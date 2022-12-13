Asla mutfak tezgahında saklamayın! Bu şekilde kullanımı sağlığınızı tehdit ediyor…

Bu nedenle mutfak tezgahında neler olmalı ve neleri bir an önce tezgahtan kaldırmanız gerektiğini sizler için listeledik.
TEZGAHTA NELER SAKLANMALI?
Mutfak tezgahınıza neleri koyacağınızı ve neleri kaldıracağınızı bilmek için öncelikle günlük yaşantınızdaki alışkanlıkları düşünmelisiniz. Gerçekten neye ihtiyacınız olduğuna dikkat edin. Sık kullandığınız öğeler, kolay erişilebilir olması nedeniyle dışarıda bırakmanız gereken öğelerdir.
KAHVE MAKİNESİ
Kahve makinesi muhtemelen en çok kullanılan elektronik aletlerin başında geliyor. Bu nedenle ona hak ettiği yeri vermekten doğru olacaktır. Bir prizin yakınına yerleştirin ve su haznesi gibi temel parçalara kolayca erişebildiğinizden emin olun. Mümkünse şurup, şeker, kaşık ve hatta fincan gibi aksesuarların yakınında bir kahve istasyonu hazırlayabilirsiniz. Kullanılabilir alanınıza bağlı olarak, bu öğeleri kahve makinesinin yanındaki bir tepsiye veya sepete düzgün bir şekilde yerleştirmeyi veya yakın bir dolapta saklamayı tercih edebilirsiniz.
KAĞIT HAVLU
Kağıt havlular tam olarak şık olmasa da, bir mutfağın gerekliliğidir. Bu nedenle, görünür ve kolay erişilebilir olmalıdırlar. Hızlı bir temizliğe ihtiyacınız olabileceğinden lavabonun yanına yerleştirmeniz önerilir.
TEZGAH ÜSTÜ KAŞIKLIK
Yemek hazırlamayı kolaylaştırmak için ocağınızın yanında bir tezgah üstü kaşıklık bulundurun. Ne zaman ikinci bir kaşığa veya spatulaya ihtiyaç duyacağınızı asla bilemezsiniz, bu nedenle mutfak gereçlerini açıkta bırakmak kullanışlıdır.
MEYVE VE SEBZE SEPETİ
Buzdolabınızda saklanmaması gereken pek çok meyve ve sebze vardır. Mutfağınızda bu tip meyve ve sebzeleri koyabileceğiniz bir yer belirleyin. Alanınıza renk katmanın yanı sıra, gözünüzün önünde oalcakları için onları yeme olasılığınız daha yüksek olacaktır.
Tuz, Biber, Zeytinyağı ve Tereyağı
Bu dört pişirme malzemesi, özellikle yemek pişirirken hepsine sık sık ihtiyacınız olacağı için, mutfak tezgahınızda saklamanız için tamamen kabul edilebilir. Bu listede bulunan tereyağı mantıklı bir seçenek gibi görünmese de bir güveçte saklanabilir. Bu sayede her zaman yumuşak olur ve kullanıma hazır olacaktır.
ASLA TEZGAHTA SAKLANMAMASI GEREKENLER
KÜÇÜK EV ALETLERİ
Mutfakta işimize yarayabilecek pek çok küçük ev aleti bulunuyor ancak bunları tezgaha koymak yarardan çok zarar getirebilir. Özellikle alanınız kısıtlıysa haftada bir kullandığınız bir ev aletini tezgah yerine dolapta saklamanız daha pratik olacaktır.
YEMEK KİTABI
Tüm yemek kitabı koleksiyonunuzu tezgahta sergilemek güzel bir görüntü oluştursa da, bunları yakındaki bir rafa veya bir dolaba koymanız daha doğru olacaktır. Yoksa yemekleri pişirirken sıçrayanlar nedeniyle kolayca kirlenebilirler, ayrıca tezgahınızın daha dağınık görünmesine neden olurlar.
KESME TAHTASI
Kesme tahtalarını açıkta bırakmak son zamanlarda sıkça görülüyor. Eğer kesme tahtaları için korunaklı bir tezgah alanınız yoksa dolaba konmaları daha iyidir. Bu sayede yemek artıklarından ve sıçrayan sudan kaynaklı bakterilerin üremesinin önüne geçer ve mutfağınızın düzenli görünmesini sağlayabilirsiniz.