Bilgisayar ekranlarını temizlemenin en pratik yolu! Zarar vermeden pırıl pırıl yapacak…

Tüm bilgisayar monitörleri aynı değildir o nedenle farklı şekillerde temizlenmeleri gerekir. Bu nedenle, monitörü temizlemeye çalışmadan önce kullanım kılavuzunuzu okumanız veya üreticinin web sitesini ziyaret etmeniz çok önemlidir.
Ne tür bir ekrana sahip olduğunuzdan emin değilseniz, tozu ve kiri çıkarmak için en az agresif temizleme yöntemlerini kullanın. Dikkatli olmak her zaman doğru bir tercihtir.
Bilgisayar Monitörü Ne Sıklıkta Temizlenir?
Bir bilgisayar monitörü için gerekli temizleme sıklığı, çevresel faktörlere ve kullanım alışkanlıklarınıza bağlıdır. Çalışma alanı özellikle tozluysa, sık sık ekrana dokunuyorsanız, ekranı hareket ettiriyorsun veya monitörün etrafında yemek yerken ve içerken dikkatsizseniz, daha sık temizlemeniz gerekmektedir. Çoğu kullanıcı için haftalık hızlı temizlik, monitörü en iyi durumda tutacaktır.
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Cam Kaplı Bilgisayar Monitörleri Nasıl Temizlenir
Gücü kapatın
Bilgisayar monitörünü veya dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve tamamen soğumasını bekleyin. Monitör açıkken temizlik yapmak elektrik çarpmasına neden olabilir. Ayrıca siyah ekran, toz ve lekeleri görmeyi çok daha kolaylaştırır.
Tozunu alın
Ekrandaki tozu silmek için temiz bir mikrofiber bez veya bir gözlük temizleme mendili kullanın. Bezi dörde katlayın, monitörün üstünden başlayın ve yan doğru silin. Bezin temiz bir tarafına geçin ve tüm tozu toplamak için yukarıdan aşağıya doğru silin. Parmak izlerinin lekelerini çıkarmak için hafif baskı uygulayın.
İnatçı lekeleri temizleyin
Ekranda inatçı lekeler veya yapışmış yiyecek parçaları varsa, temiz bir mikrofiber bezi damıtılmış su veya izopropil alkolle nemlendirin. Sadece küçük bir miktar kullanmaya özen gösterin. Bez hafif nemli olmalı, asla ıslak olmamalıdır. Kalan lekeleri silmek için bu bezi kullanın.
Ekranı kurutun
Monitörü kurutmak için kuru mikrofiber bezin temiz bir bölümünü kullanın.
Dezenfekte edin
Monitörün dış muhafazasındaki kiri ve tozu temizlemek için dezenfektan bir bez kullanın. Gerçek ekranda dezenfekte edici mendil kullanmayın. Muhafazanın tamamen kurumasını bekleyin ve monitörü açın.
Cam Kaplı Olmayan Bilgisayar Monitörleri Nasıl Temizlenir
Gücü kapatın
Her zaman monitörü veya dizüstü bilgisayarı kapatın ve temizlemeye başlamadan önce tamamen soğumasını bekleyin.
Tozdan Kurtulun
Tozu temizlemek için kuru bir mikrofiber bez kullanın. En üstten başlayın ve ekranın altına doğru ilerleyin.
Lekelerden Kurtulun
Cam kaplı olmayan bir ekran (LED, LCD) hafif bir dokunuş gerektirir. Toz alırken lekeler çıkmıyorsa, temiz bir mikrofiber bezi yalnızca suyla hafifçe nemlendirin. Asla -ıslak olmamalıdır. Yalnızca lekeli alanları silmek için hafifçe bastırın. Ekranı hemen kurulamak için temiz, kuru bir mikrofiber bez kullanın.
Dezenfekte edin
Ekranın etrafını ve kontrol alanlarını temizlemek için dezenfektan bir bez kullanın. Muhafazanın havayla kurumasını bekleyin ve ardından bilgisayar monitörünü tekrar açın.
Bilgisayar Monitörünüzü Daha Uzun Süre Temiz Tutmak İçin İpuçları