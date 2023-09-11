Yedikçe vücuttaki zehri atıyor! En etkili antioksidan deposu…

Portakal da mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. Muhtemelen bildiğiniz gibi, narenciye meyveleri C vitamini ile doludur. Burada bilmediğimiz şey bu vitaminin, kardiyovasküler hastalık, felç, damar disfonksiyonu, inme, kanser ve felç riskini azaltmada rol oynayabilecek güçlü bir antioksidan.

ISPANAK

Ispanak, demir ve K vitamini gibi besin maddeleri ile bilinir, ancak bu yeşil yapraklı sebzelerin beslenme profili daha da ileri gider. Ispanak kaempferol, kersetin, lutein ve zeaksantin gibi çeşitli antioksidanlarla doludur. Lutein ve zeaksantin görme ve göz sağlığının iyileştirilmesiyle ilişkilendirilmiştir, kaempferol kanserin önlenmesini destekleyebilir ve quercetin'in kalp sağlığını güçlendirdiği de sıklıkla belirtilmektedir.