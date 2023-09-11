Yedikçe vücuttaki zehri atıyor! En etkili antioksidan deposu…

İnflamasyona karşı savaşta doğru gıdaları yani antioksidanlar açısından zengin yiyecekleri, beslenmenize dahil etmek, durumu kontrol altına almanın temel taktiğidir. Araştırmalar, beslenmede elde edilen bu bileşiklerin, hücreleri zarar veren serbest radikallerden (yani iltihaba neden olan son derece reaktif, kararsız atomlardan) temizlediğini gösteriyor.
İşte iltihapla savaşmak için antioksidan açısından zengin gıdalar…
YABAN MERSİNİ
Tüm orman meyveleri antioksidanlar açısından zengindir, bu nedenle çilek, ahududu, böğürtlen ve benzerleri de sağlığınız için iyidir, ancak yaban mersini iltihapları yok etmek için özellikle mükemmel bir seçimdir. Onlara mor-mavi rengini veren antosiyanin bileşikleri, kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve diyabet gibi kronik sağlık sorunlarının önlenmesiyle ilişkilendirilmiştir.
DOMATES
Domatesleri nasıl hazırlarsanız hazırlayın , bol miktarda antioksidan içerirler. Bu kırmızı yiyecekler, likopen, C vitamini, beta-karoten ve çok sayıda flavonoid dahil olmak üzere birçok serbest radikalle savaşan bileşik açısından zengindir.
Domateslerdeki likopenin gücü, potansiyel bir kanser önleyici madde olarak incelenmiştir. 2022'de yapılan bir araştırma incelemesi, likopen ve kanseri inceleyen çoğu çalışmanın olumlu sonuçlar verdiğini doğruladı.
YEŞİL ÇAY
Yeşil çay mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. İster buzlu ister sıcak olarak tüketin, sağlık açısından inanılmaz faydalar elde edersiniz. 2017 araştırmasına göre yeşil çayda bulunan kateşinler adı verilen antioksidanlar, anti-kanser ve antiinflamatuar özelliklere sahip.
PORTAKAL
Portakal da mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. Muhtemelen bildiğiniz gibi, narenciye meyveleri C vitamini ile doludur. Burada bilmediğimiz şey bu vitaminin, kardiyovasküler hastalık, felç, damar disfonksiyonu, inme, kanser ve felç riskini azaltmada rol oynayabilecek güçlü bir antioksidan.
ISPANAK
Ispanak, demir ve K vitamini gibi besin maddeleri ile bilinir, ancak bu yeşil yapraklı sebzelerin beslenme profili daha da ileri gider. Ispanak kaempferol, kersetin, lutein ve zeaksantin gibi çeşitli antioksidanlarla doludur. Lutein ve zeaksantin görme ve göz sağlığının iyileştirilmesiyle ilişkilendirilmiştir, kaempferol kanserin önlenmesini destekleyebilir ve quercetin'in kalp sağlığını güçlendirdiği de sıklıkla belirtilmektedir.
KAHVE
Sabah kahvesi bir başka güçlü antioksidan kaynağıdır. Enflamasyonla mücadele yeteneği klorojenik, kafeik, ferulik ve n-kumarik asitlerle bağlantılıdır.
BİTTER ÇİKOLATA
Bitter çikolata bol miktarda antioksidan içerir; özellikle flavonoidler. Bu maddelerin kalp sağlığında ve kanserin önlenmesinde rol oynayabileceği düşünülmektedir.
Çikolata ne kadar koyu olursa (kakao içeriği ne kadar yüksek olursa), o kadar fazla antioksidan içerir. Ancak süper bitter çikolatanın acı tadını sevmiyorsanız, kakao yüzdesinin %70 veya daha yüksek olmasına dikkat edin.