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Yedikçe vücuttaki zehri atıyor! En etkili antioksidan deposu…

Sağlığımızı iyileştirmek adına yapabileceğimiz tek bir şey varsa o da kronik iltihaplanmayı azaltmaktır. Bu fiziksel durum, eklem ağrılarından ülseratif kolit ve lupus gibi otoimmün hastalıklara kadar her türlü istenmeyen sağlık sorununun kökenidir. Kalp hastalığı ve zihinsel sağlık sorunları bile yüksek düzeyde sistemik inflamasyonla ilişkilendirilmektedir. Stres, çevre kirliliği, yetersiz beslenme, uyku eksikliği gibi durumlar inflamasyonu tetikleyebilir. Ancak antioksidan bakımından zengin gıdalar tüketmek bu durumu önüne geçebilir.

Giriş Tarihi: 11.09.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 09:35
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Yedikçe vücuttaki zehri atıyor! En etkili antioksidan deposu…

İnflamasyona karşı savaşta doğru gıdaları yani antioksidanlar açısından zengin yiyecekleri, beslenmenize dahil etmek, durumu kontrol altına almanın temel taktiğidir. Araştırmalar, beslenmede elde edilen bu bileşiklerin, hücreleri zarar veren serbest radikallerden (yani iltihaba neden olan son derece reaktif, kararsız atomlardan) temizlediğini gösteriyor.

İşte iltihapla savaşmak için antioksidan açısından zengin gıdalar…

YABAN MERSİNİ

Tüm orman meyveleri antioksidanlar açısından zengindir, bu nedenle çilek, ahududu, böğürtlen ve benzerleri de sağlığınız için iyidir, ancak yaban mersini iltihapları yok etmek için özellikle mükemmel bir seçimdir. Onlara mor-mavi rengini veren antosiyanin bileşikleri, kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve diyabet gibi kronik sağlık sorunlarının önlenmesiyle ilişkilendirilmiştir.

DOMATES

Domatesleri nasıl hazırlarsanız hazırlayın , bol miktarda antioksidan içerirler. Bu kırmızı yiyecekler, likopen, C vitamini, beta-karoten ve çok sayıda flavonoid dahil olmak üzere birçok serbest radikalle savaşan bileşik açısından zengindir.

Domateslerdeki likopenin gücü, potansiyel bir kanser önleyici madde olarak incelenmiştir. 2022'de yapılan bir araştırma incelemesi, likopen ve kanseri inceleyen çoğu çalışmanın olumlu sonuçlar verdiğini doğruladı.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. İster buzlu ister sıcak olarak tüketin, sağlık açısından inanılmaz faydalar elde edersiniz. 2017 araştırmasına göre yeşil çayda bulunan kateşinler adı verilen antioksidanlar, anti-kanser ve antiinflamatuar özelliklere sahip.

PORTAKAL

Portakal da mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. Muhtemelen bildiğiniz gibi, narenciye meyveleri C vitamini ile doludur. Burada bilmediğimiz şey bu vitaminin, kardiyovasküler hastalık, felç, damar disfonksiyonu, inme, kanser ve felç riskini azaltmada rol oynayabilecek güçlü bir antioksidan.

ISPANAK

Ispanak, demir ve K vitamini gibi besin maddeleri ile bilinir, ancak bu yeşil yapraklı sebzelerin beslenme profili daha da ileri gider. Ispanak kaempferol, kersetin, lutein ve zeaksantin gibi çeşitli antioksidanlarla doludur. Lutein ve zeaksantin görme ve göz sağlığının iyileştirilmesiyle ilişkilendirilmiştir, kaempferol kanserin önlenmesini destekleyebilir ve quercetin'in kalp sağlığını güçlendirdiği de sıklıkla belirtilmektedir.

KAHVE

Sabah kahvesi bir başka güçlü antioksidan kaynağıdır. Enflamasyonla mücadele yeteneği klorojenik, kafeik, ferulik ve n-kumarik asitlerle bağlantılıdır.

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata bol miktarda antioksidan içerir; özellikle flavonoidler. Bu maddelerin kalp sağlığında ve kanserin önlenmesinde rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Çikolata ne kadar koyu olursa (kakao içeriği ne kadar yüksek olursa), o kadar fazla antioksidan içerir. Ancak süper bitter çikolatanın acı tadını sevmiyorsanız, kakao yüzdesinin %70 veya daha yüksek olmasına dikkat edin.

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