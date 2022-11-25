Asla buzdolabına koymayın! Yemeklerinizi mahvederek, sağlığı yerle bir ediyor…

Buzdolabına koyduğumuz bazı yiyecekler tadını kaybederek, kötü bir lezzet vermeye başlar. İyi bir şey yaptığımızı düşünerek aslında sağlığımıza da zarar vermiş oluyoruz. Peki buzdolabına koyulmaması gereken yiyecekler neler? Gelin birlikte bir bakalım.
EKMEK
Ekmeği dondurmak gayet iyi, ancak buzdolabında tutmak daha hızlı kurumasına neden oluyor. Ve sonunda kuru ekmek yiyorsun. Bunun yerine, dört gün içinde yiyeceklerinizi oda sıcaklığında tutun ve gerisini dondurun. Taze bir dilim için serin bir dolapta veya ekmek kutusunda saklayın.
YEŞİLLİKLER
Marketten yeni aldığınız taze otları buzdolabına doldurmak doğru gibi gelebilir. Ama bitkilerin buzdolabında daha hızlı kuruduğunu biliyor muydunuz? Taze ve çıtır çıtır kalması için mutfak tezgahının üzerine su dolu bir cam kavanoza koyabilirsiniz.
PATATES
Buzdolabı patateslerin lezzetini olumsuz etkiler, bu nedenle onları kağıt torbalarda saklamak en iyisidir. Unutmayın, plastik poşetler nemi teşvik eder ve çürüme sürecini hızlandırır.
MEYVELER
Avokado, elma, muz, turunçgiller, böğürtlen, şeftali, kayısı ve nektarin buzdolabının dışında saklanmalıdır. Bu meyvelerin soğutulması tat ve doku kaybına neden olur. Ancak, gevrek bir ısırık istiyorsanız, bu meyveleri yemekten 30 dakika önce buzdolabında tutabilirsiniz. Portakalları, limonları ve misket limonlarını oda sıcaklığında mutfak tezgahınızda saklayın. Sadece onları çok yakından demetlememeye dikkat edin, yoksa küflenme eğilimi gösterirler. Olgunlaşmamış bir avokadoyu buzdolabında saklamayın, ancak zaten olgunlaşmış veya kesilmiş bir avokado buzdolabında saklanabilir.
SOĞAN
Soğanları saklamanın en iyi yolu, patateslerden uzakta, serin ve karanlık bir yerde kese kağıdı içinde saklamaktır. Patatesler, soğanların çürümesine neden olabilecek nem ve gazları salma eğilimindedir. Yumuşatır ve yakındaki yiyeceklere soğan kokusu verirler. Buzdolabının nemi soğanları yumuşatır ve küflendirir.