Beyaz kıyafetlerdeki sarı lekeleri anında gideren yöntem! Tek seferde kesin sonuç için…

Yaz aylarının favori renkleri arasında bulunan beyaz, temizlenmesi en zor seçeneklerden biri olduğu için genelde kullanmaktan kaçınılır. Ancak bu yöntem sayesinde tüm beyaz kıyafetlerinizi doyasıya kullanabileceksiniz.
Yaz aylarının gelmesiyle dolaplarda yerini alan beyaz tişörtler, giyildiği sıcak havalarda terlemenin de etkisiyle sarı lekelerin belirginleşmesine neden olabilir. Ancak ter lekelerinden kurtulmanızı ve beyazlarınızın bembeyaz olmasını sağlayan bir yöntem bulunuyor.
EN KISA SÜREDE YIKAYIN
Unutmayın ki bir ter lekesini kıyafetin üzerinde ne kadar uzun süre bırakırsanız çıkması o kadar zor olacaktır. "Yapılması gereken en iyi şey ise, tişörtünüzü giydikten sonra mümkün olduğunca kısa sürede yıkamak, teri birkaç günden fazla bekletmemeye özen göstermektir, aksi takdirde kurtulmak daha zor olacaktır."
SARARMIŞ BÖLGEYE LEKE OLARAK DAVRANIN
Beyaz giysilerinizi çamaşır makinesine atmadan önce lekeli bölgeyi temizlemeye çalışmalısınız. Bunu, sararmış bölgeye çamaşır deterjanı veya leke çıkarıcı dökerek yapabilirsiniz.
Lekenin düzgün çıktığından emin olmak için öncesinde bir işlem yapmak büyük önem taşımaktadır.
ÖZEL TEMİZLEME SOLÜSYONU
Ter lekelerinden kurtulmak için uygulayabileceğiniz birçok yöntem bulunurken her mutfakta mevcut olan özel bir alternatif bulunmaktadır. Ön işlemden geçirdikten sonra kıyafetin üzerinde hala sararmış lekeler bulunuyorsa önce doğal sirke bazlı bu solüsyonu deneyin.
Bu sayede hem çevreye hem de giysinize karşı nazik davranmış olacaksınız.
Çözeltiyi hazırlamak için sadece yarım çay kaşığı çamaşır tozu, çeyrek bardak sirke ve çeyrek bardak soğuk suyu karıştırın.
Bu çözeltiyi doğrudan sararan lekenin üzerine uygulayın, hafifçe lekenin üzerine sürün ve ardından hemen kıyafeti yıkayın.
GÜNEŞTEN YARDIM ALIN
Beyaz tişörtleri ilk günkü parlaklığında tutmanın en basit ve etkili yollarından biri onları dışarıda, güneşin altında kurutmaktır.
Güneş, herhangi bir renk değişikliğini doğal olarak ağartacak ve lekeleri aydınlatacak ve giysilerinizi daha uzun süre beyaz tutacaktır.