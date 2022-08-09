Beyaz kıyafetlerdeki sarı lekeleri anında gideren yöntem! Tek seferde kesin sonuç için…

Lekenin düzgün çıktığından emin olmak için öncesinde bir işlem yapmak büyük önem taşımaktadır.

Beyaz giysilerinizi çamaşır makinesine atmadan önce lekeli bölgeyi temizlemeye çalışmalısınız. Bunu, sararmış bölgeye çamaşır deterjanı veya leke çıkarıcı dökerek yapabilirsiniz.

ÖZEL TEMİZLEME SOLÜSYONU

Ter lekelerinden kurtulmak için uygulayabileceğiniz birçok yöntem bulunurken her mutfakta mevcut olan özel bir alternatif bulunmaktadır. Ön işlemden geçirdikten sonra kıyafetin üzerinde hala sararmış lekeler bulunuyorsa önce doğal sirke bazlı bu solüsyonu deneyin.

Bu sayede hem çevreye hem de giysinize karşı nazik davranmış olacaksınız.

Çözeltiyi hazırlamak için sadece yarım çay kaşığı çamaşır tozu, çeyrek bardak sirke ve çeyrek bardak soğuk suyu karıştırın.

Bu çözeltiyi doğrudan sararan lekenin üzerine uygulayın, hafifçe lekenin üzerine sürün ve ardından hemen kıyafeti yıkayın.