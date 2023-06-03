Sürekli "çok sıkışıyorum" cümlesine kuruyorsanız dikkat! Sık idrara çıkmanın ardındaki tehlike

Vücudun diğer bölgelerine yayılırsa şunlara da neden olabilir:

NHS'ye göre, mesane kanserinin diğer semptomları şunları içerir:

Dr. Mohan; "Nadir durumlarda, sık idrara çıkma mesane kanserinin bir belirtisi olabilir " diyerek bu duruma karşı da dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

ANKSİYETE VE STRES

Dr Mohan şunları ekledi: "Yüksek düzeyde stres veya kaygı , idrar üretimini artırarak daha sık idrara çıkmaya neden olabilir" diyerek ruhsal durumlarla ilgili de uyarıda bulundu. Aşırı idrara çıkmanın başka sebepleri olabileceğini açıkladı.

GEBELİK

Hamilelik sırasında rahminiz genişledikçe mesanenize baskı yapabilir ve daha sık idrara çıkmanıza neden olabilir.