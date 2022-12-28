Uzun ömürlülük genini açan diyet! 100 yaşını geçenler bu yöntemi öneriyor…

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Aralıklı orucun iltihabı azaltmaya, metabolik sağlığı iyileştirmeye ve kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabileceği öne sürülmüştür. Current Topics in Developmental Biology dergisi şunları açıkladı: "FOXO'lar, düşük besin mevcudiyeti veya açlık koşulları altında yukarı akış sinyalleriyle aktive edilir. Örneğin, karaciğerde, düşük besin durumu ve dolayısıyla düşük insülin sinyali seviyeleri, FOXO'ları glikojenoliz ve glukoneogenez yoluyla glikoz seviyelerini eski haline getirmek için etkinleştirir."

Ek olarak, bazı uzmanlar, beslenme düzeninin, yaşlanmaya karşı koruma sağlayan belirli hücresel süreçleri potansiyel olarak aktive ederek yaşam süresini uzatmaya yardımcı olabileceğine inanıyor. Mayo Clinic şöyle diyor: "Bazı araştırmalar, inflamasyonu azaltmak ve inflamasyonla ilişkili koşulları iyileştirmek için aralıklı açlığın diğer diyetlerden daha faydalı olabileceğini gösteriyor."