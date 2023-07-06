Kulak çınlaması deyip geçmeyin! Arkasındaki o rahatsızlık ölüme sebep olabiliyor...



Yaşam tarzı ve ilaç tedavisi

Yüksek tansiyonun temel tedavisinde, yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisi olmak üzere iki önemli unsur olduğunu söyleyen Dr. Büşra Karahan, " Yüksek tansiyonda yapılabilecek önemli yaşam tarzı değişiklikleri şunlardır: Tuzu azaltmak (Önerilen günlük tuz alım miktarı 5 gram yani tepeleme 1 çay kaşığı kadardır.) Sağlıklı beslenmek (meyve ve sebze tüketimi artırmak, doymuş ve total yağ tüketimi azaltmak; sakatatlar, kuru meyveler, konserve besinler, turşu, zeytin gibi tuz oranı yüksek yiyecekleri az tüketmek) Düzenli fiziksel aktivite yapmak, kiloyu sağlıklı bir seviyede tutmak ve fazla kiloluluk durumunda kilo vermek, sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakmak, stres yönetimi sağlamak, bazı durumlarda kan basıncını azaltmak için yaşam tarzı değişiklikleri yeterli olmayabilir. Bu durumlarda, tansiyonu düşürmek için yaşam tarzı değişiklikleri ve beraberinde ilaç tedavisi gerekir. Hekim tarafından verilen yüksek tansiyon ilaçları düzenli ve her gün kullanılmalı, hekim önerisi olmadan ilaçlar kesinlikle bırakılmamalıdır. Tüm bu bilgiler ışığında sizler de yüksek tansiyon hastalığı açısından risklerinizin değerlendirilmesi ve tansiyon ölçümü yapılması için mutlaka aile hekiminize başvurunuz." şeklinde konuştu.