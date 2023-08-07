Sessiz katilin belirtisini ’duyabilirsiniz’! Az biliniyor ancak yaygın şekilde görülüyor...

Birçok kişi yüksek kolesterole sahip olmasına karşın belirtilerinin farkında olmadığı için durumun daha da kötüleşmesi ve ciddi sağlık sorunları yaşama ihtimali ile karşı karşıya.
Yüksek kolesterol genellikle sessiz katil olarak adlandırılır, çünkü birçok uyarı işaretine yol açmadan kalp hastalıkları için tehlikeli zemin hazırlayabilir.
Bu yağlı madde, atardamarlarınızı yavaşça ele geçirebilir ve kardiyovasküler ve genel sağlığınız için kötü haber anlamına gelebilir.
Bu sürecin uyarı işaretleri genellikle ortaya çıkmakta isteksiz olsa da, bazen en büyük belirti kulaklarınızda ortaya çıkabilir.
İşitme kaybı uzmanı Peter Byrom, işitme kaybının yağlı maddenin "daha az bilinen" bir işareti olduğunu söyledi.
"İlk uyarı işareti olmasa da, kesinlikle kulak vermeye değer bir belirtidir" dedi.
Yüksek kolesterolün tetiklediği işitme kaybı kademeli olma eğilimindedir ve genellikle her iki kulağı da eşit şekilde etkiler.
Bu uyarı işareti genellikle gürültülü ortamlarda tiz sesleri duymada veya konuşmaları anlamada zorluk olarak başlar.
Ancak uzman, tedavi edilmezse zamanla kötüleşebileceğini söylüyor.
Yağlı madde atardamarlarınızda birikip onları daralttığında, yüksek kolesterol bu semptomu tetikler.
Uzman, "Bu daralma kan akışını kısıtlayabilir ve ne yazık ki kulaklarınızın düzgün çalışması için sağlıklı bir kan kaynağına ihtiyacı vardır" dedi.
"İç kulağın hassas yapılarına giden kan akışı tehlikeye girdiğinde, işitme kaybına neden olabilir."
İşitme kaybı yaşamaya başlarsanız, en kısa sürede bir doktora danışmanız önerilir.
"Kolesterol seviyenizi kontrol etmek için kan testleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir değerlendirme yapabilirler."
"Suçlu gerçekten yüksek kolesterol ise, muhtemelen çeşitli yaşam tarzı değişiklikleri ve bazı durumlarda kolesterol seviyenizi yönetmenize yardımcı olacak ilaçlar önerebilirler."
KOLESTEROLÜ DÜŞÜREN BESİNLER
Kolesterol düşürmeye yardımcı olan bazı besinleri düzenli olarak tüketmek, kolesterol seviyelerini sağlıklı düzeyde tutmaya yardımcı olabilir. İşte kolesterolü düşüren bazı yiyecekler:
Yulaf: Lif içeriği yüksek olan yulaf, LDL (kötü kolesterol) seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.
Baklagiller: Nohut, mercimek, fasulye gibi baklagiller, lif ve protein açısından zengin olup kolesterol düşürücü etkiye sahiptirler.
Yağlı Balıklar: Somon, sardalya, uskumru gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin balıklar, trigliserid seviyelerini düşürerek kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.
Zeytinyağı: Kalp dostu zeytinyağı, tekli doymamış yağlar içerir ve HDL (iyi kolesterol) seviyelerini artırırken LDL kolesterolün azalmasına yardımcı olur.
Fındık ve Badem: Omega-3 yağ asitleri, lif ve antioksidanlar açısından zengin olan fındık ve badem, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.
Avokado: Yüksek lif içeriği sayesinde kolesterol seviyelerini düşürmeye katkıda bulunur.
Yeşil Çay: Antioksidanlar açısından zengin olan yeşil çayın düzenli tüketimi, kolesterolü dengelemeye yardımcı olabilir.
Sebze ve Meyveler: Özellikle elma, armut, havuç, brokoli, lahana gibi lif içeriği yüksek sebze ve meyveler kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.
Sarımsak: Kan dolaşımını iyileştirerek kolesterol seviyelerini düşürmeye katkıda bulunabilir.