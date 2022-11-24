Karındaki bu ağrı karaciğerin bittiğinin habercisi! Organlara ciddi zararlar veriyor...

Karnın üst sağ bölgesindeki ağrı, yağlı karaciğer hastalığı ve kanser dahil olmak üzere çeşitli durumların ciddi bir uyarı işareti olabilir.
Doktorlara göre, üst karın bölgesindeki en olası ağrı kaynaklarından biri, genellikle zararsız olan mide ekşimesidir.
Doktor Roshaan Saloojee, mide ekşimesinin karnınızda baskı hissine neden olabileceğini açıkladı. "Mide ekşimesi, hazımsızlık veya asit reflü, midenizin üst kısmında ağrıya, göğsünüzde yanmaya ve ağzınızda ekşi bir tada neden olabilir. Ayrıca göğsünüzde veya karnınızda geğirdiğinizde düzelen bir baskı gibi hissetmenize neden olabilir."
"Mide ekşimesine genellikle aşırı yemek, sağlıksız beslenme veya stres neden olur. Reçetesiz satılan ilaçlarla ve semptomlarınızı tetikleyen şeylerden kaçınarak tedavi edebilirsiniz."
Ayrıca daha küçük öğünler yemeye ve gece geç saatlerde yemek yemekten veya yedikten sonra uzanmaktan kaçınmak bu ağrıdan kurtulmanıza yardımcı olabilir.
"Mide ekşimesinin zaman zaman kendi başına oluşması normaldir. Ancak sık sık oluyorsa ve yorgunluk, yutkunma güçlüğü, kusma, midenizde bir yumru veya kilo kaybı gibi belirtileriniz varsa, mutlaka bir doktorla görüşün."
KARACİĞER YAĞLANMASI HASTALIĞI
Karaciğerde yağ birikmesi ile karakterize edilen yağlı karaciğer hastalığı, karın ağrısının ciddi bir nedenidir.
Karaciğerde yağ birikmesi organa zarar verebilir ve zamanla iltihaplanmasına ve yaralanmasına neden olabilir.
Erken evrelerinde, durum herhangi bir semptom gösterme eğiliminde değildir.
Ancak, fibroz adı verilen ilerlemiş bir yağlı karaciğer hastalığınız varsa, karnınızın sağ üst kısmında ağrı hissedebilirsiniz.
Fibrozlu kişiler ise şu semptomları yaşayabilir:
Karnınızın sağ üst kısmında ağrıya neden olabilecek diğer durumlar arasında safra kesesi sorunları, safra taşları, böbrek sorunları, böbrek taşları ve çeşitli kanser türleri yer alır.
Sağlık kuruluşu Johns Hopkins Medicine şöyle açıklıyor: "Pankreas kanserinin yaygın bir semptomu, üst karın (göbek) ve/veya orta veya üst sırtta gelip giden donuk bir ağrıdır."
Uzmanlara göre karnınızın üst kısmındaki ağrı da mide kanseri belirtisi de olabilir.
Özellikle karnınızın sağ üst kısmını etkileyen ağrı, tedavi gerektiren durumların bir işareti olabileceğinden, böyle bir durumla karşılaşırsanız bir sağlık uzmanı tarafından kontrol edilmeniz önemlidir.