Sabah aç karnına yediğinizde hafızayı kuvvetlendirip, odaklanmayı artırıyor! Özellikle çocuklar için ilaç kadar şifalı...

Bu koyu sarı baharat, köri tozunun önemli bir bileşenidir ve beyne birçok faydası vardır. Zerdeçaldaki aktif madde olan kurkuminin kan-beyin bariyerini geçtiği, yani doğrudan beyne girip oradaki hücrelere fayda sağlayabileceği gösterilmiştir.

Yeni beyin hücrelerinin büyümesine yardımcı olur. Kurkumin, beyin hücrelerinin büyümesine yardımcı olan bir tür büyüme hormonu olan beyin kaynaklı nörotrofik faktörü artırır. Yaşa bağlı zihinsel gerilemeyi geciktirmeye yardımcı olabilir ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Depresyonu iyileştirir. Kurkumin, her ikisi de ruh halini iyileştiren serotonin ve dopamini artırır. Bir inceleme, kurkuminin, depresyon tanısı alan kişilerde standart tedavilerle birlikte kullanıldığında depresyon ve anksiyete semptomlarını iyileştirebileceğini buldu.

Hafızaya fayda sağlayabilir. Kurkumin Alzheimer hastalarında hafızanın iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca bu hastalığın ayırt edici özelliği olan amiloid plaklarının temizlenmesine de yardımcı olabilir.

BROKOLİ

Brokoli, antioksidanlar da dahil olmak üzere güçlü bitki bileşikleriyle doludur. Aynı zamanda K vitamini açısından da çok yüksektir ve 1 fincan (160 gram) pişmiş brokoli porsiyonunda Önerilen Günlük Alımın (RDI) %100'ünden fazlasını sağlar.

Yağda çözünen bu vitamin, beyin hücrelerinde yoğun bir şekilde paketlenmiş bir yağ türü olan sfingolipitlerin oluşturulması için gereklidir. Yaşlı yetişkinlerde yapılan birkaç çalışma, daha yüksek K vitamini alımını daha iyi hafıza ve bilişsel durumla ilişkilendirmiştir.