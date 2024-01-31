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Mucize kadar güçlü! Müziğin beyindeki "iyileştirici" etkisi keşfedildi

İngiltere yapılan bir araştırmada, müzikle uğraşmanın hafızayı dinç tutarak ilerleyen yaşlarda beyin sağlığının korunmasına yardımcı olduğu tespit edildi.

Giriş Tarihi: 31.01.2024 10:53
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MUCİZE KADAR GÜÇLÜ! MÜZİĞİN BEYİNDEKİ İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİ KEŞFEDİLDİ

"International Journal of Geriatric Psychiatry" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Exeter Üniversitesi'nden bilim insanları, müzikle uğraşan ve uğraşmayan kişilerin beyinlerinin nasıl yaşlandığını araştırdı.

Araştırmada, enstrüman çalma, şarkı söyleme, nota okuma, müzik dinleme ve müzik yeteneğinin insan beyni üzerindeki etkileri 40-68 yaş arası 1100'den fazla kişi üzerinde incelendi.

Sonuçlar, piyano ya da org çalan kişilerin müzikle uğraşmanın yararını daha fazla gördüğü ancak yalnızca müzik dinlemenin bilişsel sağlığa aynı şekilde etki etmediğini gösterdi.

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