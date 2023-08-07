Sessiz katilin belirtisini ’duyabilirsiniz’! Az biliniyor ancak yaygın şekilde görülüyor...

"Suçlu gerçekten yüksek kolesterol ise, muhtemelen çeşitli yaşam tarzı değişiklikleri ve bazı durumlarda kolesterol seviyenizi yönetmenize yardımcı olacak ilaçlar önerebilirler."

Kolesterol düşürmeye yardımcı olan bazı besinleri düzenli olarak tüketmek, kolesterol seviyelerini sağlıklı düzeyde tutmaya yardımcı olabilir. İşte kolesterolü düşüren bazı yiyecekler:

Yulaf: Lif içeriği yüksek olan yulaf, LDL (kötü kolesterol) seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

Baklagiller: Nohut, mercimek, fasulye gibi baklagiller, lif ve protein açısından zengin olup kolesterol düşürücü etkiye sahiptirler.

Yağlı Balıklar: Somon, sardalya, uskumru gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin balıklar, trigliserid seviyelerini düşürerek kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.

Zeytinyağı: Kalp dostu zeytinyağı, tekli doymamış yağlar içerir ve HDL (iyi kolesterol) seviyelerini artırırken LDL kolesterolün azalmasına yardımcı olur.

Fındık ve Badem: Omega-3 yağ asitleri, lif ve antioksidanlar açısından zengin olan fındık ve badem, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

Avokado: Yüksek lif içeriği sayesinde kolesterol seviyelerini düşürmeye katkıda bulunur.

Yeşil Çay: Antioksidanlar açısından zengin olan yeşil çayın düzenli tüketimi, kolesterolü dengelemeye yardımcı olabilir.

Sebze ve Meyveler: Özellikle elma, armut, havuç, brokoli, lahana gibi lif içeriği yüksek sebze ve meyveler kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.

Sarımsak: Kan dolaşımını iyileştirerek kolesterol seviyelerini düşürmeye katkıda bulunabilir.