Sürekli "çok sıkışıyorum" cümlesine kuruyorsanız dikkat! Sık idrara çıkmanın ardındaki tehlike

Tuvalet alışkanlıklarımız, bize sağlığımız hakkında birçok şey söyleyebilir. Genellikle bağırsak hareketlerine sıklıkla dikkat edilse de idrara çıkma, yeterince dikkat edilmeyen bir konu ve uzmanlar, her iki değişimin de önemli olduğu konusunda uyarıyor.
Doktor Raja Mohan, çok fazla idrara çıkma ihtiyacıyla ilişkili farklı hastalıkların belirtisi olabileceğini belirtti.
İDRAR YOLU ENFEKSİYONU
Dr. Mohan, bu yaygın enfeksiyonun, ağrılı ve sık idrara çıkmanın yanı sıra idrar yaparken yanma ve idrarın bulanıklaşması gibi diğer belirtilere neden olabileceği konusunda uyardı
DİYABET
Dr. Mohan, "Vücudunuz sisteminizdeki fazla glikozu atmaya çalışırken, yüksek kan şekeri seviyeleri idrara çıkmada artışa neden olabilir" açıklamasında bulundu.
Diyabetin diğer yaygın belirtileri:
PROSTAT SORUNLARI
Dr Mohan şöyle açıkladı: "Erkeklerde prostat büyümesi veya prostat enfeksiyonu sık idrara çıkmaya ve mesaneyi boşaltmada zorluğa neden olabilir."
INTERSTİSYEL SİSTİT
"Bu kronik mesane durumu, pelvik ağrı ile birlikte sık ve ağrılı idrara çıkmaya neden olabilir" dedi. Mesane ağrısı sendromu olarak da bilinen interstisyel sistit, şiddetli pelvik ağrıya ve mesaneniz dolarken alt karnınızda ağrıya neden olabilir ve bu ağrı idrar yaparken rahatlar.
MESANE KANSERİ
Dr. Mohan; "Nadir durumlarda, sık idrara çıkma mesane kanserinin bir belirtisi olabilir " diyerek bu duruma karşı da dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı.
NHS'ye göre, mesane kanserinin diğer semptomları şunları içerir:
Vücudun diğer bölgelerine yayılırsa şunlara da neden olabilir:
ANKSİYETE VE STRES
Dr Mohan şunları ekledi: "Yüksek düzeyde stres veya kaygı , idrar üretimini artırarak daha sık idrara çıkmaya neden olabilir" diyerek ruhsal durumlarla ilgili de uyarıda bulundu. Aşırı idrara çıkmanın başka sebepleri olabileceğini açıkladı.
GEBELİK
Hamilelik sırasında rahminiz genişledikçe mesanenize baskı yapabilir ve daha sık idrara çıkmanıza neden olabilir.
AŞIRI SIVI ALIMI
Çok miktarda sıvı tüketmek, özellikle kafeinli veya alkollü içecekler, daha sık idrara çıkmanıza neden olabilir.