Asla buzdolabına koymayın! Yemeklerinizi mahvederek, sağlığı yerle bir ediyor…

MEYVELER

Avokado, elma, muz, turunçgiller, böğürtlen, şeftali, kayısı ve nektarin buzdolabının dışında saklanmalıdır. Bu meyvelerin soğutulması tat ve doku kaybına neden olur. Ancak, gevrek bir ısırık istiyorsanız, bu meyveleri yemekten 30 dakika önce buzdolabında tutabilirsiniz. Portakalları, limonları ve misket limonlarını oda sıcaklığında mutfak tezgahınızda saklayın. Sadece onları çok yakından demetlememeye dikkat edin, yoksa küflenme eğilimi gösterirler. Olgunlaşmamış bir avokadoyu buzdolabında saklamayın, ancak zaten olgunlaşmış veya kesilmiş bir avokado buzdolabında saklanabilir.