Lezzetli diye yiyoruz ama zehir etkisi yaratarak damarları tıkıyor

Çay ve kahve

Kafeinin fazla tüketilmesi vücuttaki su tutumunu arttırarak ödeme neden oluyor. Metabolizmayı hızlandırmasıyla bilinen kahve, yararlı olduğu düşünülerek aşırı miktarda tüketildiğinde tam tersi etki yapıyor. Sağlıklı bir yetişkinin günde ortalama alması gereken kafein miktarı 300-400 mg ile sınırlandırılmalıdır. Bu oran, yaklaşık olarak 4-5 fincan kahveye veya 5-6 büyük bardak çaya denk geliyor.

Kafein içeren besinler çay ve kahve ile de sınırlı değil. Çikolata, kakao gibi yiyecekler ve enerji içecekleri, kola gibi içeceklerde de yüksek miktarlarda bulunuyor. Aşırı kafein tüketimi de tuz tüketimine benzer bir etki yaparak yüksek tansiyon, yorgunluk ve kalp çarpıntısı yapabiliyor.

Tüketebileceğiniz sağlıklı seçenekler

Yediğiniz zararlı besinlerin negatif etkilerinden kurtulmak için sağlıklı seçimler yapmanız yeterli. Ödem oluşumunu engelleyecek, damar tıkanıklığı ve daha bir çok derde şifa olacak besinler ise şöyle...