Duşakabin camlarındaki lekeleri silip atıyor! Parıl parıl bir banyo için ihtiyacınız olan tek malzeme…

KARBONAT

Uygulayabileceğiniz bir başka yol daha var, bu yöntem için karbonata ihtiyacınız var. Boş bir karışım kabının içerisine yarısını karbonat, diğer yarısını da kaplayacak miktarda su doldurun. Ardından bu karışımı duşakabine sıkın ve her tarafını süngerin yumuşak yüzeyiyle ya da yumuşak bir bezle ovalayın. Bu işlemden sonra ise duşakabininizi bol suyla durulayın.