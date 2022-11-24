Karındaki bu ağrı karaciğerin bittiğinin habercisi! Organlara ciddi zararlar veriyor...

Karnın üst sağ bölgesindeki ağrı, yağlı karaciğer hastalığı ve kanser dahil olmak üzere çeşitli durumların ciddi bir uyarı işareti olabilir.

Doktorlara göre, üst karın bölgesindeki en olası ağrı kaynaklarından biri, genellikle zararsız olan mide ekşimesidir.

Doktor Roshaan Saloojee, mide ekşimesinin karnınızda baskı hissine neden olabileceğini açıkladı. "Mide ekşimesi, hazımsızlık veya asit reflü, midenizin üst kısmında ağrıya, göğsünüzde yanmaya ve ağzınızda ekşi bir tada neden olabilir. Ayrıca göğsünüzde veya karnınızda geğirdiğinizde düzelen bir baskı gibi hissetmenize neden olabilir."