Kanserin çaresi Samandağ'da yetişiyormuş meğer! Diyetisyen açıkladı: "C vitamini deposu, tümör öldürücü..."

NESİL, ŞÖYLE DEVAM ETTİ: "Samandağ biberini mide ve bağırsak hastalıkları olan kişilerin tüketmesini önermiyoruz. Midesinde reflü, gastirit ve ülser gibi rahatsızlığı olanlara ve hemoroid hastalarına acı biber iyi gelmeyecektir aksine sağlıklarını olumsuz etkileyecektir. Yeterli ve dengeli bir beslenme programında acı bibere yer vermek oldukça önemli. Tüketimde aşırıya kaçmamak da dikkat edilmesi gereken önemli konulardan bir tanesi. Günde 2-3 adeti geçmemeye özen gösterelim."



29 yıldır çiftçilik yapan Güney Saknılı, "Samandağ biberi, ata tohumu olduğu için çiftçinin kendi imkanları ile tohumunu elde edip fidesini de kendi yetiştirerek dikimini gerçekleştirdiği bir çeşittir. Tadı ve aroması budan dolayı diğer biber çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. Samandağ biberi güzlük ve baharlık olarak iki farklı mevsimde yetişmektedir. Güzlük dikimi Ağustos ayının 20'sinden itibaren, baharlık dikimi ise Ocak ayının gelmesi ile başlamaktadır. Dikim yapılmadan önce toprağın hazırlanması için bazı uygulamalar gerekmektedir. Bunlardan birincisi, toprağı fungal hastalık ve zararlılara karşı solarizasyon yöntemi ile iyice dezenfekte etmektir. Dezenfekte işleminden sonra organik madde ve mineralleri katarak daha sonra dikimi gerçekleştirilir. Dikim işleminden sonra bitkinin ihtiyacı doğrultusunda bitkinin besin elementlerini ve zararlılarla mücadele ile ilgili gerekli uygulamaları gerçekleştirilir. Samandağ biberi, birçok ilden talep görmekte ve uzmanlar tarafından da önerilmektedir. Hastalıklarla mücadele konusunda ve zayıflama üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir" dedi.