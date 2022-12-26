Yeteri kadar güneş ışığı almamanın bir zararı daha ortaya çıktı! Geceleri kötü bir sürprizle karşılaşabilirsiniz

Bulgular ayrıca gündüz ışığına maruz kalmanın akşam ışığına maruz kalmaya göre daha büyük bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. Spesifik olarak, gündüz ışığının her bir saati öğrencilerin sirkadiyen evrelerini yarım saat "yukarı çıkardı".

"YAPAY IŞIKLAR DA RİTMİ BOZANLAR ARASINDA..."

Bulutlu kış günlerinde dış mekan ışığına maruz kalmanın bile bu etkiye sahip olduğu sonucuna varıldı, çünkü bu ışık hala yapay iç mekan aydınlatmasından önemli ölçüde daha parlak. Oysa, lambalar ve bilgisayar ekranları gibi iç mekan kaynaklarından gelen ışık olarak sınıflandırılan akşam ışığının her bir saati, sirkadiyen aşamaları ortalama 15 dakika geri itti.

Birçoğumuz, gün boyunca bizi içeride tutan çok sayıda yapay ışık ve yaşam tarzı olan şehirlerde ve kasabalarda yaşıyoruz. Bu çalışmanın gösterdiği şey, doğal ışığa maruz kalmak için özellikle sabahları dışarı çıkmamız gerektiğidir. Akşamları, uykuya dalmamıza yardımcı olması için ekran başında geçirilen süreyi ve yapay aydınlatmayı en aza indirmek de