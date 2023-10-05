Meğer kanser belirtiymiş! Cildinizdeki bu kaşıntı hissine dikkat: Erken teşhisin sırrı...

Kan kanserleri arasında lenfomalar, lösemi ve multipl miyelom gibi birbirinden farklı türler bulunuyor. Lösemi, kemik iliğinden kaynaklanan beyaz kan hücrelerinin kanseri olarak tanımlanabilir. Lenfoma ise lenfatik sistem kanseridir ve multipl miyelom kemik iliğinden kaynaklanır ve plazma hücrelerini etkiler.
Dr Deborah Lee'ye göre pek çok kişi kan kanserlerinin yaygın olduğunun farkında değil. Dr Lee, birçok kanser gibi kan kanserinin de sıklıkla geç teşhis edildiğini ve bunun da iyileşme şansını azaltabildiğini söyledi.
Lee'ye göre; kan kanserlerinin yaklaşık yüzde 30'una acil hastaneye başvuru sırasında teşhis konuluyor. Genel olarak toplumda kan kanseri konusunda farkındalık düşük. Bu durum, insanların ortaya çıkan semptomlardan ve ne zaman yardıma başvuracaklarından emin olmadıkları anlamına geliyor.
Kan kanserinin erken belirtileri genellikle belirsizdir ve net değildir. Dr Lee, anemi ve düşük trombositlerin bu semptom ve bulgulardan bazılarına neden olduğunu söyledi:
Tedavi edilmediğinde kan kanseri ilerlemiş olur; bu da kanın, lenfatiklerin ve kemik iliğinin kötü işlev gören kan hücreleriyle dolu olduğu anlamına gelir. Kemik ağrısına neden olan kemik iliği birikimleri meydana gelebilir.
Anemi kötüleşerek nefes darlığına ve göğüs ağrısına neden olur. Zayıf bağışıklık fonksiyonu her türlü enfeksiyona duyarlılığı artırır. Hasta zatürre ve sepsis riskiyle karşı karşıya kalır. Hasta, iştahsızlık ve daha fazla kilo kaybıyla birlikte giderek daha zayıf ve bitkin hissediyor. Kan kanserleri beyni etkileyerek baş ağrılarına ve nöbetlere neden olabilir.
Kan kanserini düşündüren herhangi bir semptomunuz varsa doktorunuza başvurmalısınız. Bu semptomlardan herhangi birine sahip kişilerin çoğunluğunda kan kanseri olmayacaktır, bu nedenle konuyu farklı bir perspektiften ele almak önemlidir.
Ancak açıklanamayan kilo kaybı, gece terlemesi veya morarma veya kolayca kanama gibi semptomlarınız varsa, doktorunuza başvurmayın. bırakmayın, doktorunuza görünün.