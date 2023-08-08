Beyaz sirkeyi asla bu alanlarda kullanmayın! Mutfağı temizlemekten çok zarar veriyor…

İşte uzmanların asla beyaz sirke ile temizlenmemesi gerektiğini söylediği alanlar…
PASLANMAZ ÇELİK, KAUÇUK VE MUMLU AHŞAPLAR
Uzmanlar şöyle açıkladı: " Sirke iki ila üç arasında bir pH değerine sahiptir, bu nedenle oldukça asidiktir. Bu nedenle, suyla seyreltilmiş olsa bile temizlik sırasında evdeki bazı eşyalara zarar verebilir."
"Yapışmaz yüzeyli tavalar gibi öğelerdeki inatçı lekeleri veya kiri çıkarmak için yararlı olsa da, paslanmaz çelik, kauçuk ve mumlu ahşap gibi bazı metalleri aşındırabilir veya renklerini soldurabilir."
Uzmanlar bu gibi alanlarda beyaz sirke yerine özel olarak tasarlanmış bir ürünlerin kullanılmasını öneriyor.
BULAŞIK MAKİNESİ
Uzman,"İnternetteki bazı makaleler bulaşık makinelerinin sirke ile temizlenmesini tavsiye etse de, aşındırıcı doğası paslanmaz çeliği aşındırabilir ve mat ve rengi solmuş görünmesine neden olabilir." Ayrıca zamanla kauçuk contaları aşındırarak sızıntılara yol açabilir.
MUTFAK YÜZEYLERİ VE BIÇAKLAR
"Mutfak yüzeylerinizi, özellikle taş, granit veya cilalı ahşaptan yapılmış yüzeyleri temizlemek için de sirke kullanmamalısınız. Bu malzemeler, o malzemelemeleri su da dahil olmak üzere hasara duyarlı hale getiren sirkedeki asitle kötü reaksiyona girer."
Yüzeyleriniz başlangıçta pırıl pırıl yeni görünse de, muhtemelen zamanla donuklaşacak ve yıpranacaktır.
"Mutfak bıçaklarınızı sirke ile temizlemek yarardan çok zarar verecektir. Sirkenin aşındırıcılığı metali aşındırarak bıçak kenarlarını köreltebilir. Sadece gerek yok. Ilık sabunlu su ile yıkamak temizlenmeleri için yeterlidir."
AHŞAP DÖŞEMELER
Başka bir uzmana göre beyaz sirke ile bulaşık makinesi, bıçak ve mutfak yüzeylerinden kaçınmanın yanı sıra sert zeminlerde kullanmaktan da kaçınılmalıdır.
"Beyaz damıtılmış sirke genellikle etkili bir temizlik aracı olarak kullanılır ancak, sirkeyi asla kullanmamanız gereken bazı alanlar vardır ve bunlardan biri de parke zeminleridir. Sirkenin asidik yapısı nedeniyle gerçek ahşaptan yapılmış yüzeylerde renk solmasına veya leke oluşmasına neden olabilir."