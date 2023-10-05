Meğer kanser belirtiymiş! Cildinizdeki bu kaşıntı hissine dikkat: Erken teşhisin sırrı...

Kan kanserleri arasında lenfomalar, lösemi ve multipl miyelom gibi birbirinden farklı türler bulunuyor. Lösemi, kemik iliğinden kaynaklanan beyaz kan hücrelerinin kanseri olarak tanımlanabilir. Lenfoma ise lenfatik sistem kanseridir ve multipl miyelom kemik iliğinden kaynaklanır ve plazma hücrelerini etkiler.

Dr Deborah Lee'ye göre pek çok kişi kan kanserlerinin yaygın olduğunun farkında değil. Dr Lee, birçok kanser gibi kan kanserinin de sıklıkla geç teşhis edildiğini ve bunun da iyileşme şansını azaltabildiğini söyledi.

Lee'ye göre; kan kanserlerinin yaklaşık yüzde 30'una acil hastaneye başvuru sırasında teşhis konuluyor. Genel olarak toplumda kan kanseri konusunda farkındalık düşük. Bu durum, insanların ortaya çıkan semptomlardan ve ne zaman yardıma başvuracaklarından emin olmadıkları anlamına geliyor.