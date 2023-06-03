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Sürekli "çok sıkışıyorum" cümlesine kuruyorsanız dikkat! Sık idrara çıkmanın ardındaki tehlike

Eskisinden daha sık idrara çıktığınızı fark ettiyseniz, dikkat etmeniz gereken birkaç konu olabilir. Özellikle uzmanlar, idrara çıkma sıklığında ortaya çıkan değişim konusunda dikkatli olunması gerektiğine dair uyarıda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 03.06.2023 17:04
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Sürekli çok sıkışıyorum cümlesine kuruyorsanız dikkat! Sık idrara çıkmanın ardındaki tehlike

Tuvalet alışkanlıklarımız, bize sağlığımız hakkında birçok şey söyleyebilir. Genellikle bağırsak hareketlerine sıklıkla dikkat edilse de idrara çıkma, yeterince dikkat edilmeyen bir konu ve uzmanlar, her iki değişimin de önemli olduğu konusunda uyarıyor.

Doktor Raja Mohan, çok fazla idrara çıkma ihtiyacıyla ilişkili farklı hastalıkların belirtisi olabileceğini belirtti.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

Dr. Mohan, bu yaygın enfeksiyonun, ağrılı ve sık idrara çıkmanın yanı sıra idrar yaparken yanma ve idrarın bulanıklaşması gibi diğer belirtilere neden olabileceği konusunda uyardı

DİYABET

Dr. Mohan, "Vücudunuz sisteminizdeki fazla glikozu atmaya çalışırken, yüksek kan şekeri seviyeleri idrara çıkmada artışa neden olabilir" açıklamasında bulundu.

Diyabetin diğer yaygın belirtileri:

  • Çok susamış hissetmek
  • Çok yorgun hissetmek
  • Kilo ve kas kütlesi kaybı
  • Bulanık görüş

PROSTAT SORUNLARI

Dr Mohan şöyle açıkladı: "Erkeklerde prostat büyümesi veya prostat enfeksiyonu sık idrara çıkmaya ve mesaneyi boşaltmada zorluğa neden olabilir."

INTERSTİSYEL SİSTİT

"Bu kronik mesane durumu, pelvik ağrı ile birlikte sık ve ağrılı idrara çıkmaya neden olabilir" dedi. Mesane ağrısı sendromu olarak da bilinen interstisyel sistit, şiddetli pelvik ağrıya ve mesaneniz dolarken alt karnınızda ağrıya neden olabilir ve bu ağrı idrar yaparken rahatlar.

MESANE KANSERİ

Dr. Mohan; "Nadir durumlarda, sık idrara çıkma mesane kanserinin bir belirtisi olabilir " diyerek bu duruma karşı da dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

NHS'ye göre, mesane kanserinin diğer semptomları şunları içerir:

  • Aniden idrara çıkma isteği
  • İdrar yaparken yanma hissi

Vücudun diğer bölgelerine yayılırsa şunlara da neden olabilir:

  • Pelvik ağrısı
  • Kemik ağrısı
  • Çaba vermeden kilo kaybı
  • Bacakların şişmesi

ANKSİYETE VE STRES

Dr Mohan şunları ekledi: "Yüksek düzeyde stres veya kaygı , idrar üretimini artırarak daha sık idrara çıkmaya neden olabilir" diyerek ruhsal durumlarla ilgili de uyarıda bulundu. Aşırı idrara çıkmanın başka sebepleri olabileceğini açıkladı.

GEBELİK

Hamilelik sırasında rahminiz genişledikçe mesanenize baskı yapabilir ve daha sık idrara çıkmanıza neden olabilir.

AŞIRI SIVI ALIMI

Çok miktarda sıvı tüketmek, özellikle kafeinli veya alkollü içecekler, daha sık idrara çıkmanıza neden olabilir.

İLAÇLAR

Diüretikler ve bazı antidepresanlar gibi bazı ilaçlar yan etki olarak idrara çıkma artışına neden olabilir. Aşırı idrara çıkma yaşıyorsanız ve belirtilen sağlık durumlarından herhangi biri hakkında endişeleriniz varsa, doktorunuzla konuşmalısınız.

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