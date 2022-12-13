Asla mutfak tezgahında saklamayın! Bu şekilde kullanımı sağlığınızı tehdit ediyor…

KAHVE MAKİNESİ

Kahve makinesi muhtemelen en çok kullanılan elektronik aletlerin başında geliyor. Bu nedenle ona hak ettiği yeri vermekten doğru olacaktır. Bir prizin yakınına yerleştirin ve su haznesi gibi temel parçalara kolayca erişebildiğinizden emin olun. Mümkünse şurup, şeker, kaşık ve hatta fincan gibi aksesuarların yakınında bir kahve istasyonu hazırlayabilirsiniz. Kullanılabilir alanınıza bağlı olarak, bu öğeleri kahve makinesinin yanındaki bir tepsiye veya sepete düzgün bir şekilde yerleştirmeyi veya yakın bir dolapta saklamayı tercih edebilirsiniz.