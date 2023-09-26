Sabah aç karnına yediğinizde hafızayı kuvvetlendirip, odaklanmayı artırıyor! Özellikle çocuklar için ilaç kadar şifalı...

Özellikle sabah aç karna tükettiğinizde bu gıdaların etkisini çok daha fazla görebilirsiniz. Mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken o yiyecekler…
Beyniniz için iyi olan gıdalar, bu önemli organın sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir ve hafıza ve konsantrasyon gibi belirli zihinsel görevleri yerine getirme yeteneğinizi geliştirebilir. Vücudunuzun kontrol merkezi olarak kalbinizin atmasını ve ciğerlerinizin nefes almasını sağlamaktan ve hareket etmenize, hissetmenize ve düşünmenize izin vermekten sorumludur.
Bu nedenle belirli yiyecekleri tüketmek beyninizi en iyi çalışma koşullarında tutmanıza yardımcı olabilir.
KAHVE
Kahve sabahınızın en keyifli anıysa, bunun sizin için faydalı olduğunu duymaktan memnun olacaksınız. Kahvedeki iki ana bileşen (kafein ve antioksidanlar) beyin sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir.
Kahvede bulunan kafeinin beyin üzerinde bir dizi olumlu etkisi vardır:
Artan uyanıklık. Kafein, uykunuzu getiren kimyasal haberci olan adenosini bloke ederek beyninizi uyanık tutar.
Geliştirilmiş ruh hali. Kafein ayrıca dopamin gibi "iyi hissetmenizi sağlayan" nörotransmitterlerden bazılarını da artırabilir.
Keskinleştirilmiş konsantrasyon. Bir çalışma, kafein tüketiminin, biliş testini tamamlayan katılımcılarda dikkat ve uyanıklıkta kısa süreli iyileşmelere yol açtığını buldu.
Uzun vadede kahve içmek aynı zamanda Parkinson ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların riskinin azalmasıyla da bağlantılıdır. En büyük risk azalması, günde 3-4 bardak tüketen yetişkinlerde görüldü.
Bu en azından kısmen kahvenin yüksek antioksidan konsantrasyonundan kaynaklanıyor olabilir.
ORMAN MEYVELERİ
Orman meyveleri, özellikle beyniniz için olanlar da dahil olmak üzere çok sayıda sağlık faydası sağlar. Yaban mersini ve diğer koyu renkli meyveler, antienflamatuar ve antioksidan etkilere sahip bir grup bitki bileşiği olan antosiyaninler sağlar.
Antioksidanlar, beyin yaşlanmasına ve nörodejeneratif hastalıklara katkıda bulunabilecek koşullar olan hem oksidatif strese hem de iltihaplanmaya karşı etki gösterir. Yaban mersini içindeki bazı antioksidanların beyinde biriktiği ve beyin hücreleri arasındaki iletişimi geliştirmeye yardımcı olduğu bulunmuştur.
11 çalışmanın incelendiği bir incelemeye göre yaban mersini çocuklarda ve yaşlı yetişkinlerde hafızanın ve bazı bilişsel süreçlerin iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Bunları kahvaltı gevreğinizin üzerine serpmeyi, bir smoothieye eklemeyi veya basit bir atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.
ZERDEÇAL
Bu koyu sarı baharat, köri tozunun önemli bir bileşenidir ve beyne birçok faydası vardır. Zerdeçaldaki aktif madde olan kurkuminin kan-beyin bariyerini geçtiği, yani doğrudan beyne girip oradaki hücrelere fayda sağlayabileceği gösterilmiştir.
Hafızaya fayda sağlayabilir. Kurkumin Alzheimer hastalarında hafızanın iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca bu hastalığın ayırt edici özelliği olan amiloid plaklarının temizlenmesine de yardımcı olabilir.
Depresyonu iyileştirir. Kurkumin, her ikisi de ruh halini iyileştiren serotonin ve dopamini artırır. Bir inceleme, kurkuminin, depresyon tanısı alan kişilerde standart tedavilerle birlikte kullanıldığında depresyon ve anksiyete semptomlarını iyileştirebileceğini buldu.
Yeni beyin hücrelerinin büyümesine yardımcı olur. Kurkumin, beyin hücrelerinin büyümesine yardımcı olan bir tür büyüme hormonu olan beyin kaynaklı nörotrofik faktörü artırır. Yaşa bağlı zihinsel gerilemeyi geciktirmeye yardımcı olabilir ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.
BROKOLİ
Brokoli, antioksidanlar da dahil olmak üzere güçlü bitki bileşikleriyle doludur. Aynı zamanda K vitamini açısından da çok yüksektir ve 1 fincan (160 gram) pişmiş brokoli porsiyonunda Önerilen Günlük Alımın (RDI) %100'ünden fazlasını sağlar.
Yağda çözünen bu vitamin, beyin hücrelerinde yoğun bir şekilde paketlenmiş bir yağ türü olan sfingolipitlerin oluşturulması için gereklidir. Yaşlı yetişkinlerde yapılan birkaç çalışma, daha yüksek K vitamini alımını daha iyi hafıza ve bilişsel durumla ilişkilendirmiştir.
K vitamininin ötesinde brokoli, antienflamatuar ve antioksidan etkiler sağlayan ve beynin hasara karşı korunmasına yardımcı olabilecek bir dizi bileşik içerir.
BİTTER ÇİKOLATA
Bitter çikolata ve kakao tozu, flavonoidler, kafein ve antioksidanlar dahil olmak üzere beyni güçlendiren birkaç bileşikle doludur.
Bitter çikolata %70 veya daha fazla kakao içeriğine sahiptir. Bu faydalar %10-50 arasında kakao içeren normal sütlü çikolatada görülmez. Flavonoidler bir grup antioksidan bitki bileşiğidir.
Çikolatadaki flavonoidler beynin öğrenme ve hafızayla ilgili bölgelerinde toplanır. Araştırmacılar bu bileşiklerin hafızayı güçlendirebileceğine ve aynı zamanda yaşa bağlı zihinsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olabileceğine inanıyor.
Hatta bir dizi çalışma bunu desteklemektedir. 900'den fazla kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, daha sık çikolata yiyenler, nadiren yiyenlere kıyasla, bazıları hafızayla ilgili olan bir dizi zihinsel görevde daha iyi performans gösterdi.
Araştırmaya göre çikolata aynı zamanda bir ruh hali yükselticidir. Bir çalışma, çikolata yiyen katılımcıların, kraker yiyenlere kıyasla daha fazla olumlu duygu yaşadıklarını buldu. Ancak bunun çikolatanın içindeki bileşenlerden mi yoksa lezzetli lezzetin insanları mutlu etmesinden mi kaynaklandığı henüz belli değil.
KURUYEMİŞLER
Araştırmalar, kuruyemiş yemenin kalp sağlığı belirteçlerini iyileştirebileceğini ve sağlıklı bir kalbe sahip olmanın, sağlıklı bir beyne sahip olmakla bağlantılı olduğunu göstermiştir. Bir çalışma, düzenli fındık tüketiminin yaşlı yetişkinlerde daha düşük bilişsel gerileme riskiyle bağlantılı olabileceğini buldu.
Ayrıca 2014 yılında yapılan başka bir araştırma, birkaç yıl boyunca düzenli olarak fındık yiyen kişilerin, yemeyenlere kıyasla daha keskin bir hafızaya sahip olduğunu buldu.
Kuruyemişlerdeki sağlıklı yağlar, antioksidanlar ve E vitamini gibi çeşitli besinler, bunların beyin sağlığı üzerindeki yararlı etkilerini açıklayabilir. E Vitamini, zihinsel gerilemenin yavaşlamasına yardımcı olmak için hücreleri serbest radikal hasara karşı korur.
Tüm kuruyemişler beyniniz için iyi olsa da, cevizin ekstra bir avantajı olabilir çünkü aynı zamanda antiinflamatuar omega-3 yağ asitleri de sağlarlar.