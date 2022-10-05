Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Oranı %400 arttı: Ayaklarınızdaki bu değişim karaciğer hasarının sinyali! Eğer bunu hissediyorsanız…

Oranı %400 arttı: Ayaklarınızdaki bu değişim karaciğer hasarının sinyali! Eğer bunu hissediyorsanız…

Karaciğer sağlığı, birkaç nedene bağlı olarak bozulabilir. Fakat en büyük etken; genellikle sağlıksız yaşam tarzı ile ilişkilidir. Fakat erken fark edildiğinde hasarı geriye döndürmek mümkündür. Fakat göz ardı edilirse, geri dönüşü olmayan bir karaciğer hasarıyla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 05.10.2022 09:07
ABONE OL
Oranı %400 arttı: Ayaklarınızdaki bu değişim karaciğer hasarının sinyali! Eğer bunu hissediyorsanız…

Karaciğer rahatsızlığı, 1970 yılından bu yana %400 artış göstermiş durumda. Karaciğer hastalığı, özellikle hastaların semptomları erken fark etmesi durumunda çoğunlukla önlenebilir bir aşamada yakalanabilir. Peki bu belirtiler nasıl tespit edilebilir? Uzmanlara göre; ayaklarınız bir takım uyarı işaretleri verebiliyor. İşte o belirtiler…

Kiropraktör ve sağlık eğitimcisi Dr Eric Berg'e göre, ayaklarınızda bulunan karaciğer sorunlarına dair uyarı işaretleri şunları içerebilir:

  • Ayağın kaşınması, genellikle altta
  • Ayağın dibinde ağrı veya iltihaplanma
  • Ayaklarda ısınma
  • Ayak kokusu
  • Ödem - şişmiş deride diş gibi görünen
  • Ayak tırnağı mantarı
  • Beyaz tırnak yatağı

Hastalanan bir karaciğerin olası nedenleri arasında şunlar olabilir:

  • Bazı ilaçların yan etkisi
  • Diyette çok fazla şeker
  • Çok fazla konserve yiyecek
  • Sebze tüketiminde eksiklik
  • Alkol tüketimi
  • Aşırı protein alımı

Uzmanlar; sirozun erken evrelerinde herhangi bir semptomunuz olmayabileceğini, çünkü karaciğer hasar görmesine hala sorunsuz "çalışıyormuş" gibi hissettirebileceğini belirtiyor.

Karaciğer, genellikle ciddi şekilde hasar gördüğünde semptom gösterebilir.

  • Sirozun başlıca belirtileri ise;
  • Yorgunluk ve zayıflık
  • Bulantı, iştah kaybı, sürekli hasta hissetme
  • Avuç içlerinde ortaya çıkan kırmızı lekeler
  • Bel seviyesinin üzerinde, küçük örümcek ağı benzeri kan damarları görüntüsü
SON DAKİKA SON DAKİKA