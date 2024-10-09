Migren atağı deyip geçmeyin! Körlüğe giden yolun sinyali

"ANİ GÖRME KAYBINA DİKKAT" Görme kaybı 24 saat içinde geri dönmüyorsa, buna "kalıcı görme kaybı" denildiğini dile getiren Uzm. Dr. Nil, "Burada görmenin yavaş yavaş azaldığı durumlar daha çok dikkat çekmektedir. Mesela, katarakt, kırma kusurları, retina hastalıkları, diyabete bağlı retinopati, yaşa bağlı sarı nokta hastalığı, glokom bunlara örnek verilebilir. Göz damarlarında gelişen tıkanmalar, travma veya hastalığa bağlı göz içi kanamaları, ağrılı gelişen glokom krizi, yine ağrılı gelişen gözün ön tabakasındaki bir kornea ödemi ani görme kaybı yapabilmektedir" ifadelerini kullandı.





"RİSK ALTINDA OLAN BİREYLER"

Görme kaybı riski altında olan bireylerden bahseden Uzm. Dr. Nil, şu bilgileri paylaştı: "Daha çok hipertansiyon, diyabet, kan elemanlarıyla ilgili pıhtılaşma sorunları, Multipl Skleroz gibi bazı nörolojik hastalıklar ve Behçet gibi bazı romatizmal hastalıkları olanlar görme azalması ve ileri dönemlerde görme kaybı riski taşımaktadırlar. Ayrıca ileri düzeyde alkol kullanımı, bazı ilaçların uzun süreli kullanımı gibi durumlarda da görme kaybı oluşabilmektedir."