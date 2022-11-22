Ölmeden 1 yıl önce görülen kanser işaretleri! Bu 5 belirti adeta alarm zillerinin çaldığını işareti…

Kanserli bireylerin yaşamlarının son dönemindeki semptomlarını üç farklı boylamda incelediler ve semptom deneyiminin ölüme yakınlıkla mı yoksa depresif semptomatolojiye, cinsiyete, kanser bölgesi veya yaşa göre değişip değişmediğini belirlediler.
Çalışmadan elde edilen verilerin analizi üç grup olarak prospektif, tanımlayıcı, boylamsal olarak gerçekleştirilmiştir.
Boylamsal çalışmalardan birinde denekler, risk faktörlerinin veya sağlık sonuçlarının veya her ikisinin sürekli veya tekrar tekrar izlenmesiyle zaman içinde izlenmektedir.
Analiz, üç tanımlayıcı boylamsal çalışmadan biri sırasında ölen kanser hastalarından toplanmış verileri kullanmıştır.
Verilerin güvenilir olduğundan emin olmak için, tüm çalışmalarda bireylerin kanser teşhisine sahip olması, bilişsel olarak sağlam olması ve İngilizce konuşabilmesi, okuyabilmesi ve yazabilmesi gerekiyordu. Bir psikolog veya psikiyatristin bakımı altındaki veya teşhis edilmiş bir duygusal veya psikolojik bozukluğu olan kişiler de hariç tutuldu.
ARAŞTIRMA SONUÇLARI
Araştırmacılar, yorgunluk, halsizlik, ağrı, nefes darlığı ve öksürüğün "yaşamın son yılında" en yaygın beş semptom olduğunu belirtti. "Yaşamın son yılında yaşanan semptomlar, çalışmanın başlangıcında kanser bölgesi, depresif semptomatoloji, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılıklar ve bağımsız günlük yaşam aktiviteleri ile önemli ölçüde ilişkiliydi."
Araştırmacılar şu sonuca vardı: "Bu bulgular, kanserli bireyler için yaşamın son yılındaki semptom deneyimine ışık tutuyor. Semptom deneyiminin daha iyi anlaşılmasıyla, yaşamın sonunda artan yaşam kalitesinin istenen sonucunu elde etmek için müdahale stratejileri hedeflenebilir."
ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ
Yukarıda vurgulanan semptomların birçoğunun aynı zamanda kanserin erken evreleriyle de ilişkili olduğunun bilinmesi de oldukça önemlidir. Cancer Research UK, "Yaşınız ne olursa olsun, vücudunuzu dinlemek ve bir şeyler tam olarak doğru gelmiyorsa doktorunuzla konuşmak her zaman en iyi seçenektir" diyor.
İster vücudunuzda sıra dışı bir değişik isterseniz yeni bir belirti sezin, mutlaka en kısa sürede bir doktora kontrol ettirin. Semptomların birçoğunun genellikle çok daha az ciddi bir şeyin işareti olduğunu unutmamak da önemlidir - ancak kanser ise, onu erken teşhis etmek önemli bir fark yaratacaktır.
200'den fazla farklı kanser türü vardır ve her biri belirli bir şekilde teşhis edilir ve tedavi edilir. Örneğin, her zamanki bağırsak alışkanlıklarınızda değişiklikler fark ettiyseniz ve bu üç hafta veya daha uzun sürdüyse, mutlaka bir hekime danışmanız önerilir.
KANSER RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN
Yaşam tarzınızda bazı basit değişiklikler yapmak, kansere yakalanma riskinizi önemli ölçüde azaltabilir.
Bunların başında ise;
geliyor.
Macmillan Cancer Support'a göre, en yaygın kanser vakalarının yaklaşık üçte biri (yaklaşık yüzde 33) sağlıklı beslenme, sağlıklı kiloyu koruma ve daha aktif olma ile önlenebilir. Ancak yaşam tarzınızla riskinizi tamamen bitiremeniz mümkün değildir.