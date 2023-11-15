Sık sık susayanlar dikkat! O hastalığın habercisi olabilir...

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle diyabet hastalığı hakkında uyarılarda bulundu. Diyabetin tanımını yapan Uzm. Dr. Şahin, "Diyabet, kandaki glukoz seviyesini kontrol eden insülin hormonunun, pankreas tarafından üretilmemesi, yetersiz olarak üretilmesi veya vücut tarafından etkin biçimde kullanılmaması sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından 14 Kasım, Dünya Diyabet Günü olarak kabul edilmiş ve çeşitli etkinliklerle halkın bilgilendirilmesi hedeflenmiştir" diye konuştu.
"Aşırı susama görülebilir"
Diyabette görülebilecek belirtilere değinen Uzm. Dr. Şahin, "Aşırı susama, sık idrara çıkma, yorgunluk ve açıklanamayan kilo kaybı sık görülen belirtiler olmakla birlikte, bunlardan hiçbiri açık olarak hastada gözükmeyebilir. Yukarıdaki belirtilerden biri veya birkaçı varsa vakit geçirmeden bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir" ifadelerine yer verdi.
"Kan şekeri takibi yapılmalı"
Uzm. Dr. Şahin, tedavi sırasında dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde açıkladı:
"Diyabetin tedavi ve takibinin yapılabilmesinde hastanın etkin rolünün sağlanabilmesi için hasta eğitimi ve kendi kendine ilaçlarını kullanması, kan şekeri takibi yapabilmesi büyük önem taşımaktadır. Diyabet tedavisi bir ekip işidir. İlgili branş doktoru, hemşire, diyetisyen, diyabet eğitim hemşiresi, göz, nöroloji, diş ve diğer branşlardaki doktorlarınız ihtiyaç duyduğunuzda size yardım edebilir ve öneriler sunabilir."
Diyabetin önlenebilir bir hastalık olduğuna ve bunu önlemenin zor olmadığını kaydeden Uzm. Dr. Mesut Şahin, "Diyabeti önlemek zor değildir. Bunun için istekli olup harekete geçilmelidir. Kişiler hayatlarında köklü değişimler yapamıyorsa bile, 1-2 kilo vererek, otobüsten 2-3 durak önce inip yürüyerek, şekerli-yağlı yiyecekler yerine yoğurt, meyve ve salata tüketerek bile diyabetle mücadeleye başlayabilir. Diyabet hastaları yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstermelidir. Düzenli spor yapmalı, kilosunu kontrol altında tutmalıdır" şeklinde konuştu.
"3-4 ayda bir doktor kontrolü yapılmalı"
Diyabetli hastalarda yiyeceklerin doğru miktarda tüketilmesinin çok önemli olduğunu aktaran İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Şahin, "Beslenme programınız sadece size özeldir. Başka bir hastanın listesi size uygun olmayabilir. Size uygun beslenme programını diyetisyeninize danışarak öğrenin. Bu yüzden yiyeceklerinizi diyetisyeninizin önerdiği miktarlara uygun olarak tüketiniz. Spor vücuttaki şekerin hızla tüketilmesine yardımcı olarak kan şekeri düzeyini dengelemektedir. Ancak spora başlamadan önce mutlaka doktora danışarak tıbbi kontrolden geçilmeli ve yapılabilecek uygun spora karar verilmelidir. Yürüyüş, bisiklet gibi sporlar kolay ve idealdir.
Diyabet hastaları ilaçlarını doktorunun önerdiği şekilde kullanmalıdır. Kan şekerini doktorunun önerdiği sıklıkta ölçmeli ve insülin kullanılması gerekiyorsa doktorunun önerdiği doz ve zamanda, diyabet hemşiresinin gösterdiği uygulamaya göre yapmalıdır. 3-4 ayda bir doktor kontrolü yaptırmalı, yılda bir kez de göz ve nöroloji muayenesi yaptırmalıdır" dedi.