Ölmeden 1 yıl önce görülen kanser işaretleri! Bu 5 belirti adeta alarm zillerinin çaldığını işareti…

Yukarıda vurgulanan semptomların birçoğunun aynı zamanda kanserin erken evreleriyle de ilişkili olduğunun bilinmesi de oldukça önemlidir. Cancer Research UK, "Yaşınız ne olursa olsun, vücudunuzu dinlemek ve bir şeyler tam olarak doğru gelmiyorsa doktorunuzla konuşmak her zaman en iyi seçenektir" diyor.

İster vücudunuzda sıra dışı bir değişik isterseniz yeni bir belirti sezin, mutlaka en kısa sürede bir doktora kontrol ettirin. Semptomların birçoğunun genellikle çok daha az ciddi bir şeyin işareti olduğunu unutmamak da önemlidir - ancak kanser ise, onu erken teşhis etmek önemli bir fark yaratacaktır.

200'den fazla farklı kanser türü vardır ve her biri belirli bir şekilde teşhis edilir ve tedavi edilir. Örneğin, her zamanki bağırsak alışkanlıklarınızda değişiklikler fark ettiyseniz ve bu üç hafta veya daha uzun sürdüyse, mutlaka bir hekime danışmanız önerilir.