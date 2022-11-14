"Sık sık uyanıyorum" diyenlerden misiniz? Kesintili gece uykusundaki büyük tehlike

Yeni bir araştırmaya göre; yetersiz uyku ile çeşitli zihinsel sağlık sorunları arasında bir bağlantı bulunuyor. Araştırmacılar, Kaliforniya Üniversitesi Irvinde'den (UCI) yayınlanan bir basın açıklamasına göre; bu zihinsel sağlık bozukluklar arasında kaygı bozukluğu, Tourette sendromu ve otizmin bulunduğunu belirtti.

UCI'den bilim insanları, sirkadiyen ritim bozulmasının (biyolojik saatin) bozulmasının çok çeşitli zihinsel rahatsızlık tarafından paylaşılan bir "psikopatoloji faktörü" olduğunu öne sürdü.