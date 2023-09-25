Vücuttaki fazlalıkları yağ gibi eritip akıtıyor! Kilo vermekte zorlananlar için en etkili besin!

Avokado; hafif bir tada ve kremsi bir kıvama sahiptir. A, B2, B3, B5, B6, C, E vitaminleri, lutein, potasyum, lif, magnezyum, folat ve demir içerir. Yüksek lif oranına sahip olduğu için sindirim sisteminin iyi bir biçimde çalışmasını destekler.
100 gramlık bir avokadonun besin değerleri;
Kalori: 160
Yağ: 14,7 gram
Lif: 6,7 gram
Karbonhidrat: 8,5 gram
içerir.
Yüksek protein oranıyla metabolizmanın hızlanmasına etki eder. Kilo verme sürecine destek olur. Avokado hem tek başına hem de farklı besinlerle bir arada tüketilerek bölgesel zayıflamaya ve selülitlerden kurtulmaya yardımcı olur. Tam anlamıyla vücuttaki fazlalıkları eriterek ortadan kaldırır. İçeriğindeki doymamış yağ asitlerinin sayesinde yağ yakımının hızlanmasını sağlar. Yüksek lif oranı sayesinde diyetlerin baş listesinde yerini alır. Böylece fazla kilolarınızdan kurtulmanıza destek olur. Zengin lif yapısı sayesinde beslenme kalitesini arttırarak bel çevresinden kilo kaybetmeyi sağlar.
Kilo alımı selülitlerin de artmasına yol açabilir. Selülit problemini ortadan kaldırmak için avokado tüketebilirsiniz. Avokado tüketmek, selülitler için doğal bir çözüm yolu olabilir.
Kalorisi diğer meyvelerden daha fazla olmasının yanı sıra yağ ve lif içeriği iştahın düzenlenmesini sağlayarak tok hissettirebilir.
AVOKADONUN FAYDALARI
Bir avokadonun yarısı günlük alınması gereken potasyum miktarının %10'unu karşılar.
Günlük ihtiyaç duyulan B6 vitamininin %15'ini karşılar. B6 vitamini sayesinde bir avokadonun yarısı; iltihabın bastırılmasına ve oksidatif hasara karşı koruma sağlayabilir. Gerekli miktarda B6 vitamini almamak, bağışıklık fonksiyonun olumsuz şekilde etkilenmesine ve hastalığa yatkın olmanıza yol açabilir.
CİLT SAĞLIĞI İÇİN YARARLIDIR
Derideki kolajen oranını arttırarak cildi güçlendirir ve yaşlanmaya bağlı gelişen cildin zayıflama sürecinin yavaşlamasını sağlayabilir.
Avokadonun içeriğinde bulunan esansiyel yağ asitleri, cildin elastikiyetinin artmasını sağlayarak cildin pürüzsüz gözükmesine katkıda bulunabilir.
Avokado potasyum zengini bir besindir. Ciltteki dolaşım problemlerinden kaynaklı ödem gibi sorunların önüne geçerek selülit oluşumunu engelleyebilir.
BAĞIRSAKLAR İÇİN YARARLI
Avokado, sindirim sisteminin ihtiyaç duyduğu lif açısından zengin bir besindir. Bu sayede sindirim sisteminin sağlığını korur, kabızlık problemini engelleyebilir ve kolon kanseri riskinin azalmasını sağlayabilir.
KALP SAĞLIĞINA İYİ GELİR
Avokado'daki %60 doymamış yağ oranı; kalp hastalığına karşı korur ve kan basıncının düşmesine destek olabilir.
İçeriğindeki folat, potasyum ve lif sayesinde kalp, kalp ve damar sistemine iyi gelebilir ve kolesterol seviyesinin dengede tutulmasına yardımcı olabilir.
Kilo vermeyi sağlayan diğer besinler şöyle;
Yumurta: Yüksek derecede protein barındırır. Bu nedenle tüketildiğinde uzun süre boyunca tok kalmanıza yardımcı olur. Avokadoyu yumurtayla birlikte tüketmek ise karın yağlarının yakılmasını sağlayarak kolay bir şekilde kilo vermeyi destekleyebilir.
Ananas: İçeriğindeki bromelain enziminin ödem atıcı etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle ananas tüketimi vücutta biriken fazla sıvının kolayca atılmasına destek olabilir.
Yulaf ezmesi: Yulaf ezmesi tüketmek içerdiği yüksek lif oranı sayesinde uzun süre boyunca tok tuttuğu için kilo verme sürecinde size destek olabilir. Kan şekerinin ani dalgalanmasının önüne geçerek ani tatlı yeme isteğini de bastırabilir.
Kefir: Kefir, kilo vermenize yardımcı olabilir. Protein, lif ve vitaminlerden yoksun beslenmenin aşırı yemeye ve aç hissetmeye neden olduğu bilinmektedir. Kefirin kalorisi düşüktür ancak protein ve vitamin açısından oldukça zengindir, bu nedenle kilo vermeye çalışırken tüketilebilecek mükemmel bir seçenektir.
Zerdeçal: Yağ dokusundaki inflamasyonun azalmasına yardımcı olarak yağ yakımını sağlar. Zerdeçalın içerisinde yer alan kurkumin isimli madde, obeziteyi engelleyebilir.
UYARI: Avokadonun tüketiminde aşırıya kaçmamak gerekir. Fazla tüketimi kilo almaya yol açabilir. İçeriğindeki K vitamini, kan pıhtılaşmasına neden olabilir. Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin tüketmesi tavsiye edilmez. Beslenme planınıza dahil etmeden önce mutlaka bir uzmana danışmanız tavsiye edilir.