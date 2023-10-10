Vücutta bir gram ödem bırakmıyor! Tüm şişlikleri yok eden mucize: Tansiyona karşı da kalkan...

Avokado, lahana ve Brüksel lahanası gibi diğer besinlerle birlikte tüketildiğinde hem kendi antioksidan oranı hem de diğer besinlerle birlikte kanserojenlere karşı adeta savaşçı bir etki gösterir. Ayrıca zararlı bileşikleri parçalamayı sağlayan ve vücuttaki toksinleri atan "glutatyon" yönünden de zengindir.

Bu etkileri sayesinde kuşkonmazı beslenme sistemine dahil etmek, meme kanserinden gırtlak kanserine, akciğer ve kemik kanserine kadar birçok noktada etkili bir koruyucu göreve sahiptir.