Bilgisayar ekranlarını temizlemenin en pratik yolu! Zarar vermeden pırıl pırıl yapacak…

Tozunu alın

Ekrandaki tozu silmek için temiz bir mikrofiber bez veya bir gözlük temizleme mendili kullanın. Bezi dörde katlayın, monitörün üstünden başlayın ve yan doğru silin. Bezin temiz bir tarafına geçin ve tüm tozu toplamak için yukarıdan aşağıya doğru silin. Parmak izlerinin lekelerini çıkarmak için hafif baskı uygulayın.

İnatçı lekeleri temizleyin

Ekranda inatçı lekeler veya yapışmış yiyecek parçaları varsa, temiz bir mikrofiber bezi damıtılmış su veya izopropil alkolle nemlendirin. Sadece küçük bir miktar kullanmaya özen gösterin. Bez hafif nemli olmalı, asla ıslak olmamalıdır. Kalan lekeleri silmek için bu bezi kullanın.