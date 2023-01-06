Tembel bağırsakları motor gibi çalıştırıyor! Sindirim sistemini yoluna sokan en etkili besin...

Ayrıca yüksek lifli bir diyet tüketimi, sağlıklı vücut ağırlığını korumayı sağlar. Lif, tokluk hissini artırmaya yardımcı olurken yüksek proteinli yiyeceklerle eşleştirerek çok daha uzun süre tok kalmayı mümkün kılabilirsiniz.

Kinoanın en büyük faydalarından biri; yüksek lif içeriğidir. Bir su bardağı kinoa; 5.18 gram lif içerir. Bu günlük tüketilmesi gereken miktarın yaklaşık %18'ine gelen önemli bir orandır. Beslenmenize ekleleyeceğiniz kinoa, düzenli bağırsak hareketlerini teşvik ederek sindirim sorunlarını büyük oranda düzenler.

İşlenerek glutensiz hale getirilen besinlerin aksine kinoa, doğal olarak glutensizdir ve bu sayede besin kaynaklarının da hepsini bünyesinde barındırır.

Çölyak hastalığı ve çölyaş dışında da gluten duyarlılığı olan kişilerin birçok tahıl ürününü yaşamından çıkarması gerekiyor. Fakat kinoa, doğal olarak glutensiz yapısı sayesinde diyetlerinden çıkarmak isteyenler için en iyi tercihlerden birine dönüşür.



EN İYİ PROTEİN KAYNAKLARINDAN BİRİ

Kinoa, her 185 gramında 8 gram oranında protein barındırır. Tam bir protein kaynağı olarak tanımlanan kinoa, vücudun tek başına üretemediği dokuz temel amino asidin tümünü de içerir. Fakat bazı uzmanlar, lizin gibi düşük miktarlarda belirli amino asitleri içermesi nedeniyle kinoanın protein olarak kabul edilmemesi gerektiğini, bunun yerine "neredeyse tamamlanmış" bir protein kaynağı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Her iki durumda da kinoa, en iyi protein kaynaklarından biri olarak diyete dahil etmenin günlük protein ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur. Özellikle veganlar gibi, bitki bazlı diyetleri takip edenler için geçerlidir. Kinoayı, fasulye, tofu ve karışık sebzelerle birleştirerek kısa sürede bitki bazlı, protein açısından zengin bir beslenmeyi mümkün kılabilirsiniz.

ÖNEMLİ VİTAMİN VE MİNERALLER YÖNÜNDEN ZENGİNDİR

Araştırmalar, birçok insanın folat, potasyum, demir veya magnezyum gibi içerikleri yeterince tüketmediğini, bunun yanı sıra insanların sağlıklı lif yönünden oldukça fakir beslendiğini gösteriyor. Üstelik yeterince lif tüketmemek, insan sağlığını birçok yönden kötü etkileyebilir.

Kinoa, lif bakımından yüksektir. Ayrıca birçok insanın beslenmesinde düşük olan birkaç vitamin ve minerali de bünyesinde barındırır. Düzenli olarak kinoa yemek, fetal büyüme ve gelişmedeki rolü nedeniyle hamilelik sırasında özellikle önemli olan bir vitamin olan magnezyum, potasyum, demir, lif ve folat ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor.