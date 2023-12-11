Şeker hastalığının ilk belirtisi ağızda başlıyor! Tedavi edilmediğinde komaya neden olabilir...

Vücudunuzdaki bazı uyarılar, doktora gitmeniz gerektiğini size söylüyor olabilir. Bu uyaranlar, ciddi hastalıkların habercisi de olabilir. Kendinizde fark ettiğiniz halsizlik, uzayan öksürük, tırnaklarda soyulma gibi size basit görünen rahatsızlıkların erken teşhis için çok önemli olduğunu vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Güntürk, "Vücudunuzun size verdiği mesajları dinleyin" uyarısında bulundu.Uzm. Dr. Güntürk, ciddiye almanız gereken ve vakit kaybetmeden hekime başvurmanız gerektiğini gösteren belirtilere dikkat çekti... İşte o belirtiler:Ödem adı verilen durum; kalp, böbrek, tiroit gibi organlardaki bozukluklar nedeniyle ortaya çıkabilir. Kalp ve böbrek yetmezliklerinde, tiroit bezinin hem az, hem de çok çalışması durumlarında bacaklarda şişme görülebilir. Bacak şişliğinin sürekli olup olmadığı, sıcaklıkla ilişkisi ve şiddeti, ciddiyeti konusunda fikir verir. Damarlardaki bozukluklar nedeniyle de ödem olabilir. Erken teşhis açısından bu organlara yönelik tetkikler yapılması uygun olur.Halsızlik, çok genel bir belirti olmakla birlikte birçok hastalıkta en sık görülen belirtidir. Başlıca nedenleri; çeşitli enfeksiyonlar, vitamin eksiklikleri, kansızlık, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları, tiroit hastalıkları, kanserler olabilir. Beraberinde başka belirtilerin varlığına göre ayırıcı tanıda daha belirgin bir yol izlenebilir.KOVID-19'DAN şüphe ettirecek belirtiler, ateş, boğaz ağrısı, öksürük, şeffaf burun akıntısı, kas ağrısı, halsizlik. Bu belirtileriniz varsa mutlaka Kovid-19 enfeksiyonundan şüphelenilmelidir. Hatta akciğer tutulumu olan olgularda nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi belirtiler de olabilir. Özellikle ateşi düşmeyen, nefes darlığı olan ve oksijen seviyesi yüzde 95'in altında olan kişiler, mutlaka hastaneye başvurmalıdır.Bir ay içerisinde oluşan en az 10 kilo kaybı; diyabet, kanser, tiroit hastalıkları açısından araştırılmalı. Kilo kaybının süresi, iştah durumu, verilen miktar mutlaka sorgulanmalıdır. Hızlı ve istemsiz bir kilo kaybı yine alarm belirtilerdendir.Tırnaklarda soyulma sıklıkla kansızlık durumlarında olabileceği gibi sedef hastalığı gibi bazı dermatolojik durumlarda da oluşabilir. Ancak kansızlık da daha sık görülür. Tırnaklarda morarma ise akciğer, kalp, damarlarla ilgili hastalıklarda görülebilir. Erişkin hastalarda hayati olabilir.Bu belirti en sık demir eksikliği anemisinin yaptığı bir semptomdur. Ancak çinko, B12, D vitamini, biotin gibi vitaminlerin eksikliği de araştırılmalıdır. Hormonal durumlar, örneğin tiroit hormon bozuklukları da akla getirilmelidir.Ağız kuruluğu varsa şeker hastası olma ihtimaliniz çok yüksek. Ağız kuruluğunun yanı sıra çok su içme, çok idrara çıkma, gece idrara çıkma belirtilerinin olup olmadığı da sorgunabilir. Şeker hastalığına hızlı bir şekilde tanı konmazsa komaya kadar giden ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.Tansiyonda düşme ve yükselme, şeker düşüklüğü, enfeksiyon hastalıkları, nörolojik durumlar, vertigo, göz hastalıkları buna duruma sebep olabilir.Bu yakınmanın en hayati olanı beyin kanamasıdır. Eğer aniden başlayan, zonklayıcı, geçmeyen, sürekli bir ağrıysa acil olarak hekime gidilmelidir. Yine beyin tümörleri de buna benzer ağrılara neden olabilir. Ancak yüksek tansiyon, migren ya da gerilim durumları, sinüzitler, göz hastalıkları da baş ağrısı yapabilir.Bu durum, sarılık adı verilen karaciğerin viral, toksik, bağışıklık kökenli hastalıklar, safra kesesi, safra yollarının iyi veya kötü huylu hastalıkları, kansızlık gibi durumları düşündürebilir. Sarılık ciddiye alınması gereken önemli bir belirtidir. Görüldüğünde en kısa zamanda hekime başvurulmalıdır.Bu durum kansızlık belirtisi olabilir. Kansızlığın çeşitli tipleri bulunmaktadır. Özellikle 50 yaşın üstündeki erkek hastalarda ve kadınlarda menopozdan sonra görülen kansızlık yine alarm belirtilerdendir. Mutlaka gizli kan kaybı araştırılmalıdır.Gözlerin altında yağ bezeleri, kan yağı yüksekliğinin belirtisi olabilir. Kan yağı yüksekliği, damar tıkayıcı olma nedeniyle kişilerde hayati sonuçlara sebep olabilen bir durumdur. Kalp krizi, inme veya başka organların kan sızıntısıyla dol11 ARALIK 2023 PAZARTESİ ması kolesterol yüksekliği nedeniyle oluşabilir.Sürekli, uzamış bir öksürük, akciğer hastalıkları dışında reflü, alerji olasılıklarını akla getirir. Uzamış öksürük yine akciğerin kötü huylu hastalıkları, enfeksiyonlarının da belirtisi olabilir. Ülkemizde hala görülen tüberküloz da akılda tutulmalıdır. Bir an önce tetkik edilip, değerlendirilmesi gereken konulardan biridir.3 haftadan uzun süren ishaller mutlaka araştırılmalıdır. Dışkı ve bağırsağa yönelik endoskopik tetkikler uygulanmalıdır. Altta yatan kronik hastalıklar, parazitler, habis durumlar göz önüne alınmalıdır.