O içecek diyabet riskini %53 düşürüyor! Her sabah bir bardak tüketin…

Beslenme ise, genel sağlığımızı korumada büyük bir rol oynar; bazı gıdaların bazı hastalıkların riskini azalttığı, bazılarının ise riski artırdığı bilinmektedir.
İçtiklerimizin de vücudumuz üzerinde büyük etkisi olabilir.
Yeni bir çalışma, belirli bir sıcak içeceğin tip 2 diyabet geliştirme riskini yarı yarıya azaltabildiğini buldu.
The European Association for the Study of Diabetes derneğinin nin bu yıllık toplantısında sunulan araştırma, her gün çay içen kişilerin bu ciddi duruma yakalanma olasılığını yüzde 47 oranında azaldığını buldu.
Ayrıca prediyabetik olma şansını da yüzde 53 oranında azalttı.
Avustralya'daki Adelaide Üniversitesi ve Çin'deki Güneydoğu Üniversitesi'nden bilim insanları, bu sıcak içeceğin idrarda glikoz atılımını artırdığını, insülin direncini iyileştirdiğini ve dolayısıyla kan şekerinin daha iyi kontrol edildiğini ortaya çıkardı.
Adelaide Üniversitesi'nden Doçent Tongzhi Wu şunları söyledi: "Kardiyovasküler hastalık ve tip 2 diyabet riskinin azalması da dahil olmak üzere çayın önemli sağlık yararları, son yıllarda yapılan çeşitli çalışmalarda rapor edildi, ancak bu faydaların altında yatan mekanizmalar belirsizdi."
"Bulgularımız, idrarda glikoz atılımının artması, insülin direncinin artması ve dolayısıyla kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesi yoluyla, alışılmış çay içmenin kan şekeri yönetimi üzerindeki koruyucu etkilerine işaret ediyor."
"Bu faydalar en çok her gün siyah çay içenler arasında belirgindi."
Şöyle ekledi: "Aslında, çaylar arasındaki farklar konusunda oldukça kafa karışıklığı var."
"Örneğin yeşil, fermantasyon içermiyor. Siyah çayın diğer çaylara göre belirgin bir özelliği, mikrobiyal organizmaların fermantasyon sürecine dahil olmasıdır."
Çalışmaya Çin'deki 1.923 yetişkin (562 erkek, 20 ila 80 yaşları arasındaki 1.361 kadın) dahil edildi.
Bunlardan 436 katılımcı diyabetle, 352'si prediyabetle yaşıyordu ve 1.135'inin kan şekeri düzeyleri normaldi.
Katılımcılara çay tüketiminin sıklığı ve türü hakkında sorular soruldu.
Hiç çay içmeyen insanlarla karşılaştırıldığında, herhangi bir çay türünü tüketenlerin tip 2 diyabet riski yüzde 28, prediyabet riski ise yüzde 15 daha düşüktü.
SİYAH ÇAYIN FAYDALARI
Antioksidanlar: Siyah çay, vücudu serbest radikallere karşı koruyan antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar hücresel hasarı azaltabilir ve yaşlanmayı geciktirebilir.
Kalp Sağlığı: Siyah çayın düzenli tüketimi, kalp sağlığını destekleyebilir. İçeriğindeki flavonoidler, kan damarlarını rahatlatabilir, kan basıncını düzeltebilir ve kolesterol seviyelerini düşürebilir.
Enerji ve Uyanıklık: Siyah çay içeriğindeki kafein sayesinde enerji seviyelerini artırabilir ve zihinsel uyanıklığı teşvik edebilir. Ancak yeşil çaya göre daha az kafein içerir.
Sindirim: Siyah çayın bazı insanlar için sindirim sağlığını desteklediği gözlemlenmiştir. Antioksidanlar ve tanninler, mide rahatsızlıklarını hafifletebilir.
Kilo Kontrolü: Bazı çalışmalar, siyah çayın metabolizmayı hızlandırabileceğini ve kilo kontrolüne yardımcı olabileceğini öne sürmektedir. Bununla birlikte, bu etki kişiden kişiye değişebilir.
Bağışıklık Sistemi: Siyah çayın içerdiği antioksidanlar bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruyabilir.
Stres Azaltma: Siyah çay içmek, stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Çay içmek, rahatlatıcı bir deneyim sağlayabilir ve zihni sakinleştirebilir.