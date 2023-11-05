Kolajen yerine geçiyor! Düzenli içtikçe kırışıklıkları ütü gibi açıyor, yaşlanmayı geciktiriyor

İLİKLİ KEMİK SUYU HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTA…

Kaliteli ilikli kemik suyu elde edebilmede ilk olarak dikkat edilmesi gereken kısım, ilikli kemiği uzun süre boyunca kaynatmaktır. İlikli kemiği kaynatırken içerisine sarımsak, soğan ve sebzeler ilave ederek de besleyici değerinin artmasını sağlayabilirsiniz. İlikli kemiği yaklaşık olarak 4 ila 5 saat kaynatmak gerekir. Sebze ve baharatlar ise kaynatmanın son 1 saatinde ilave edilmelidir.

İlikli kemik suyunun diğer faydaları ise şöyle;