Uykuya dalarken yaşanan bu durum kanserin habercisi! Uzmanlar "hafife almayın" diyor…

"Ağrının kansere bağlı olabileceğinin işaretlerinden biri, geceleri daha da kötüleşen ağrının yanı sıra travma ile ilgili olmayan ağrıdır."

"İştah kaybı, kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk ve bitkinlik, mide bulantısı ve kusma veya ateş gibi başka belirtiler olabilir."