Vücuttaki fazlalıkları yağ gibi eritip akıtıyor! Kilo vermekte zorlananlar için en etkili besin!

Avokado; hafif bir tada ve kremsi bir kıvama sahiptir. A, B2, B3, B5, B6, C, E vitaminleri, lutein, potasyum, lif, magnezyum, folat ve demir içerir. Yüksek lif oranına sahip olduğu için sindirim sisteminin iyi bir biçimde çalışmasını destekler.

Yüksek protein oranıyla metabolizmanın hızlanmasına etki eder. Kilo verme sürecine destek olur. Avokado hem tek başına hem de farklı besinlerle bir arada tüketilerek bölgesel zayıflamaya ve selülitlerden kurtulmaya yardımcı olur. Tam anlamıyla vücuttaki fazlalıkları eriterek ortadan kaldırır. İçeriğindeki doymamış yağ asitlerinin sayesinde yağ yakımının hızlanmasını sağlar. Yüksek lif oranı sayesinde diyetlerin baş listesinde yerini alır. Böylece fazla kilolarınızdan kurtulmanıza destek olur. Zengin lif yapısı sayesinde beslenme kalitesini arttırarak bel çevresinden kilo kaybetmeyi sağlar.