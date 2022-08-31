Bu formül çamaşır suyu lekesine son veriyor! Pamuk ile uygulandığında...

Kıyafetinizin çamaşır suyu olması en sinir bozucu durumlardan biridir. Özellikle temizlik yaparken, ufak bir sıçrama bile büyük etki yaratabilir. Gelin bunu nasıl çıkarabileceğinize birlikte bakalım.

ÇAMAŞIR SUYU LEKELERİ BULAŞIK SABUNU İLE NASIL ONARILIR?

Ağartıcı lekelerini onarmak veya çıkarmak için harekete geçmek yerine, ideal olarak ilk etapta bunların olmasını önlemek istersiniz. Aşağıdakileri unutmayın: Çamaşırlarınızda çamaşır suyu kullanıyorsanız, tüm bakım etiketlerinin çamaşırların çamaşır suyu için güvenli olduğunu belirttiğinden emin olun. Çamaşır suyu, çamaşırları beyazlatmak, dezenfekte etmek ve lekeli lekeleri tedavi etmek için harika bir yöntemdir. Çamaşır suyunu asla doğrudan giysilerin üzerine dökmeyin. Ürünün etiketindeki talimatları izleyerek her zaman suyla seyreltin. Beyaz çamaşırlardaki çamaşır suyu lekelerini ve kalıntılarını bulaşık sabunu ile de temizleyebilirsini.