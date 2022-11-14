"Sık sık uyanıyorum" diyenlerden misiniz? Kesintili gece uykusundaki büyük tehlike

Yeni bir araştırmaya göre; yetersiz uyku ile çeşitli zihinsel sağlık sorunları arasında bir bağlantı bulunuyor. Araştırmacılar, Kaliforniya Üniversitesi Irvinde'den (UCI) yayınlanan bir basın açıklamasına göre; bu zihinsel sağlık bozukluklar arasında kaygı bozukluğu, Tourette sendromu ve otizmin bulunduğunu belirtti.
UCI'den bilim insanları, sirkadiyen ritim bozulmasının (biyolojik saatin) bozulmasının çok çeşitli zihinsel rahatsızlık tarafından paylaşılan bir "psikopatoloji faktörü" olduğunu öne sürdü.
Bilim insanları, bu sorunun moleküler temeli üzerine yaptıkları araştırmaların, bu zihinsel bozukluklar için daha iyi tedavinin anahtarını bulmak için kritik olabileceğini belirtti. Uyku ve zihinsel bozukluklar arasındaki ilişki üzerine yapılan araştırma, yakın zamanda Translational Psychology dergisinde yayınlandı.
UCI'nin bilgisayar bilimi profesörü ve UCI'nin Genomik ve Biyoinformatik Enstitüsü direktörü kıdemli yazar Pierre Baldi, UCI basın bülteninde "Sirkadiyen ritimler, moleküllerden popülasyonlara kadar tüm ölçeklerdeki tüm biyolojik sistemlerde temel bir rol oynuyor" dedi. Analizlerinin, sirkadiyen ritim bozulmasının, zihinsel sağlık bozukluklarının tüm yelpazesini geniş ölçüde örtüşen bir faktör olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.
UCI araştırmacıları, basın açıklamasına göre, en yaygın akıl sağlığı bozukluklarına ilişkin hakemli literatürü dikkatlice inceleyerek, uyku bozukluğu ile bu bozukluklar arasındaki bağlantıya dair önemli kanıtlar buldular.
UCI'nin Farmasötik Bilimler bölümünde nörobilimci ve profesör olan araştırmacı Amal Alachkar, "Sirkadiyen ritim bozulmasının belirleyici işareti olarak; uyku ile ilgili bir sorun, her bozuklukta mevcuttu" dedi.
Odak noktalarının otizm, DEHB ve bipolar bozukluk dahil olmak üzere yaygın olarak bilinen durumlar olduğunu belirten Alachkar, CRD psikopatoloji faktörü hipotezinin obsesif-kompulsif bozukluk, anoreksiya nervoza, bulimia gibi diğer akıl sağlığı sorunlarına genelleştirebileceğini savunuyor.
Healthline.com'a göre sirkadiyen ritim, bireyin 24 saatlik bir gün boyunca yaşadığı uyku-uyanıklık modelidir. Yayında ayrıca, uyku ve uyanıklık için günlük programın kontrol edilmesine yardımcı olduğu belirtildi. Sağlıklı alışkanlıkları sürdürmek, vücudun doğal ritmine de daha iyi yanıt vermeye yardımcı olabilir.