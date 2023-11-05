Kolajen yerine geçiyor! Düzenli içtikçe kırışıklıkları ütü gibi açıyor, yaşlanmayı geciktiriyor

Kolajen; ciltte, kemiklerde ve kaslarda esneklik ve güç sağlayan, vücutta en çok yer alan proteindir. Kolajen, cildin esnek ve dayanıklı olmasında büyük rol oynar. Cildin sıkılaşmasını ve esnekleşmesini sağlayarak daha genç görünmeyi destekler. Ancak vücutta meydana gelen kolajen üretiminin oranı yaşlanmayla birlikte azalır. Bu nedenle kolajen içeren besinler tüketmek önem içerir.
İlikli kemik suyunun uzun süre kaynatılması sonucunda kolajen bakımından zengin bir içerik meydana gelir. İliğin içeriğinde A vitamini, K vitamini, demir, manganez, selenyum, çinko, omega-3 ve omega-6 bulunur. Kemiğin ise içeriğinde potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfor yer alır.
Düzenli bir biçimde ilikli kemik suyu içmek; vücutta görülür bir biçimde fayda sağlar. Cildin kurumasını önler, pürüzsüz ve esnek bir ciltle birlikte yaşlanmayı geciktirir.
YAŞLANMAYA KARŞI KORUR
İlikli kemik suyu, doğal bir biçimde kolajen bulundurur; hücrelerin yenilenmesinde etkilidir, hücrelerin yaşlanmaya karşı korunmasını sağlar. İçeriğinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde vücudun direncini artırır, enfeksiyonlara karşı korumada etkili olur.
SARKMALARI YOK EDER
Ciltte meydana gelen sarkmaların ve yaşlılık sonucu ortaya çıkan lekelerinin yok olmasını sağlar, selülitlerin azalmasına destek olur, saçların güçlü olmasına ve daha canlı görünmesinde etkili olur.
BAĞ DOKUSUNUN CANLANMASINI DESTEKLER
İlikli kemik suyu, kas ve iskelet sistemiyle bağlantılı sorunlarda bağ dokusunun canlanmasına destek olur.
Ayrıca ilikli kemikten elde edilen suyu, yemek ve çorbalarda kullanarak vücudunuza kolajen alımını destekleyebilirsiniz.
İLİKLİ KEMİK SUYU HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTA…
Kaliteli ilikli kemik suyu elde edebilmede ilk olarak dikkat edilmesi gereken kısım, ilikli kemiği uzun süre boyunca kaynatmaktır. İlikli kemiği kaynatırken içerisine sarımsak, soğan ve sebzeler ilave ederek de besleyici değerinin artmasını sağlayabilirsiniz. İlikli kemiği yaklaşık olarak 4 ila 5 saat kaynatmak gerekir. Sebze ve baharatlar ise kaynatmanın son 1 saatinde ilave edilmelidir.
İlikli kemik suyunun diğer faydaları ise şöyle;
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENMESİNDE ETKİLİ
İçeriğinde yer alan mineraller sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Bu nedenle kış aylarında sık sık görülen hastalıklara karşı korur.
İlikli kemik suyu bağırsak ve midenin iyi bir şekilde çalışmasında etkilidir böylece şişkinlik, hazımsızlık ve kabızlık gibi problemleri engeller.
KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR
İlik, kemiklerin güçlenmesinde etkilidir. İlikli kemik suyu içmek, yaşın ilerlemesiyle oluşan kemik erimesini engeller.
İltihaplanmanın azaltılmasında etkili olur.
Ruh halinin dengelenmesini sağlayarak, iyi hissetmeye destek olur.
UYARI: Herhangi bir rahatsızlığı bulunan kişilerin tüketmeden önce mutlaka doktora danışması tavsiye edilir.