3 malzeme ile kendi karınca kovucunuzu oluşturun! 24 saat içerisinde kesin çözüm sağlıyor…

İşte size, sadece üç malzeme kullanarak 24 saat içinde etkili sonuçlar sağlayacak bir karınca kovucu sprey yapmanızı sağlayacak pratik bir yöntem sunuyoruz. Bu karınca kovucu sprey doğal bileşenler içerir ve evde kolayca bulunabilen malzemelerle hazırlanabilir.

İlk olarak, temiz bir sprey şişesi temin edin. Eğer yeni bir sprey şişeniz yoksa, eski bir şişeyi iyice temizleyerek kullanabilirsiniz.

Şişenin içine sirke ve limon suyunu eşit oranlarda ekleyin. Örneğin, bir çay bardağı sirke ve bir çay bardağı limon suyu kullanabilirsiniz. Bu malzemeler karıncaların kokularını maskeler ve onları uzak tutar.

Ardından, birkaç damla biberiye yağını sprey şişesine ekleyin. Biberiye yağı, karıncaların hoşlanmadığı bir koku yayarak onları uzaklaştırır. İki veya üç damla biberiye yağı yeterli olacaktır.

Şişeyi iyice çalkalayın, böylece malzemeler homojen bir şekilde karışır.

Eğer spreyin kokusu size rahatsızlık veriyorsa veya çok yoğun geliyorsa, karınca kovucu spreyi daha hafif bir koku için bir miktar su ile seyreltebilirsiniz. Ancak, su eklemek spreyin etkinliğini azaltabilir, bu nedenle mümkünse su eklememek tercih edilir.