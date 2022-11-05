Neden daha önce yapmadım diyeceksiniz! Çaya bunu sıkıp içtiğinizde hastalık riskiniz sıfıra iniyor…

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Yapılan araştırmalar da, hem çayın hem de limonun kalp sağlığı için çeşitli faydalarla ilişkili olduğu bulunmuştur. Yapılan başka bir incelemede ise limonlarda bulunanlar da dahil olmak üzere narenciye flavonoidlerinin iltihabı baskılayabileceğini, kan damarlarının işlevini iyileştirebileceğini ve sağlıklı kolesterol seviyelerini destekleyebileceğini bildirdi.