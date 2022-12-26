Migreni tetikleyen besin! Farkında olmadan yiyoruz fakat beyni yerle bir ediyor…

Migren ağrısı sinir bozucu ve dayanılmaz bir ağrıdır. Bu ağrıyı yok etmek çok zor gibi gözükse de aslında tükettiğiniz yiyecek ve içeceklerle buna engel olabilirsiniz.
KAFEİN
Eğer günlük yaşantınızda, çok fazla kafein tüketiyorsanız vücut buna alışıyor. Sonrasında tüketmeyi bıraktığınızda ya da azalttığınızda ise migreniniz varsa ağrılarınızı artırıyor. Daha da şiddetli geçirmenize neden oluyor.
YAPAY TATLANDIRICILAR
Birçok işlenmiş gıda, yapay tatlandırıcılar içerir. Bunlar, tatlı bir tat eklemek için yiyecek ve içeceklere eklenen şeker alternatifleridir.
DONDURULMUŞ GIDALAR
Dondurulmuş yiyecekler ve dondurma gibi ürünler baş ağrısını fazlasıyla tetikler. Ayrıca soğuk yiyecekleri hızlı bir şekilde, egzersiz yaptıktan sonra veya aşırı ısındığında yiyorsanız, migren ataklarına dönüşen baş ağrıları yaşamanız daha olasıdır.
TUZLU YİYECEKLER
Tuzlu yiyecekler, özellikle de zararlı koruyucular içerebilen tuzlu işlenmiş yiyecekler, bazı insanlarda migreni tetikleyebilir. Bu durum yüksek düzeyde sodyum tüketmek kan basıncını artırarak baş ağrılarına veya migren ataklarına neden olabilir.
FAST FOOD
Çok sık fast food tüketmek migren ataklarını tetikliyor. Migreni olan kişiler bu beslenme alışkanlığını hemen bırakmalıdır. Aksi halde fazla fast food tüketimi dayanılmaz baş ağrılarının sebebi olabilir.
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Bazı alternatif çözümlerin migren tedavisine yardımcı olabileceğine dair kanıtlar var. Bunlar:
Migren atakları fazlasıyla şiddetli olabilir. Neyse ki, bunları önlemenize yardımcı olabilecek bazı yaşam tarzı değişiklikleri ve benimsemeniz gereken alışkanlıklar var. Gelin bunların neler olduğuna bir bakalım:
Aynı zamanda günde en az 2 litre su içmeye özen gösterin. Gün içerisinde 30 dakikalık yürüyüşler ve kardiyo egzersizleri yapın. Açık havada vakit geçirin. Ortalama 7-8 saat uyumaya çalışın. Aksi takdirde uykusuzluk ve yorgunluk migreni tetikleyecektir.
MİGRENE İYİ GELEN BESİNLER
Bazı gıdalar, migreni önlemeye yardımcı olabilecek yüksek miktarda mineral, vitamin ve yağ asidi içerir. İşte öğünlerinize ekleyebileceklerinizin bir listesi:
Magnezyum açısından zengin besinler. Yapılan bir araştırmada magnezyumun, migreni rahatlatabileceğini gösteriyor. Magnezyum açısından zengin besinler arasında koyu yapraklı yeşillikler tüketmeniz migreni hafifletir. Ketojenik gıdalar. Keto diyetine girmenin migren ataklarını azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.
BETA BLOKERLER MİGRENİ NASIL ÖNLER?
Beta blokerler, stres hormonu adrenalin (epinefrin) beta reseptörlerine bağlanmasını önleyerek çalışır. Bu, kalp atış hızınızı yavaşlatır ve kan basıncını düşürür.
Beta blokerler, genellikle etkili oldukları ve nispeten hafif yan etkileri olduğu için migren önlemede ilk tedavi basamaklarından biridir.