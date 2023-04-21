Şifayı doğada bulmanın en iyi yöntemi: Bir bardağı binbir derde deva o çay...

Her bitkinin kendine özgü yapısı, farklı rahatsızlıklarda rahatlatıcı bir etkiye sahip oluyor. Sindirim sistemi rahatsızlıklarından regl döneminde yaşadığınız ağrılara kadar oldukça farklı noktalarda etki eden bu bitki çaylarını kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.
PAPATYA ÇAYI
Uykusuzluk ve regl sancılarından muzdarip kişiler için en etkili çaylardan biri olan papatya çayı, kurutulmuş papatyalardan hazırlanıyor. Tüm dünyada en çok tüketilen bitki çaylarından biri olmasının sebebi, aynı zamanda stresle baş etme konusunda da oldukça etkili olması. Ayrıca kan şekerini kontrolü, sindirim sisteminin düzenlenmesi ve kansere karşı koruyucu etkisi ile en çok tercih edilen çaylardan biri haline geliyor. Demleme yöntemi ile hazırlayabileceğiniz bu çayı, günde 1 fincan tüketebilirsiniz.
REZENE ÇAYI
Kendine özgü kokusu ile oldukça farklı bir çay olan rezene, özellikle sindirim sistemi problemleri için oldukça etkili yapısı ile sıklıkla tercih ediliyor. İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda A, B ve D vitaminleri ile vücuda destek oluyor. Özellikle mide krampları ve hazımsızlık konusunda oldukça etkili olan bu çay, gaz sorunlarını ve şişkinliği gideriyor. Üstelik bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra tansiyonun düzenlenmesi, öksürüğün azalması ve tokluk hissi sağlaması sayesinde kilo vermek isteyenler için de ideal bir çay oluyor.
ZENCEFİL ÇAYI
Mide bulantısı, hemen herkes için çok zorlayan bir rahatsızlık hali. Zencefil çayı ise mide bulantısı ve ağrısında oldukça rahatlatıcı bir etkiye sahip. İshali önlemesi ve bağırsak bozukluklarını düzenlemesi ile bilinen zencefil çayı, antiseptik etkisinin yanı sıra bağışıklığı güçlendiren yapısı sayesinde enfeksiyonlara karşı da koruyucu bir etki gösteriyor. Minnesota Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, kolon kanseri ve yumurtalık kanserine karşı koruyucu bir etkiye sahip olduğu keşfedildi.
YEŞİL ÇAY
Yeşil çay, tüm dünyada en popüler çaylardan biri. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşıyor ve böylece kansere karşı koruyucu bir kalkan görevi görüyor. Yemeklerden sonra tüketildiğinde kan şekerini düzenleyerek diyabet riskini düşürüyor. Üstelik kalp sağlığında da etkili olabilen yeşil çay, kandaki kötü kolesterolü de kontrol altına alıyor.
BEYAZ ÇAY
Beyaz çay, çayın en işlenmemiş hali ile bizlere sunuluyor. Yeşil çay ve siyah çaya oranla çok daha hafif bir tada sahip olan beyaz çay, yüksek antioksidan içeriği cildi yaşlanma etkilerine karşı koruyor. Metabolizmayı hızlandırması ise daha hızlı kilo vermeyi sağlıyor. İçeriğindeki epigallokateşin galat isimli antioksidan, sağlıklı saç oluşumunu destekleyerek hem cilt hem de saç sağlığınızı koruyor. Üstelik Tip 2 diyabetin düzenlenmesinde oldukça etkili olduğu saptandı. Ayrıca kalp fonksiyonlarını koruyarak felç ve kalp krizi gibi hayati rahatsızlıkların da önüne geçiyor.