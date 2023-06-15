Uykuya dalarken yaşanan bu durum kanserin habercisi! Uzmanlar "hafife almayın" diyor…

Dr. Deborah Lee, ağrının geceleri ortaya çıkabilecek en yaygın kanser semptomlarından biri olduğunu söylüyor.
Aslında Cancer Research UK , tüm kanser hastalarının yaklaşık yüzde 38'inin uyumaya çalışırken orta ila şiddetli ağrı yaşayacağını belirtiyor.
Dr. Lee, ağrının diğer birçok hastalık ve durumun sonucu olabileceğiniden nedenini bilmenin önemli olduğunu, ancak ağrının kişide kanser olduğuna dair bir fikir oluşmasına yardımcı olabilecek bir işaret olduğunu açıkladı.
Dr. Lee, "Ağrının diğer birçok hastalık ve durum sonucunda da olabileceğini belirtmek önemlidir" diyor. Ancak ağrının kansere işaret eden olarak tanımlanmasına yardımcı olabilecek bazı anlatı işaretleri olduğunu açıkladı.
"Ağrının kansere bağlı olabileceğinin işaretlerinden biri, geceleri daha da kötüleşen ağrının yanı sıra travma ile ilgili olmayan ağrıdır."
"İştah kaybı, kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk ve bitkinlik, mide bulantısı ve kusma veya ateş gibi başka belirtiler olabilir."
Doktor, kanser ağrısının geceleri daha kötü olabilmesinin ana nedenlerinden açıklamaya devam etti.
Bu süre zarfında kanser daha hızlı büyüdüğünden, zayıflatıcı semptomların genellikle geç ortaya çıkmasının nedeni budur.
Dr. Lee, "Yattığınızda, bu durum tümörün ve çevre dokuların ağırlık dağılımını değiştirerek potansiyel olarak ağrıya neden olur" dedi.
Hastalara, vücudun herhangi bir yerinde üç hafta veya daha uzun süredir devam eden açıklanamayan ağrıları olması durumunda en kısa sürede doktorlarını görmelerini tavsiye etti.
"Ağrınızın masum bir açıklaması olabilir, ancak uygun bir değerlendirmeyle emin olmanız önemlidir" diye ekledi.
KANSERİN BELİRTİLERİ
Kanserin belirtileri, kanserin türüne ve yaygınlığına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak bazı yaygın kanser belirtileri şunları içerebilir:
İstenmeyen kilo kaybı: Aniden kilo vermek veya kilo kaybetmek kanserin belirtisi olabilir.
Aşırı yorgunluk: Sürekli yorgun hissetmek ve enerji eksikliği yaşamak kanser belirtisi kabul edilmektedir.
İştah kaybı: Aniden iştahın kesilmesi veya hiçbir neden olmadan yemek yemek istememek kanserin belirtilerinden biridir.
Şişkinlik veya karında dolgunluk hissi: Karında şişkinlik, dolgunluk veya hazımsızlık hissi kanserin belirtisi olabilir, özellikle sindirim sistemi kanserlerinde bu durum gözlenmektedir.
Ağrı: Kronik veya sürekli devam eden ağrı, kanser belirtisi olabilir. Özellikle kemik kanseri veya ilerlemiş evre kanserlerde ağrı sık görülür.
Deri değişiklikleri: Ciltte yeni oluşan benler, kabarcıklar, renk değişiklikleri veya yaralar kanserin belirtileri olabilir.
İltihaplanma veya yara iyileşme sorunları: İltihaplanmış veya iyileşmeyen yaralar, kanserin belirtisi olabilir. Özellikle ağız, cilt veya meme kanserlerinde görülebilir.
Şiddetli öksürük veya ses değişiklikleri: Uzun süreli öksürük, nefes darlığı veya ses kısıklığı kanserin belirtisi olabilir, özellikle akciğer kanseri gibi solunum yollarıyla ilgili kanserlerde görülmektedir.
Bu belirtiler kanserin genel belirtileridir ve herhangi bir kanser türünde görülebilirler. Ancak bu belirtiler aynı zamanda başka sağlık sorunlarının da belirtisi olabilir, bu nedenle bir doktora başvurmak önemlidir. Bir doktor, belirtileri değerlendirerek gerekli tetkikleri yapacak ve doğru teşhisi koyabilecektir.