Uyudukça uyumak istemenin ardındaki hastalık! Asla uyku yetmiyor diyorsanız dikkat…

Hipersomnia birincil veya ikincil bir durum olabilir. İkincil hipersomnia, başka bir tıbbi durumun sonucudur. Hipersomniası olan kişiler gün içinde çalışmakta zorlanırlar çünkü sık sık yorulurlar, bu da konsantrasyonu ve enerji seviyesini etkileyebilir.

HİPERSOMNİA TÜRLERİ

Hipersomnia birincil veya ikincil olabilir. Primer (birincil) hipersomnia, başka tıbbi durumlar olmadan ortaya çıkar. Tek semptom aşırı yorgunluktur.

İkincil hipersomnia diğer tıbbi durumlardan kaynaklanmaktadır. Bunlar uyku apnesi, Parkinson hastalığı, böbrek yetmezliği ve kronik yorgunluk sendromunu içerebilir. Bu koşullar geceleri zayıf uykuya neden olarak gündüz yorgun hissetmenize neden olur.

Hipersomni, gün içinde ani önlenemeyen uyku ataklarına neden olan nörolojik bir durum olan narkolepsi ile aynı değildir. Hipersomnisi olan insanlar kendi başlarına uyanık kalabilirler, ancak kendilerini yorgun hissederler.