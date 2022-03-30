Lezzetli diye yiyoruz ama zehir etkisi yaratarak damarları tıkıyor

Fazla tuz tüketimi vücutta şişkinliğe ve ödeme neden olabiliyor, uzun süreli aşırı tüketiminde ise böbreklere zarar verebiliyor hatta damar tıkanıklığına yol açabiliyor. Uzmanlar bu listelediğimiz maddelerdeki besinlerin dikkatli tüketilmesi konusunda uyarıda bulunuyor…
Turşu ve konserve yiyecekler
Yapımları sırasında içerisine bolca tuz eklenen turşu ve konservelerin tüketimi tuz ihtiyacının giderilmesini sağlayabilirken fazla tüketiminde vücutta olumsuz etkileri olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre günlük tuz tüketimi 5 gramla sınırlandırılmalıdır. Tuzun aşırı tüketiminin bireylerde, ödem, yüksek tansiyon, damar tıkanıklığı, diyabet ve hatta bazı kanser türlerine yakalanma riskini artırdığını bildirmektedir.
Hem lezzet vermek adına hem de uzun ömürlü olması için konserve yiyeceklere ve turşulara eklenen tuz, bu besinlerin tüketimini sınırlandırmanız hatta en aza indirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Turşuyu mümkün olduğunca tüketmemek, konserve gıdaların kullanımını ise minimuma indirmek daha uzun ve sağlıklı yaşamak için dikkat edilmesi gereken yolların başında geliyor.
Peynir
Her ne kadar bilincinde olmasak da peynir, en çok tuz oranına sahip besinlerden biri. Yapım sürecinde çabuk bozulmasını önlemek amacıyla yoğun tuz kullanılan peynir çeşitlerinin de aşırı tüketiminde ödem yapma ve damar tıkanıklığına yol açma ihtimalı bulunuyor. Eğer az miktarda bile tüketildiğinde şişkinlik hissi yaratıyorsa ana maddesi olan sütü içeriğindeki laktoza karşı intoleransınız da olabilir.
Ekmek
Ekmek, özellikle taze ve sıcaksa sabah kahvaltısı ya da akşam yemeği demeden her öğünde vazgeçilmez bir gıda olarak tüketilir. Ancak içeriğinde bulunan tuz nedeniyle ekmek, günlük ihtiyacınız olan sodyum miktarının tamamını tek başına karşılıyor olabilir. Özellikle hazır olarak alınan ekmekler evde yapılanlara oranla 3 kata kadar daha fazla tuz içeriyor. Bu nedenle günde birkaç dilimden fazla tüketilmesi sağlık açısından sakıncalıdır.
Çay ve kahve
Kafeinin fazla tüketilmesi vücuttaki su tutumunu arttırarak ödeme neden oluyor. Metabolizmayı hızlandırmasıyla bilinen kahve, yararlı olduğu düşünülerek aşırı miktarda tüketildiğinde tam tersi etki yapıyor. Sağlıklı bir yetişkinin günde ortalama alması gereken kafein miktarı 300-400 mg ile sınırlandırılmalıdır. Bu oran, yaklaşık olarak 4-5 fincan kahveye veya 5-6 büyük bardak çaya denk geliyor.
Kafein içeren besinler çay ve kahve ile de sınırlı değil. Çikolata, kakao gibi yiyecekler ve enerji içecekleri, kola gibi içeceklerde de yüksek miktarlarda bulunuyor. Aşırı kafein tüketimi de tuz tüketimine benzer bir etki yaparak yüksek tansiyon, yorgunluk ve kalp çarpıntısı yapabiliyor.
Tüketebileceğiniz sağlıklı seçenekler
Yediğiniz zararlı besinlerin negatif etkilerinden kurtulmak için sağlıklı seçimler yapmanız yeterli. Ödem oluşumunu engelleyecek, damar tıkanıklığı ve daha bir çok derde şifa olacak besinler ise şöyle...
Maydanoz
Belki de ödem attırıcı besinler dendiğinde ilk akla gelen maydanoz en pratik ve en etkili sonuçlardan birini verir. Düzenli olarak yemeklerde kullanabilir, suyunu içebilir veya sade olarak tüketebilirsiniz. Vücutta biriken fazla ödemin atılmasını sağlayan maydanoz, daha sağlıklı bir vücut için günlük beslenmenizin bir parçası olarak tüketilmeli.
Su
Vücutta ödem oluşmasının en önemli sebeplerinden biri de yeterli su tüketmemektir. Günlük tüketmeniz gereken su miktarının altında kalmak vücudun olabildiğince su tutmaya çalışmasına neden olacaktır. Bu sebeple ödem yaptığı için su içmemek aslında vücutta daha çok ödem oluşumuna neden olur. Günlük içmeniz gereken su miktarını öğrenmek ise oldukça kolaydır. Kilonuzu 0,03 ile çarparak çıkan sonuca oranla su tüketmeniz sizin için en iyi sonucu verecektir. (Örneğin 70 kilo olan biri için 70x0,03=2,1 litre ideal su tüketme miktarıdır.)
Salatalık
Yoğun su tutma özelliğine sahip salatalık, günlük beslenmenizin bir parçası haline gelmeli. Özellikle su tüketme alışkanlığı olmayan bireyler için alternatif bir çözüm olarak tercih edilebilecek olan salatalık aynı zamanda cildin daha parlak olmasına, terlemenin azalmasına da yardımcı olur. Doğal bir antioksidan olması nedeniyle herkes tarafından güvenle tüketilebilir.
Kiraz sapı
Her aktarda kolaylıkla bulabileceğiniz kiraz sapı, oldukça hızlı ve çok miktarda ödem atmanızı sağlar. Aynı zamanda kilo verme yardımcı olmak, damar tıkanıklığının gidermek ve selülit görünümünü azaltmak gibi pek çok farklı alanda da şifa sağlar. Tatlımsı bir tada sahip kiraz sapı çayı yapımı ise oldukça kolaydır. Kiraz saplarını suyla beraber tencere ya da demlik yardımıyla 5-10 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır. Ardından çay olarak keyifle tüketebilirsiniz.
Ödem attıran lezzetli tarifler
Yukarıda saydığımız gıdaları tek başına tüketmekte zorlanıyorsanız ya da sürekli aynı şekilde tüketmek istemiyorsanız sizin için derlediğimiz tariflerden yararlanarak hem sağlıklı hem de lezzetli içecekler hazırlayabilirsiniz…
Maydanoz kürü
Yıkayıp temizlediğiniz yarım demet taze maydanozu, bir su bardağı su ile blendera koyun ve ardından üzerine bir adet limon sıkın. İyice karışıp içecek haline gelene kadar blenderda çektirin. Dilerseniz bu karışımın içerisine elma, nane, salatalık veya havuç koyarak tatlandırabilirsiniz. Günde bir bardak tükettiğiniz maydanoz kürü vücudunuzda bulunan ödemi attırmakla kalmayıp kilo vermenize de yardımcı olacaktır. Ancak sürekli tüketmek niyetindeyseniz 15 gün bu kürü yaptıktan sonra 7-10 gün ara vermenizde fayda var.
Elma sirkesi kürü
İki tatlı kaşığı elma sirkesini bir bardak su veya bitki çayının içerisine ekleyin. Bitki çayı olarak papatya veya yeşil çay tercih edebilirsiniz. Elma sirkesi doğası gereği kekremsi bir tada sahiptir bu nedenle dilerseniz içerisine 1 tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz. Ülser gibi mide rahatsızlığına sahip olmayan herkesin yapabileceği bu kür, yemeklerden yarım saat önce bir çay bardaği olarak tüketilebilir.