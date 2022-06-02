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Bıçak değdirmek vitaminini öldürüyor! İşte marulu bıçaksız kesmenin basit yöntemi…

Sebze ve meyveleri bıçakla kesmenin vitaminleri öldürdüğüne inanılıyor. Yeşillikleri metal bıçak, çelik bıçak, blender ile kestiğinizde sebze ve meyvelerin kesilen kenarlarında okside olma hızını artıyor. Peki bu durumda ne yapılmalı? Sizler için, salataların vazgeçilmezi olan marulun bıçaksız kesmenin tekniğini araştırdık…

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Giriş Tarihi: 02.06.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 15:49
BIÇAK DEĞDİRMEK VİTAMİNİNİ ÖLDÜRÜYOR! İŞTE MARULU BIÇAKSIZ KESMENİN BASİT YÖNTEMİ…

Salata yaparken, tüm yeşillikleri bıçakla keseriz. Fakat aslında sebzeleri bıçakla kesmek çokta yararlı bir şey değil. Salata yaparken yemek masasına oturmadan önce hazırlamanız vitaminleri korur.

Ayrıca yeşillikleri olabildiğince elinizle doğramaya çalışın. Bu içindeki vitaminleri korumasını sağlayacak, yeşillikleriniz hemen ölmeyecek. O zaman gelin marulun doğrama tekniğine bir bakalım…

ANNE TEKNİĞİ

Bir Tİktok kullanıcısı annesinden öğrendiği bu tekniği takipçileriyle paylaştı. Marula bıçak değdirmeden nasıl kesileceğine dair hayatını değiştiren tüyolarda bulundu. Bu videoyu gören birçok kullanıcı binlerce yorumda bulundu. İşte o yorumlardan bazıları:

Bir kullanıcı: "Bunu yıllardır yapıyorum. İnsanların bunu şimdi öğrenmesi benim için çok üzücü oldu".

Diğer kullanıcılar ise: "Daha önce böyle bir teknik görmemiştim hayatımı kolaylaştırdı. Bıçak olmadan, bu teknikle doğramak gerçekten çok işime yaradı." cümlelerinde bulundu.

MARULUN KÖKÜ AŞAĞI GELECEK ŞEKİLDE TERS ÇEVİRİN

MARULUN ÜST KISMINDAN TUTUP TEZGAHA VURUN


YAPRAKLARI DÜŞTÜKTEN SONRA KÖK KISMINI ÇIKARIN

KOLAYLIKLA MARULUNUZU KESMİŞ OLACAKSINIZ

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