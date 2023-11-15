Sık sık susayanlar dikkat! O hastalığın habercisi olabilir...



Diyabetin önlenebilir bir hastalık olduğuna ve bunu önlemenin zor olmadığını kaydeden Uzm. Dr. Mesut Şahin, "Diyabeti önlemek zor değildir. Bunun için istekli olup harekete geçilmelidir. Kişiler hayatlarında köklü değişimler yapamıyorsa bile, 1-2 kilo vererek, otobüsten 2-3 durak önce inip yürüyerek, şekerli-yağlı yiyecekler yerine yoğurt, meyve ve salata tüketerek bile diyabetle mücadeleye başlayabilir. Diyabet hastaları yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstermelidir. Düzenli spor yapmalı, kilosunu kontrol altında tutmalıdır" şeklinde konuştu.





"3-4 ayda bir doktor kontrolü yapılmalı"

Diyabetli hastalarda yiyeceklerin doğru miktarda tüketilmesinin çok önemli olduğunu aktaran İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, "Beslenme programınız sadece size özeldir. Başka bir hastanın listesi size uygun olmayabilir. Size uygun beslenme programını diyetisyeninize danışarak öğrenin. Bu yüzden yiyeceklerinizi diyetisyeninizin önerdiği miktarlara uygun olarak tüketiniz. Spor vücuttaki şekerin hızla tüketilmesine yardımcı olarak kan şekeri düzeyini dengelemektedir. Ancak spora başlamadan önce mutlaka doktora danışarak tıbbi kontrolden geçilmeli ve yapılabilecek uygun spora karar verilmelidir. Yürüyüş, bisiklet gibi sporlar kolay ve idealdir.