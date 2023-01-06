Banyonuzu ilk günkü hale dönüştüreceksiniz! Tek bir malzemeyle tüm lekeler ortadan kalkıyor

Temizlik uzmanları, beyaz sirkenin banyonuzu temiz tutmada en etkili ürünlerden biri olduğunu belirtiyor. Birçok işlem için olduğu gibi temizlikte de beklemediğiniz kadar iyi sonuç verebime kapasitesine sahip olan beyaz sirkeyle banyonuzun her köşesini temizleyebilirsiniz.

Peki sirke neden temizlik için iyidir? Uzmanlara göre sirke, ev temizleyicilerinde bulunan bir bileşen olan asetik asitten yapıldığı için "harika ve etkili bir ev temizleyicisi" olarak değerlendiriliyor. Ancak sirke daha çevre dostu. Sirkenin asidik yapısı, onu temizlik için de ideal seçeneklerden biri haline getiriyor. İçeriğindeki asetik asit, kiri, yağı çözerken bakterileri de öldürebilir.





Özellikle "temizlik için en iyi" beyaz damıtılmış sirkedir, çünkü koyu renkli sirke gibi renklendirici madde içermez, bu nedenle leke bırakmaz. Beyaz damıtılmış sirke, birçok ev temizleyicisiyle aynı olan yaklaşık yüzde beş asitliğe sahiptir. Ancak beyaz sirkenin kokusundan hoşlanmıyorsanız alternatifleri var. Sirke ile temizlik yaparken farklı şeyleri temizlemek için başka bir şeyle karıştırmanız gerekebilir. Çoğu zaman 50/50 oranında sirke ve su karışımı yeterli olacaktır.

"KÜFÜ ORTADAN KALDIRIN"





Banyo küfü, özellikle banyo ve duş çevresinde kalan nem ve havalandırma eksikliğinden kaynaklanan yaygın bir sorundur. Bir sprey şişesini beyaz damıtılmış sirke ile doldurarak başlayın. Beyaz sirkeyi doğrudan küf birikintisini püskürtün. 10 ila 15 dakika bekletin. Oturduktan sonra, sirkeyi ve kalıbı silmek için yumuşak nemli bir bez kullanın. İnatçı bir küf kalırsa, damıtılmış sirke ve kabartma tozu ile bir macun yapın ve kalıbın kaldığı yere sürün. Ardından kalıbı temizlemek için eski bir diş fırçası kullanın ve nemli bir bezle silin. Bitirmek için, kalan macunu çıkarmak için artık küf içermeyen alanı durulayın.

"BANYO KAROLARINI TEMİZLEYİN"

Banyo karoları kolayca kirlenebilir, ancak profesyonellere göre evde temizlik ürünü yokken bile temizlenmesi kolay olabilir. 125 ml beyaz sirke ve bir litre ılık suyu bir kasede karıştırarak başlayın. Ardından yumuşak bir bezi karışıma batırın ve fayansları iyice ovalayın. Su soğur veya kirlenirse, "en iyi sonuçları" elde etmek için değiştirin. Bundan sonra fayansları durulayın. Bununla ilgili en iyi şey, bu sirke solüsyonunun hem banyo duvarında hem de yer karolarında kullanım için ideal olmasıdır.

"MUSLUKLARI İLK GÜNKÜ KADAR PARLAK HALE GETİRİN"





Musluklarda kireç ve kir birikerek göze batan bir hale gelebilir ve temizlenmezse daha da kötüleşebilir. Neyse ki banyo musluklarını sirke ile temizlemek "zahmetsiz ve basittir". Bununla birlikte, kaplamaya zarar verebileceğinden altın kaplamalı veya krom kaplamalı musluklar için önerilmez. Bu yöntem için bir bezi limon suyu ve beyaz sirke ile ıslatın. bezi musluğun etrafına sarın ve gece boyunca bırakın. Sabah bezi çıkarın ve muslukları farklı bir nemli bezle silin ve ardından "musluklar yeni gibi" olacaktır.

"TIKALI GİDERLERİ AÇIN…"

Tıkalı bir gider son derece can sıkıcı olabilir ve zayıf bir yöntemle bir giderin açılması daha da kötü olabilir. Neyse ki, tıkanıklıkları kolayca açmak için bir kabartma tozu ve sirke çözeltisi kullanabilirsiniz. Tuvalet giderinden aşağı kaynar su dökün ve bir kabartma tozu ve sirke çözeltisini karıştırın. Çözeltiyi gidere dökün ve 15 dakika bekletin. Daha fazla kaynar su dökün.

"TUVALETTEKİ GİTMEYEN LEKELERİ ÇÖZMEK İÇİN…"

Tuvalet lekeleri göze hoş görünmeyen ve kurtulması gereken bir kabus olabilir. Bu yaygın bir sorundur, ancak iyi görünmese de düzeltmenin bir yolu vardır. Bir kaseye 250 ml beyaz sirke ekleyin ve bir gece bekletin. Ertesi gün klozetin üzerine karbonat serpin ve sirkeye batırılmış bir fırça ile klozeti ovun. Son olarak, daha fazla kabartma tozu ekleyin ve ardından sirke batırılmış bir fırça ile tekrar fırçalayın.

"DUŞAKABİNLERDE TEK BİR LEKE KALMIYOR"





Duşları, parmak izleri, sabun köpüğü tehdit eden sürtünmelerle temiz tutmak için herkesin bildiği bir baş belasıdır. Uzmanlar, sirke kullanarak duş camını temizlemek "bu kadar kolay ve daha iyi sonuç olamazdı" diyor. Önce beyaz sirke ve suyu 50/50'lik bir çözelti halinde karıştırmayı ve ardından karışımı bir sprey şişesine döküp çalkalamayı tavsiye ettiler. Ardından camın üzerine püskürtün, nemli bezle silin ve ardından durulayın.