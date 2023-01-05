Tırnak yeme alışkanlığı olanlar dikkat! Özellikle vücuttaki o alanın sağlığını doğrudan etkiliyor...

Gün içerisinde ağız ve diş sağlığımıza ne kadar özen göstersek de sahip olduğumuz bazı alışkanlıkların dişlerimize zarar verme ihtimali çok yüksektir. Nedir bu zararlı alışkanlıklar? Tırnak yeme, sigara içme ve dişlerinizi şişe açmak için kullanma gibi kötü alışkanlıklar da dahil olmak üzere ağız sağlığının bozulmasına katkıda bulunan birçok faktör vardır. İşte dişlerinize zarar verebilecek dokuz yaygın alışkanlığın bir listesi.
Tırnak Yemek
Bu sinirli alışkanlık, dişleri kırabilir ve çeneyi etkileyebilir, ayrıca ağzınızı tırnaklarınızın altındaki bakterilere maruz bırakabilir. Tırnak yemeyi azaltmak için tırnaklarınızı koyu oje ile boyayın veya stres yönetimi teknikleri uygulayın (örneğin ilaç tedavisi ve egzersiz).
Dişleri Alet Olarak Kullanmak
Dişlerinizi, bir şişeyi açmak veya bir fiyat etiketini kesmek için kullanmak gibi, tasarlandıklarından farklı bir şey için kullandığınızda, yanlışlıkla dişlerinizi kırma veya çenenizi yaralama riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Şişe açacağı ve makas gibi gerçek araçları elinizin altında bulundurun, böylece dişlerinizi kullanmaya başlamayın.
Buz Küplerini Çiğnemek
Buzun sertliği ve soğuk sıcaklığı dişlerin kırılmasına ve dolguların ve diğer diş restorasyonlarının zarar görmesine neden olabilir. Bu alışkanlıktan kaçınmak için pipet kullanılmalı veya soğuk içecekleri buzsuz tüketebilirsiniz.
Sık Atıştırma
Yemek yediğinizde, bakteriler ağzınızda kalan yiyecek parçacıklarıyla beslenir ve ardından asit üretir, bu da diş minenizi aşındırır ve çürümeye yol açar. Sık sık atıştırmak yerine dengeli, protein açısından zengin yemekler tüketin ve yemek artıklarını temizlemek için bol su için.
Yabancı Cisimleri Isırma ve Çiğneme
Zor bir göreve konsantre olurken çoğumuz bir kalemin veya gözlüğün ucunu çiğniyoruz. Bu, dişlere çok fazla baskı uygular ve dişlerin çatlamasına veya kaymasına neden olabilir. Bu nesneler ayrıca ağızda enfeksiyona yol açabilecek mikropları da taşıyabilir. Cansız nesneleri çiğnemek yerine, ağzınızı meşgul etmek için şekersiz sakız veya sebzeler çiğneyin.
Parmak Emme
Kalıcı dişleri çıktıktan sonra (5-6 yaş civarında) parmak emmeye başlayan çocuklar, diş ve çene yapılarını kalıcı olarak değiştirme riski taşırlar. Çocuklarınızın ellerini meşgul etmek, dişlerinin normal şekilde gelişmesi için başparmaklarından kurtulmalarına yardımcı olmanın bir yoludur.
Diş Gıcırdatma
Diş gıcırdatma (veya bruksizm) gün içinde veya siz uyurken meydana gelebilir ve genellikle stres ve kaygıdan kaynaklanır. Diş gıcırdatma dişlerinizi aşındırabilir ve çürümeye maruz bırakabilir. Bir ağız koruyucu, terapötik Botoks hakkında doktorunuzla konuşun veya stres azaltıcı egzersizler yapın.
Çok Sert Fırçalamak
Dişlerinizi agresif bir şekilde fırçalamak diş etlerini tahriş edebilir, diş etlerinin çekilmesine neden olabilir, diş minesini aşındırabilir ve diş hassasiyetine yol açabilir. Çok sert fırçalamayı önlemek için, yumuşak kıllı bir diş fırçası seçin ve diş fırçanızı her 3-4 ayda bir veya kıllar aşınma belirtileri gösterdiğinde değiştirdiğinizden emin olun.
Sigara İçmek
Sigara içmek sadece kalbinizi ve ciğerlerinizi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda ağız sağlığınıza da zarar verir. Sigara içmek sizi daha yüksek diş eti hastalığı riskine sokar ve ayrıca diş renginin bozulmasına, ağız kokusuna, tat kaybına, diş çürümesine, diş kaybına ve ağız kanserine neden olur.