüketmesi önerilse de; zorunlu hallerde tüketilen nişastalı yemeklerin ardından limonlu su gibi asitli içeceklerin tüketimi, glisemik etkilerin azalmasını sağlayabilir. Böylece basit ve etkili bir strateji sonucunda kan şekeri düzeyleri daha kolay bir şekilde yönetilebilir.

Kan şekerinin daha düzenli şekilde yönetilmesinin formülü ise sağlıklı beslenme kurallarını benimsemektir. Meyve, sebzeler, bakliyat ve ekmek yenilmesi halinde tam tahıllı ekmekler tüketilmesi gereken besinler arasında yerini alabilir.

Uzmanlar, kan şekeri seviyelerinin yavaşça yükselmesine ve düşmesini sağlayan düşük glisemik indekse sahip gıdaların aynı zamanda daha tok hissetmenizi sağladığının da altını çiziyor.