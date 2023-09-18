Tek lokması kolesterolü anında %72 düşürüyor! Bu besin ilaç kadar şifalı..

Lif, sindirim sistemindeki yiyecekleri sistem boyunca iten kasların kasılması olan vücuttaki peristaltik hareketi uyarmaya yardımcı olur. Kabızlık çeken kişilerin, bağırsak hareketlerinin düzgün olmasına yardımcı olduğu için lif açısından zengin gıdalar tüketmeleri önerilir. Kabızlık, araştırılmadığı takdirde kanama, bağırsak temizliği sırasında ağrı ve hatta kolorektal kanser gibi ciddi durumlara yol açabilir.

Soya fasulyesi, sağlıklı bağırsak bakterilerinin büyümesini uyardığı bilinen ve prebiyotik görevi gören bir karbonhidrat olan oligosakkaritleri de içeren, lif açısından zengin bir besin kaynağıdır.