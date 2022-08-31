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Bu formül çamaşır suyu lekesine son veriyor! Pamuk ile uygulandığında...

Çamaşır suyu birçok farklı üründe bulunur. En sevdiğiniz gömleğinize çamaşır suyu lekesi olduğunda çıkarmak o kadarda zor değildir. Fakat unuttuğunuz bir şey var, çamaşır suyu aslında leke yapmaz. Boyanın rengini kalıcı olarak yok eder. Yani gömleğinizde veya pantolonunuzda gördüğünüz şey boya kaybıdır. Peki bu durumu nasıl düzeltiriz? İşte sizler için sıraladık…

Giriş Tarihi: 31.08.2022 09:04
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Bu formül çamaşır suyu lekesine son veriyor! Pamuk ile uygulandığında...

Kıyafetinizin çamaşır suyu olması en sinir bozucu durumlardan biridir. Özellikle temizlik yaparken, ufak bir sıçrama bile büyük etki yaratabilir. Gelin bunu nasıl çıkarabileceğinize birlikte bakalım.

ÇAMAŞIR SUYU LEKELERİ BULAŞIK SABUNU İLE NASIL ONARILIR?

Ağartıcı lekelerini onarmak veya çıkarmak için harekete geçmek yerine, ideal olarak ilk etapta bunların olmasını önlemek istersiniz. Aşağıdakileri unutmayın: Çamaşırlarınızda çamaşır suyu kullanıyorsanız, tüm bakım etiketlerinin çamaşırların çamaşır suyu için güvenli olduğunu belirttiğinden emin olun. Çamaşır suyu, çamaşırları beyazlatmak, dezenfekte etmek ve lekeli lekeleri tedavi etmek için harika bir yöntemdir. Çamaşır suyunu asla doğrudan giysilerin üzerine dökmeyin. Ürünün etiketindeki talimatları izleyerek her zaman suyla seyreltin. Beyaz çamaşırlardaki çamaşır suyu lekelerini ve kalıntılarını bulaşık sabunu ile de temizleyebilirsini.

  • Sabunu ve suyu alın.
  • İkisini iyice karıştırın.
  • Bezi karışıma batırın.
  • Dışarıdan başlayarak çamaşır suyu lekesi üzerinde çalışın.
  • Durulayın ve tüm kalıntılar gidene kadar gerektiği kadar tekrarlayın.

ÇAMAŞIRLARINIZ İÇİN METİL ALKOL KULLANIN

En sevdiğiniz gömleğinize veya kot pantolonunuza çamaşır suyu bulaştığında, yıkamadan geçmemişse nötrleştirme yöntemini uygulayın. Daha sonra bu tüyoyu daha küçük ağartılmış alanlar için deneyebilirsiniz.

  • Bir pamuğu alkole batırın.
  • Pamuklu çubuğu ağartıcı lekesinin etrafına sürün ve rengi çevreleyen alanlardan beyaz alana doğru çekin.
  • Boya tamamen ağartılmış alana aktarılıncaya kadar buna devam edin.
  • Giysilerin havayla kurumasına izin verin.
  • Ağartılmış alanın hala çevredeki alandan biraz daha hafif olduğunu fark edebilirsiniz. Eğer öyleyse, bunu düzeltmek için bir kumaş boyası kullanın.

BEYAZ SİRKE KULLANIN

Çamaşır suyu lekesini yok etmek için beyaz sirkeyi suyla karıştırın. Beyaz sirke kullanmak, çamaşır suyu lekesini tedavi etmenin harika bir doğal yoludur. Ağartıcı lekeyi yalnızca beyaz sirke ile tedavi edebilirsiniz.

  • Kumaş ve döşeme için 1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 2 bardak soğuk suyla karıştırın.
  • Halı için 1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 2 bardak ılık suyla karıştırın. Ilık su, çamaşır suyunun yapışmış olabileceği kir ve kirecin yanı sıra halı liflerindeki ağartıcı lekesinin çoğunu çekecektir. Bu nedenle halıları buharla temizlemek için genellikle ılık su kullanılır.

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