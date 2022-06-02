Bıçak değdirmek vitaminini öldürüyor! İşte marulu bıçaksız kesmenin basit yöntemi…

Salata yaparken, tüm yeşillikleri bıçakla keseriz. Fakat aslında sebzeleri bıçakla kesmek çokta yararlı bir şey değil. Salata yaparken yemek masasına oturmadan önce hazırlamanız vitaminleri korur.

Ayrıca yeşillikleri olabildiğince elinizle doğramaya çalışın. Bu içindeki vitaminleri korumasını sağlayacak, yeşillikleriniz hemen ölmeyecek. O zaman gelin marulun doğrama tekniğine bir bakalım…

ANNE TEKNİĞİ

Bir Tİktok kullanıcısı annesinden öğrendiği bu tekniği takipçileriyle paylaştı. Marula bıçak değdirmeden nasıl kesileceğine dair hayatını değiştiren tüyolarda bulundu. Bu videoyu gören birçok kullanıcı binlerce yorumda bulundu. İşte o yorumlardan bazıları:

Bir kullanıcı: "Bunu yıllardır yapıyorum. İnsanların bunu şimdi öğrenmesi benim için çok üzücü oldu".

Diğer kullanıcılar ise: "Daha önce böyle bir teknik görmemiştim hayatımı kolaylaştırdı. Bıçak olmadan, bu teknikle doğramak gerçekten çok işime yaradı." cümlelerinde bulundu.

MARULUN KÖKÜ AŞAĞI GELECEK ŞEKİLDE TERS ÇEVİRİN

MARULUN ÜST KISMINDAN TUTUP TEZGAHA VURUN

YAPRAKLARI DÜŞTÜKTEN SONRA KÖK KISMINI ÇIKARIN

KOLAYLIKLA MARULUNUZU KESMİŞ OLACAKSINIZ