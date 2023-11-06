Duşakabin camlarındaki lekeleri silip atıyor! Parıl parıl bir banyo için ihtiyacınız olan tek malzeme…

Duşakabinde su lekeleri ve kireç lekeleri oluşmaması için her kullanımdan sonra mutlaka duşakabin camlarını silmeniz yararlı olabilir. Ancak mevcut durumdaki lekeler için uygulayabileceğiniz çok basit bir yöntem mevcut. Bu yöntem sayesinde duşakabindeki lekelerden kolay bir şekilde kurtulabilir, ayrıca uzun süre boyunca temiz kalmasını da sağlayabilirsiniz.
Kolaylıkla evde hazırlayabileceğiniz bir doğal karışım sayesinde duşakabindeki lekeleri temizleyebilirsiniz. Temizleme işlemini yapmadan önce mutlaka lastik eldiven giyerek ellerinizin korunmasını sağlamanız gerekir. Duşakabininizde yapacağınız bu temizlik yöntemi sayesinde banyonuzun iyi görünmesi sağlayabilir ve duşakabininizin kullanım süresinin uzatılmasını sağlayabilirsiniz.
Sirke kullanarak duşakabindeki inatçı lekeleri kolay bir şekilde silebilirsiniz. Sirkenin asidik bir yapısı bulunur bu sayede sabun ve kireç lekelerinin çözülmesini sağlayarak lekeleri çıkarabilirsiniz.
Sirke kullanarak hazırlayabileceğiniz bu karışımın hazırlanması ise şöyle;
İlk olarak boş bir sprey şişesinin içerisine eşit ölçüde olacak biçimde sirke ve su doldurun. Elde ettiğiniz karışımı duşakabin camlarına sıkarak 20 dakika boyunca bekletin. Ardından süngerin yumuşak yüzüyle ya da yumuşak bir yapıya sahip temiz bir bezle ovalayın. Bu işlemin ardından duşakabini bol suyla durulayarak temizleyin.
Duşakabin camlarındaki lekeleri temizleyebilmek için kullanabileceğiniz başka doğal yollar da mevcut. İşte o yöntemler şöyle;
LİMON VE TUZ
Bu temizleme uygulaması için limon ve tuz gerekli. İlk olarak bir adet limonu ikiye ayırın ve yarısını tuzun içerisine batırarak tuzla kaplanmasını sağlayın. Ardından tuza kapladığınız limonla duşakabinin camlarını ovalayın. Ovalama işleminden sonra 10 dakika boyunca bekleyin ve duşakabin camlarını temiz bir bezle ovalayın. Daha sonra duşakabin camlarını bol miktarda suyla temizleyin.
KARBONAT
Uygulayabileceğiniz bir başka yol daha var, bu yöntem için karbonata ihtiyacınız var. Boş bir karışım kabının içerisine yarısını karbonat, diğer yarısını da kaplayacak miktarda su doldurun. Ardından bu karışımı duşakabine sıkın ve her tarafını süngerin yumuşak yüzeyiyle ya da yumuşak bir bezle ovalayın. Bu işlemden sonra ise duşakabininizi bol suyla durulayın.
TUZ VE SU
Duşakabinde yer alan inatçı lekeleri çıkarabilmenin bir başka yolu ise tuz ve su kullanmaktır. Bu yöntem sayesinde kolaylıkla lekeleri temizleyebilirsiniz. İlk olarak bir kabın içerisine tuz ekleyin ve üzerine su ekleyerek karıştırın. Ardından elde ettiğiniz tuzlu suyu duşakabindeki lekeli bölgelere uygulayak temizlik işleminizi sürdürün.