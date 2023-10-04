O içecek diyabet riskini %53 düşürüyor! Her sabah bir bardak tüketin…

Antioksidanlar: Siyah çay, vücudu serbest radikallere karşı koruyan antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar hücresel hasarı azaltabilir ve yaşlanmayı geciktirebilir.

Enerji ve Uyanıklık: Siyah çay içeriğindeki kafein sayesinde enerji seviyelerini artırabilir ve zihinsel uyanıklığı teşvik edebilir. Ancak yeşil çaya göre daha az kafein içerir.

Sindirim: Siyah çayın bazı insanlar için sindirim sağlığını desteklediği gözlemlenmiştir. Antioksidanlar ve tanninler, mide rahatsızlıklarını hafifletebilir.

Kilo Kontrolü: Bazı çalışmalar, siyah çayın metabolizmayı hızlandırabileceğini ve kilo kontrolüne yardımcı olabileceğini öne sürmektedir. Bununla birlikte, bu etki kişiden kişiye değişebilir.