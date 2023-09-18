Tek lokması kolesterolü anında %72 düşürüyor! Bu besin ilaç kadar şifalı..

The Journal of Nutrition'da yayınlanan araştırma, soyanın 'kötü' kolesterol seviyelerini düşürebileceğini gösteren kanıtlar buldu.
Araştırmacılar, günde ortalama 25 gram soya fasulyesi yemenin, altı haftalık bir süre içinde LDL düzeylerini yaklaşık yüzde üç ila dört oranında azalttığını tespit etti.
Harvard Tıp Fakültesi bu bulguları "küçük ama yine de önemli bir miktar" olarak tanımladı. Antioxidants dergisinde yayınlanan bir başka çalışma, B-konglisinin proteini açısından zengin soya ununun tüketilmesinin de seviyeleri daha da düşürebileceğini buldu.
Bilim insanları, bu soya ürününün yüksek kolesterol ve diğer lipit düzeylerini yüzde 72 gibi şaşırtıcı bir oranda azalttığını vurguladı.
SOYA FASULYESİNİN FAYDALARI
Soya fasulyesi yüksek protein içeriğinin yanı sıra vücudun ihtiyaç duyduğu diğer temel besinlerin yanı sıra doymuş yağlar, lif, antioksidanlar, Omega-3 yağ asitleri ve fitoöstrojenler açısından da zengindir.
Soya içeren gıdaların da sağlık açısından birçok faydası olduğu gösterilmiştir. Örneğin soya fasulyesinin sağlığa olan faydaları arasında osteoporoz riskinin azalması, koroner kalp hastalığından korunma gibi etkiler yer alır. Uzmanlara göre günlük beslenmenize soya fasulyesi dahil etmek, genel sağlığınızın yanı sıra sağlıklı bir vücudunuzu da korumanıza yardımcı olabilir.
UYKU BOZUKLUKLARINI GİDERİR
Soya fasulyesinin başlıca faydalarından biri, pek çok kişinin soya fasulyesinin uyku bozukluğu semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabileceğini bilmemesidir. Sağlık uzmanlarına göre soya fasulyesi, diğer uyku bozukluklarının yanı sıra uykusuzluk oluşumunun azaltılmasına da yardımcı olabilir.
Soya fasulyesi yüksek miktarda magnezyum içerdiğinden uyku kalitesini, dinlendiriciliğini ve süresini artırmasıyla bağlantılı olduğundan günlük beslenmenize eklemenizde fayda vardır.
DİYABETE KARŞI KORUYUCUDUR
Soya fasulyesi yemek, diyabeti yönetmenin ve önlemenin etkili bir yoludur. Çeşitli çalışmalara göre soya fasulyesinin vücuttaki insülin reseptörlerini artırma özelliği vardır.
Sonuç olarak, ilk etapta diyabetin ortaya çıkmasını önleyebilir veya halihazırda bu hastalıktan muzdaripseniz hastalığın etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca soya fasulyesindeki karbonhidrat içeriği inanılmaz derecede düşüktür, bu da onu mükemmel bir antidiyabetik gıda haline getirir.
KAN DOLAŞIMINI ARTIRMAYA YARDIMCI OLUR
Journal of the American Dietetic Association dergisine göre demir ve bakır, soya fasulyesinde bol miktarda bulunan iki temel mineraldir. Her iki bileşen de kırmızı kan hücrelerinin üretimi için hayati öneme sahiptir.
Sağlık uzmanlarına göre, vücutta uygun miktarda kırmızı kan hücresi bulunduğunda, vücudun ekstremiteleri de dahil olmak üzere temel organ sistemleri, verimli bir şekilde çalışmak için ihtiyaç duydukları uygun oksijen ve kan akışını sağlayabilir. Kırmızı kan hücrelerinin artması ile vücudunuz maksimum metabolik aktiviteye ulaşabilir.
KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR
Soya fasulyesi yüksek mineral ve vitamin içeriğine sahiptir. Soya fasulyesindeki etkileyici çinko, selenyum, bakır, magnezyum ve kalsiyum seviyeleri kemiklerin daha güçlü ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
Soyadaki tüm bu elementler osteotropik aktiviteyi teşvik etmeye, yeni kemiklerin büyümesine, mevcut kemiklerin daha güçlü olmasına ve kemik iyileşme sürecinin hızlandırılmasına yardımcı olabilir.
Doktorlar ve sağlık uzmanları, soya fasulyesi yemenin, yaşlılığı etkileyen yaygın bir durum olan osteoporoz gibi sorunların tedavisinde uzun vadeli bir çözüm olabileceğine inanıyor. Bununla birlikte, kemiklerinizin güçlü olmasını ve her türlü hastalıktan korunabilmenizi sağlamak için günlük beslenmenize soya fasulyesini dahil etmeniz önerilir.
SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR
Diyet lifi soya fasulyesinde yüksek miktarlarda bulunur. Diyet lifi tüm vücudun işleyişi için gereklidir ve sindirim sisteminde hayati bir rol oynar. Lif, tuvaletinizin hacim kazanmasına yardımcı olur, bağırsaklarda sorunsuz bir şekilde hareket etmesini ve vücuttan çıkmasını sağlar.
Lif, sindirim sistemindeki yiyecekleri sistem boyunca iten kasların kasılması olan vücuttaki peristaltik hareketi uyarmaya yardımcı olur. Kabızlık çeken kişilerin, bağırsak hareketlerinin düzgün olmasına yardımcı olduğu için lif açısından zengin gıdalar tüketmeleri önerilir. Kabızlık, araştırılmadığı takdirde kanama, bağırsak temizliği sırasında ağrı ve hatta kolorektal kanser gibi ciddi durumlara yol açabilir.
Soya fasulyesi, sağlıklı bağırsak bakterilerinin büyümesini uyardığı bilinen ve prebiyotik görevi gören bir karbonhidrat olan oligosakkaritleri de içeren, lif açısından zengin bir besin kaynağıdır.
KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Soya fasulyesi, vücuttaki kolesterolünüzü düşürmenize yardımcı olabilecek sağlıklı doymamış yağların (2 gram MUFA ve 5,06 gram PUFA ile) iyi bir kaynağıdır. Yüksek LDL kolesterolü olan kişiler, koroner kalp hastalığı ve ateroskleroz gibi durumlara yakalanma eğilimindedir. Bu koşullar felç ve kalp krizine yol açabileceğinden durumlara neden olabilir.
Sağlık uzmanlarına göre sağlıklı bir kardiyovasküler sistem için gerekli olan bazı yağ asitleri vardır. Bunlardan ikisi, popüler olarak omega-3 yağ asitleri olarak bilinen linolenik asit ve linoleik asit adı verilen soya fasulyesinde bulunur.
Omega-3 yağ asitleri antienflamatuar etkileri artırır ve beyin ve göz sağlığında önemli bir rol oynar. Soya fasulyesi tüketmek, beyninize ve gözlerinize iyi bakmanın yanı sıra kötü kolesterol düzeylerini düşürerek kardiyovasküler sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olabilir.
KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR
Purdue Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, soya fasulyesinde bulunan antioksidanlar çok sayıda kanser hücresini öldürmeye ve serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırmaya yardımcı olabiliyor.
Antioksidanlar, sağlıklı hücrelerin ölümcül tümörlere ve kanser hücrelerine dönüşmesine neden olabilecek serbest radikalleri nötralize etmekten sorumludur. Serbest radikaller hücresel metabolizmanın nötralize edilmesi gereken tehlikeli yan ürünleridir. Soya fasulyesi, kansere neden olan hücrelerin gelişimini ilk etapta önlemenin yanı sıra, kanser tedavisinin yan etkilerinin azaltılmasına da yardımcı olabilir.