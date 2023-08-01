Magnezyum eksikliğine çare oluyor! Hem yedikçe ferahlatıyor hem de şifa oluyor

Bardak başına sadece 46 kalori ile karpuz, besin maddeleri söz konusu olduğunda yumruk atıyor. Uzmanlar, günlük C vitamini ihtiyacınızın yaklaşık % 15'ini ve ayrıca potasyum ve A ve B6 vitaminleri de dahil olmak üzere diğer zengin vitamin ve mineralleri içerdiğini söylüyor.

Derocha, C vitamininin bağışıklık sisteminizi güçlendirdiğini ve vücudun demiri emmesine yardımcı olduğunu, A vitamininin ise cilt ve göz sağlığı için çok önemli olduğunu söylüyor. Karpuz ayrıca kan basıncını düşürmeye çalışan ve sinir fonksiyonlarını destekleyen potasyum ve yediğiniz proteinleri vücudun parçalamasına yardımcı olan ve ayrıca bağışıklık sistemini ve sinir fonksiyonunu artıran B6 vitamini açısından da zengindir.

YÜKSEK DOZDA LİKOPEN

Likopen, karpuzda ve diğer meyve ve sebzelerde bulunan, antioksidan özelliklere sahip doğal bir bileşiktir. Karpuza kırmızı rengini veren de maddedir; ancak tonunun ötesinde likopen oldukça faydalıdır.

Meyer-Jax, kanser, kalp hastalığı ve yaşa bağlı göz bozuklukları riskini azalttığının gösterildiğini söylüyor. Sollid, likopenin hücrelerinizi hasardan korumak için çalıştığını söylüyor ve araştırmalar, diyet yoluyla düzenli olarak tüketildiğinde kan basıncını düşürücü etkileri olabileceğini gösteriyor.