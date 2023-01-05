Tırnak yeme alışkanlığı olanlar dikkat! Özellikle vücuttaki o alanın sağlığını doğrudan etkiliyor...

Günlük yaşantıdaki çeşitli alışkanlıklarımız doğrudan sağlığımızı da etkilemektedir. Özellikle stres kaynaklı yapılan tırnak yemek, ya da kalem ısırmak gibi çeşitli davranışlar direkt olarak ağız sağlığımızda belirgin negatif etkiler bırakır. Bu nedenle dikkat edilmesi gerekenleri ve ağız sağlığımızı korumak için yapabileceklerimizi Diş Hekimi Dr. Damla Zenar anlattı, çözüm için neler yapılması gerektiğinden bahsetti.

Giriş Tarihi: 05.01.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 09:00 PAYLAŞ ABONE OL

Gün içerisinde ağız ve diş sağlığımıza ne kadar özen göstersek de sahip olduğumuz bazı alışkanlıkların dişlerimize zarar verme ihtimali çok yüksektir. Nedir bu zararlı alışkanlıklar? Tırnak yeme, sigara içme ve dişlerinizi şişe açmak için kullanma gibi kötü alışkanlıklar da dahil olmak üzere ağız sağlığının bozulmasına katkıda bulunan birçok faktör vardır. İşte dişlerinize zarar verebilecek dokuz yaygın alışkanlığın bir listesi.

Tırnak Yemek Bu sinirli alışkanlık, dişleri kırabilir ve çeneyi etkileyebilir, ayrıca ağzınızı tırnaklarınızın altındaki bakterilere maruz bırakabilir. Tırnak yemeyi azaltmak için tırnaklarınızı koyu oje ile boyayın veya stres yönetimi teknikleri uygulayın (örneğin ilaç tedavisi ve egzersiz).