Magnezyum eksikliğine çare oluyor! Hem yedikçe ferahlatıyor hem de şifa oluyor

Beslenme uzmanları, karpuzun kalorisi ve şekeri düşük, vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla dolu olduğunu ve bunun da onu sağlıklı bir diyete harika bir katkı yaptığını söylüyor.
1 kase karpuz (152 g)
HER GÜN KARPUZ YEMEK DOĞRU MU?
Kalori ve şeker oranının düşük olması sebebiyle, yediğiniz meyve türlerini arasına karpuzu almak, yediğiniz meyve türlerini çeşitlendirmeye çalışmanın sağlık için en iyi alternatiflerden biri olduğunu vurguluyor.
Beslenme ve Diyetetik Akademisi sözcüsü Grace Derocha, karpuzu tüketirken de her ne kadar faydalı olsa da dikkatli olunması gerektiğine dair uyarıda bulunuyor. Karpuz yüksek FODMAP (fermente edilebilir oligosakkaritler, disakkaritler, monosakkaritler ve polioller) meyvesi olarak kabul edilir, bu da bazı insanların sindirmekte güçlük çektiği kısa zincirli şekerler içerdiği anlamına gelir. Bu nedenle "çok miktarda tüketildiğinde şişkinliğe veya rahatsızlığa neden olabilir"
Diyabetli veya karbonhidrat porsiyonlarını sayması gerekebilecek kişilerin de karpuz alımlarına dikkat etmeleri gerektiğini ekliyor. Çok fazla meyve yemek, diyetinize çok fazla şeker katarak kan şekerinde dalgalanmalara neden olabilir ve bu diyabetli kişiler için riskli olabilir.
KARPUZUN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?
Northwestern Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Standart Süreç beslenme başkanı ve yardımcı doçent olan Christina Meyer-Jax , "Karpuz doğal olarak düşük kalorili bir pakettir" diyor. Hastalığın önlenmesini ve genel sağlığı destekleyen önemli antioksidan besinlere katkıda bulunur.
TEMEL BESİNLER YÖNÜNDEN ÇOK ZENGİN
Bardak başına sadece 46 kalori ile karpuz, besin maddeleri söz konusu olduğunda yumruk atıyor. Uzmanlar, günlük C vitamini ihtiyacınızın yaklaşık % 15'ini ve ayrıca potasyum ve A ve B6 vitaminleri de dahil olmak üzere diğer zengin vitamin ve mineralleri içerdiğini söylüyor.
Derocha, C vitamininin bağışıklık sisteminizi güçlendirdiğini ve vücudun demiri emmesine yardımcı olduğunu, A vitamininin ise cilt ve göz sağlığı için çok önemli olduğunu söylüyor. Karpuz ayrıca kan basıncını düşürmeye çalışan ve sinir fonksiyonlarını destekleyen potasyum ve yediğiniz proteinleri vücudun parçalamasına yardımcı olan ve ayrıca bağışıklık sistemini ve sinir fonksiyonunu artıran B6 vitamini açısından da zengindir.
YÜKSEK DOZDA LİKOPEN
Likopen, karpuzda ve diğer meyve ve sebzelerde bulunan, antioksidan özelliklere sahip doğal bir bileşiktir. Karpuza kırmızı rengini veren de maddedir; ancak tonunun ötesinde likopen oldukça faydalıdır.
Meyer-Jax, kanser, kalp hastalığı ve yaşa bağlı göz bozuklukları riskini azalttığının gösterildiğini söylüyor. Sollid, likopenin hücrelerinizi hasardan korumak için çalıştığını söylüyor ve araştırmalar, diyet yoluyla düzenli olarak tüketildiğinde kan basıncını düşürücü etkileri olabileceğini gösteriyor.
KARPUZ SIVI İHTİYACINI KARŞILAMANIZA YARDIMCI OLUR
%90'dan fazla sudan oluşan meyve, sıvı ihtiyacının dengeli alımını sağlar. Çoğu yetişkin yeterince su almasını sağlar. Çoğu kişinin yeterince su içmediği düşünülürse; özellikle yaz dönemlerinde kaybedilen sıvıyı yenilemek gerekiyor.
Meyer-Jax, antrenmandan sonra veya uzun süre terlediğinizde üzerine biraz tuz serpilmiş karpuz yemenizi önerir. "Karbonhidrat ve tuz kombinasyonu, kaybolan elektrolitleri ve karbonhidrat depolarını yenilemek için idealdir" diyor.
SAĞLIKLI SİNDİRİME KATKIDA BULUNUR
Karpuz, yüksek oranda su içeriği ve az miktarda lif içerir. Meyer-Jax, "Her ikisi de sindirimin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamanın anahtarıdır " diyor. Lif, sindiriminizi düzenler ve içerdiği su, atıkların sindirim sisteminizden geçmesine yardımcı olur.
KİLO YÖNETİMİNİ YARDIMCI OLABİLİR
Meyer-Jax, başka bir tatlı atıştırmalık yerine karpuzu tercih etmenin daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabileceğini açıklıyor. 2019'da Nutrients dergisinde yayınlanan araştırma, örnek olarak, fazla kilolu veya klinik olarak obez olarak kabul edilen ve az yağlı kurabiyeler yerine karpuz yiyen deneklerin daha fazla tokluk hissettiğini tespit etti.Günlük olarak karpuz yemek, deneklerin vücut ağırlığında, vücut kitle indeksinde, kan basıncında ve bel çevresinde bir azalma ile ilişkilendirildi.
KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİREBİLİR
Araştırmalar, likopen içeren gıdaları tüketmenin kalp hastalığı ve felç riskini azaltabileceğini gösteriyor. American Journal of Hypertension'da 2012 yılında yayınlanan bir araştırma, karpuz ve kalp hastalığı arasında bir bağlantı olduğunu öne sürdü. Araştırmaya göre; karpuz özünün uzun bir süre kan basıncını düşürebileceğini belirtti. Çalışmanın yazarları, karpuzdaki antioksidanlardan ikisi olan L-sitrulin ve L-arginin'in arterlerin işlevini iyileştirebileceğini öne sürdüler.
KANSER RİSKİNİ AZALTABİLİR
İçeriğindeki likopen iltihap ve oksidatif stres oranını azaltırken aynı zamanda serbest radikaller (vücudun doğal olarak ürettiği ve hastalığa neden olabilen kararsız moleküller) arasındaki dengesizliği düzenleyebilir.
Kronik iltihaplanma, kanser de dahil olmak üzere belirli hastalıklara yakalanma riskini artıran önemli faktörlerden biri. Araştırmalar, likopenin iltihaplanmayı azaltma ve kanser hücrelerinin büyümesini engelleme potansiyeline sahip olduğunu, bunun da hastalık riskini azalttığını gösteriyor. Çalışmalar, likopen alımını artıran sindirim sistemi ve prostat kanseri riskini azaltabileceğini vurgulamıştır.
CİLT DOKUSUNU İYİLEŞTİREBİLİR
Karpuzda bulunan su, ve A, B6, C vitaminleri cildin daha yumuşak, pürüzsüz ve esnek kalmasına yardımcı oluyor. C vitamini, cilt elastikiyetini ve cilde kan akışını iyileştiren kolajen üretimini artırır. Ayrıca A vitamini ise; cilt hücrelerinin onarılmasını sağlayarak kuru, pul pul olmuş cildi önler.
Karpuzun içeriğindeki likopen, aynı zamanda cildi güneşten korumada rol oynarken ve güneş yanığı olma olasılığını da azaltabilir. Fakat güneş kremini atlamak gerektiği anlamına gelmiyor. Mutlaka SPF oranı yeterli bir besin tüketebilirsiniz.
AĞRILI KASLARI RAHATLATABİLİR
Journal of Agricultural and Food Chemistry'de yayınlanan küçük bir araştırma, karpuz suyu içen sporcuların kas ağrılarını 24 saate kadar azalttığını tespit etti. Karpuz suyu ayrıca iyileşme kalp atış hızlarını düşürmeye yardımcı olur.
Araştırmacılar, karpuz suyunun ağrılı kasları rahatlatma yeteneğini, kas hasarını azaltmaya yardımcı olan bir amino asit olan L -sitrulin içeriğine bağladılar. Bilim insanlarının bu yararın kapsamını doğrulamak için daha somut kanıtlara ihtiyacı olsa da, bu bağlantı sizi egzersiz sonrası rutininize karpuz suyu eklemeyi düşünmeye itebilir.