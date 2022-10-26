Tek bir tıkanmış damar bırakmıyor! Biriken kolesterolü doğal olarak söküp atan o meyve

Semptomların pek belli olmaması nedeniyle yüksek kolesterolü anlamak, oldukça zor olabilir. Fakat kolesterol oranı yükseldikçe komplikasyonlar da artış gösterebilir. Bu duruma yol açan yağ molekülleri, atardamarlarda zararlı plak oluşumuna neden olarak kalp krizi ve felç gibi ölümcül hastalık riskini artırabilir. Bir araştırma grubu ise turunçgil kabuklarında bulunan bileşiklerin kolesterol seviyelerini %40 kadar önemli ölçüde azaltabileceğini keşfetti.

Science Daily'e konuşan bir araştırma grubu, turunçgil kabuğunda bulunan antioksidan bileşiklerin yüksek kolesterolü bazı ilaçlardan bile daha etkili bir şekilde ve yan etkisi olmaksızın düşürebildiğini keşfettiklerini belirtti.

Ulusal Sağlık Servisi'ne göre; her beş kişiden birinde görülen yüksek kolesterol, bu kişileri kalp hastalığı geliştirme riski altına alıyor. Dünyanın birçok yerinde en yaygın sorunlarından biri olan yüksek kolesterol, genellikle ilaçlar ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.