Vücutta bir gram ödem bırakmıyor! Tüm şişlikleri yok eden mucize: Tansiyona karşı da kalkan...

Kuşkonmaz, az tüketilse de aslında doğadaki en zengin C vitamini, folat ve lif kaynaklarından biri. Üstelik içeriğindeki K vitamini sayesinde kanın pıhtılaşmasını ve sağlıklı kemikler için ihtiyaç duyulan besini almanızı sağlıyor.
İnsülin glukozunun kan dolaşımından hücreleri taşınma yeteneğini artıran krom da içerir. Bu sayede kuşkonmaz, diyabet hastaları için en iyi destekleyici gıdalardan birine dönüşebiliyor.
Bu besin, kalbinizi, kemiklerinizi, sinir sisteminizi ve böbreklerinizi sağlıklı tutmak için ideal seçeneklerden biridir. İçeriğindeki potasyum sayesinde tüm bu organların düzenli çalışmasını sağlar.
Kuşkonmaz, üstelik kan akışını iyileştirme kapasitesine de sahiptir. Bu sayede kan basıncını düşürmeye yardımcı olan asparaptin adı verilen bileşik sayesinde tansiyon hastalarının da en iyi seçeneklerinden biri.
Avokado, lahana ve Brüksel lahanası gibi diğer besinlerle birlikte tüketildiğinde hem kendi antioksidan oranı hem de diğer besinlerle birlikte kanserojenlere karşı adeta savaşçı bir etki gösterir. Ayrıca zararlı bileşikleri parçalamayı sağlayan ve vücuttaki toksinleri atan "glutatyon" yönünden de zengindir.
Bu etkileri sayesinde kuşkonmazı beslenme sistemine dahil etmek, meme kanserinden gırtlak kanserine, akciğer ve kemik kanserine kadar birçok noktada etkili bir koruyucu göreve sahiptir.
Sağlıklı hücrelere zarar veren serbest radikalleri ortadan kaldırma açısından en faydalı sebzelerden biri olan kuşkonmaz, düzenli tüketildiğinde tüm sistemlerin çalışmasını sağlar. Tüm bu etkilerin yanı sıra kuşkonmaz, yaşlanma sürecini yavaşlatırken aynı zamanda iltihaplanmayı da önleyebilir.
Kuşkonmaz, tüm bu faydalarının yanı sıra beyin üzerinde de önemli etkilere sahiptir. Beyni koruyarak bilişsel gerilemeye karşı bir kalkana dönüşebilir. Bilişsel bozulma riskini azaltmak için B12 yönünden oldukça zengindir.
50 yaşın üstündekilerin daha dikkatli bir biçimde B12 düzeylerinin takip etmesi gerekir. Bunun sebebi ise; beyni genç tutmaya yarayan bu vitaminin, yaşla birlikte emiliminin azalma göstermesidir.
Kuşkonmaz, doğal bir "diüretik" seçeneklerinden biridir. İdrara çıkmayı sağlayan ve vücudun fazla tuzlardan kurtulmasını sağlayan yüksek düzeyde amino asit "asparagin" içeriyor. Bu durum, özellikle ödemden kurtulmak isteyenler, yüksek tansiyon ve kalp hastaları için oldukça faydalı bir içeriktir.