Neredeyse yaşlanmayı durduran karışım! Her kahvaltıda mutlaka bir bardak…

Kronik inflamasyon ise daha "düşük dereceli" veya sistemiktir, muhtemelen daha az tanınabilir semptomlarla, daha yavaş bir hızda yayılır ve ne yazık ki akut inflamasyondan daha uzun süre boyunca vücudunuzda yıkıma neden olur. Enflamasyonun bir işareti, daha hızlı bilişsel gerileme ve hızlandırılmış kronik hastalık gelişimi de dahil olmak üzere, yaşlanmanın hızlı ilerlemesi olabilir.
Doğru bir beslenme ise sizi kronik inflamasyondan uzak tutabilme gücüne sahiptir. Bu nedenle günün en önemli öğünü olarak da bildiğini "kahvaltıda" tüketim şeklinizi biraz değiştirerek neredeyse hayatınızı da değiştirebilirsiniz. İşte en sağlıklı kahvaltı seçenekleri…
YOĞURT
Marketlerdeki farklı yoğurt seçenekleri yerini alsa da doğal ve sade yoğurt seçiminiz sizi en iyi koruma gücüne sahip besinlerden birine dönüşebilir. Özellikle doğal olarak tüketilen bir protein kaynağı olan yoğurt, iltihaplanmaya karşı savaş açabilir.
Yoğurdunuza ekleyebileceğiniz, ceviz, yulaf ve çilek ile birlikte en lezzetli hale getirebilirsiniz. Bu sayede kahvaltılarınızı keyif dolu bir sağlık bombasına dönüştürebilirsiniz.
ÇIRPILMIŞ YUMURTA
Doğranmış ıspanak, domates ve soğan ile birlikte karıştırılarak pişirilmiş bir yumurta aradığınız sabah kahvaltısı olabilir. Eğer vegan besleniyor veya yumurtaya alerjiniz varsa, bunu tarifi tofu ile de kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu tarifte yer alan protein oranı ve yeşil yapraklı sebzelerdeki vitamin ve mineraller, domatesteki likopen ile birlikte adeta bir savaşçı gibi çalışabilir.
AVOKADO TOSTU
Erken yaşlanma ile mücadelenin en etkili yöntemlerinden biri de avokado tüketimi. Eğer avokadodan çok da hoşlanmıyoruım diyorsanız, içeriğindeki sağlıklı yağları tüketmek için lezzetli bir tosta dönüşterebilirsiniz. Biraz zeytinyağı, bir dilim domates ve biraz ezilmiş fındık veya bademle birlikte tükebilir, böylece aldığınız besin değeri oranını da yükseltirken lezzetli bir karışım oluşturabilirsiniz.
Yaşlanmayı yavaşlatmada rol oynayabilecek olan iltihaplanma oranının azalması için, avokado en ideal seçeneklerden biridir.
SMOOTHIE
Buzdolabınızda duran ve bir türlü tüketmek istemediğiniz o sebzeler için en lezzetli alternatifiniz bir smoothie tarifi olabilir. Sabah kahvaltısında tüketmek için ıspanak, karnabahar gibi besinleri bir araya getirerek yoğurt veya süt gibi hayvansal protein kaynaklarını ekleyerek içerisine de biraz çilek, böğürtlen veya yaban mersini gibi lezzetini sevdiğiniz bir meyveden uygun miktarda koyarak lezzet dolu ve besleyici bir kahvaltıyı birkaç dakikada hazırlayabilirsiniz.