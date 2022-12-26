Migreni tetikleyen besin! Farkında olmadan yiyoruz fakat beyni yerle bir ediyor…

Migren ağrısı çağımızın en yaygın hastalıklarından biridir. Özellikle de stres, sinir ve yorgunluk etki ettiğinde, başınız çatlayacak gibi kötü bir his verir. Aynı zamanda gün içerisinde tükettiğiniz bazı besinler, bu ağrının özellikle artışa geçmesine neden olabilirler. Bu besinlerin neler olduğunu bilirseniz, bu ağrının önüne geçebilirsiniz. İşte sizin için hangi besinler olduğunu araştırdık…

Giriş Tarihi: 26.12.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 15:07 PAYLAŞ ABONE OL

Migren ağrısı sinir bozucu ve dayanılmaz bir ağrıdır. Bu ağrıyı yok etmek çok zor gibi gözükse de aslında tükettiğiniz yiyecek ve içeceklerle buna engel olabilirsiniz.

KAFEİN Eğer günlük yaşantınızda, çok fazla kafein tüketiyorsanız vücut buna alışıyor. Sonrasında tüketmeyi bıraktığınızda ya da azalttığınızda ise migreniniz varsa ağrılarınızı artırıyor. Daha da şiddetli geçirmenize neden oluyor.