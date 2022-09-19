Neredeyse yaşlanmayı durduran karışım! Her kahvaltıda mutlaka bir bardak…

Kronik inflamasyon ise daha "düşük dereceli" veya sistemiktir, muhtemelen daha az tanınabilir semptomlarla, daha yavaş bir hızda yayılır ve ne yazık ki akut inflamasyondan daha uzun süre boyunca vücudunuzda yıkıma neden olur. Enflamasyonun bir işareti, daha hızlı bilişsel gerileme ve hızlandırılmış kronik hastalık gelişimi de dahil olmak üzere, yaşlanmanın hızlı ilerlemesi olabilir.

Doğru bir beslenme ise sizi kronik inflamasyondan uzak tutabilme gücüne sahiptir. Bu nedenle günün en önemli öğünü olarak da bildiğini "kahvaltıda" tüketim şeklinizi biraz değiştirerek neredeyse hayatınızı da değiştirebilirsiniz. İşte en sağlıklı kahvaltı seçenekleri…