Kış aylarının en iyi D vitamini deposu! Bu balığı tüketenin kolesterol değerleri şaşmıyor

D vitamini ise vücutta kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin emilimini artırarak kemik sağlığını destekler. Ayrıca bağışıklık sistemi fonksiyonlarını düzenlemeye ve hücresel büyüme ve bölünmeyi desteklemeye yardımcı olur. Bu nedenle D vitamini eksikliği, kemik sorunları ve bağışıklık sistemi problemleri gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte hem kolesterol değerlerini düzenleyen hem de D vitamini depolarını dolduran o yiyecek…