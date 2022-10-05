Oranı %400 arttı: Ayaklarınızdaki bu değişim karaciğer hasarının sinyali! Eğer bunu hissediyorsanız…

Karaciğer rahatsızlığı, 1970 yılından bu yana %400 artış göstermiş durumda. Karaciğer hastalığı, özellikle hastaların semptomları erken fark etmesi durumunda çoğunlukla önlenebilir bir aşamada yakalanabilir. Peki bu belirtiler nasıl tespit edilebilir? Uzmanlara göre; ayaklarınız bir takım uyarı işaretleri verebiliyor. İşte o belirtiler…