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Bilgisayar ekranlarını temizlemenin en pratik yolu! Zarar vermeden pırıl pırıl yapacak…

Bilgisayar monitörünüz biraz bulanık mı görünüyor? Monitörde veya gözlerinizde bir sorun olmayabilir. Bu durumun nedeni muhtemelen monitörün kirli olmasıdır. Toz, parmak izleri, lekeler ve ara sıra yiyecek ve içeceklerin sıçramasıyla giderek kirlenen bu alanı temizlemenin zamanı geldi.

Giriş Tarihi: 04.11.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022 11:48
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Bilgisayar ekranlarını temizlemenin en pratik yolu! Zarar vermeden pırıl pırıl yapacak…
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Tüm bilgisayar monitörleri aynı değildir o nedenle farklı şekillerde temizlenmeleri gerekir. Bu nedenle, monitörü temizlemeye çalışmadan önce kullanım kılavuzunuzu okumanız veya üreticinin web sitesini ziyaret etmeniz çok önemlidir.

  • Cam kaplı ekranlar, cam kaplı olmayan ekranlar kadar hassas değildir. Genelde dizüstü bilgisayarlar ve televizyonlar bu kategoriye girer.
  • Çoğu evde bulunan cam kaplı olmayan ekranlar, birçok dokunmatik ekran ve mat ekranlar ise doğru şekilde temizlenmezse kolayca zarar görebilir.

Ne tür bir ekrana sahip olduğunuzdan emin değilseniz, tozu ve kiri çıkarmak için en az agresif temizleme yöntemlerini kullanın. Dikkatli olmak her zaman doğru bir tercihtir.

Bilgisayar Monitörü Ne Sıklıkta Temizlenir?

Bir bilgisayar monitörü için gerekli temizleme sıklığı, çevresel faktörlere ve kullanım alışkanlıklarınıza bağlıdır. Çalışma alanı özellikle tozluysa, sık sık ekrana dokunuyorsanız, ekranı hareket ettiriyorsun veya monitörün etrafında yemek yerken ve içerken dikkatsizseniz, daha sık temizlemeniz gerekmektedir. Çoğu kullanıcı için haftalık hızlı temizlik, monitörü en iyi durumda tutacaktır.

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BAŞLAMADAN ÖNCE

  • Bilgisayar monitörünüzün zarar görmesini önlemek için, gerçek bir temizlik yapmadan önce yapmamanız gerekenleri bilmek önemlidir.
  • Monitör ekranına asla doğrudan temizleyici veya sade su püskürtmeyin.
  • Ekranı temizlemek için kağıt havlu veya peçete kullanmayın. Yüzeyi çizebilir ve tiftik bırakabilir.
  • Özellikle sert su bölgelerinde yaşıyorsanız, temizlik için yalnızca damıtılmış su kullanın. Sudaki mineraller ekranı çizebilir.
  • Darbeleri ve ekrana zarar gelmesini önlemek için ekranı temizlemeden önce her zaman monitörü veya dizüstü bilgisayarı kapatın.
  • Bağlantı noktalarına veya kontrol düğmelerine nem damlamasına izin vermeyin.
  • Ekranda eşit olmayan basınca neden olabilecek ve arkada hasar bırakabilecek daireler çizerek ovalamayın veya silmeyin.
  • Monitörde asla aşındırıcı veya sert temizleyici (amonyak, çamaşır suyu, ovma tozu) kullanmayın.

MALZEMELER

Ekipman / Araçlar

  • 2 Mikrofiber bez
  • 1 Mikrofiber gözlük havlusu

Malzemeler

  • Arıtılmış su
  • İzopropil alkol
  • Dezenfekte edici mendiller

ADIM ADIM TEMİZLİK

Cam Kaplı Bilgisayar Monitörleri Nasıl Temizlenir

Gücü kapatın
Bilgisayar monitörünü veya dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve tamamen soğumasını bekleyin. Monitör açıkken temizlik yapmak elektrik çarpmasına neden olabilir. Ayrıca siyah ekran, toz ve lekeleri görmeyi çok daha kolaylaştırır.

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Tozunu alın

Ekrandaki tozu silmek için temiz bir mikrofiber bez veya bir gözlük temizleme mendili kullanın. Bezi dörde katlayın, monitörün üstünden başlayın ve yan doğru silin. Bezin temiz bir tarafına geçin ve tüm tozu toplamak için yukarıdan aşağıya doğru silin. Parmak izlerinin lekelerini çıkarmak için hafif baskı uygulayın.

İnatçı lekeleri temizleyin

Ekranda inatçı lekeler veya yapışmış yiyecek parçaları varsa, temiz bir mikrofiber bezi damıtılmış su veya izopropil alkolle nemlendirin. Sadece küçük bir miktar kullanmaya özen gösterin. Bez hafif nemli olmalı, asla ıslak olmamalıdır. Kalan lekeleri silmek için bu bezi kullanın.

Ekranı kurutun

Monitörü kurutmak için kuru mikrofiber bezin temiz bir bölümünü kullanın.

Dezenfekte edin

Monitörün dış muhafazasındaki kiri ve tozu temizlemek için dezenfektan bir bez kullanın. Gerçek ekranda dezenfekte edici mendil kullanmayın. Muhafazanın tamamen kurumasını bekleyin ve monitörü açın.

Cam Kaplı Olmayan Bilgisayar Monitörleri Nasıl Temizlenir

Gücü kapatın
Her zaman monitörü veya dizüstü bilgisayarı kapatın ve temizlemeye başlamadan önce tamamen soğumasını bekleyin.

Tozdan Kurtulun

Tozu temizlemek için kuru bir mikrofiber bez kullanın. En üstten başlayın ve ekranın altına doğru ilerleyin.

Lekelerden Kurtulun

Cam kaplı olmayan bir ekran (LED, LCD) hafif bir dokunuş gerektirir. Toz alırken lekeler çıkmıyorsa, temiz bir mikrofiber bezi yalnızca suyla hafifçe nemlendirin. Asla -ıslak olmamalıdır. Yalnızca lekeli alanları silmek için hafifçe bastırın. Ekranı hemen kurulamak için temiz, kuru bir mikrofiber bez kullanın.

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Dezenfekte edin

Ekranın etrafını ve kontrol alanlarını temizlemek için dezenfektan bir bez kullanın. Muhafazanın havayla kurumasını bekleyin ve ardından bilgisayar monitörünü tekrar açın.

Bilgisayar Monitörünüzü Daha Uzun Süre Temiz Tutmak İçin İpuçları

  • Ekranın haftalık olarak tozunu alın.
  • Bilgisayarı kullanırken yemek yemeyin veya bir şey içmeyin. Atıştırmalık molası verdiyseniz, bilgisayara geri dönmeden önce ellerinizi yıkadığınızdan emin olun.
  • Havadaki toz miktarını azaltmak için çalışma alanınızda bir hava temizleyici kullanın.
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