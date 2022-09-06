Bu yöntem dakikalar içinde musluktaki kireci söküp atacak! Ovalamaya gerek kalmadan pırıl pırıl yapacak...

Mutfak ve banyo alanlarını temizlemek çok detay gerektiren bir işlemdir. Bu yerleri temizlerken özellikle musluk ve çevresine dikkat edilmiyor. Su lekeleri zaman içinde birikerek muslukların matlaşmasını ve kireçlerin birikmesine neden olmaktadır. İşte kireç lekelerini ovmaya gerek kalmadan çıkaracak basit yönteme gelin birlikte bir bakalım.
NASIL UYGULANMALI?
Su dolu bir kaba sirke ekleyin, bir bezi batırın, musluğun etrafına sarın ve 30 dakika bekletin.Bundan sonra, bezi çıkarın ve etkilenen bölgeyi silin; lekeler ovmadan kolayca çıkacaktır. Hatta bu uygulama sonrasında, sosyal medya kullanıcıları, bu temizlik formülünü "Bu gerçekten işe yarıyor!" diyerek övgüler yağdırdı.
Sirke asidik bileşimi nedeniyle harika bir doğal temizleme solüsyonudur ve inatçı kireç lekelerini eritmede harika bir görev görür. Musluklardaki kireci temizlemenin bir başka yolu da beyaz sirke ve suyu eşit oranlarda karıştırıp tekrar bir temizlik bezini solüsyona batırmaktır. Kireci nazikçe ovmak için bezi kullanın. Ancak, lekeler gitmezse, mutfak ve banyo uzmanı olan Polly Shearer, suda bekletme süresinin uzatılmasını önerdi. Kireçlenmenin ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak, etkilenen bölgeyi de fırçalamadan önce 30 dakikaya kadar beyaz sirke karışımında bekletebilirsiniz.
LİMON VE DİŞ MACUNU ÇOK ETKİLİ
Banyolardaki kireci temizlemenin diğer yolları arasında limon ve diş macunu yöntemleri bulunur. Bir diş fırçası veya bez kullanarak limon suyu ile llekeleri nazikçe ovalayın. Alternatif olarak, bir sprey şişesine limon suyu ekleyin ve etkilenen bölgeye püskürtün. Uzmanlar her zaman suyla durulamayı ve muslukları bir bezle kurutmayı tavsiye ediyor. Bunun nedeni, limonun çok uzun süre kalması durumunda, kireçten kurtulduktan sonra musluklarınızı aşındırmaya devam edebilmesidir.Bu işlemi yaptıktan sonra iyice durulamayı unutmayın.
SİRKE YARDIMIYLA OVALAMADAN ÇIKARIN
İnatçı kireçli alanlar için aynı sirke hilesi limon solüsyonu ile kullanılabilir. Bir bezi limon suyuna batırın ve musluğun üzerine sarın. Bir saat bekletin, bezi çıkarın ve musluğu suyla durulayın. Kireçten kurtulmak için diş macunu kullanmak daha sıra dışı bir çözümdür ancak aynı derecede etkilidir. Richard Ghinn, "soda bikarbonat içeren diş macununun hafif aşındırıcı doğasının, inatçı kirecin giderilmesinde harika bir iş çıkardığını" açıkladı.
Nemli bir bez üzerine bezelye büyüklüğünde diş macunu sürün, musluğun üzerine sürün ve ardından su ile durulayın. Daha fazla kireç oluşumunu önlemek için kuru bir bez kullanarak alanı tekrar silin.