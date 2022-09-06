Bu yöntem dakikalar içinde musluktaki kireci söküp atacak! Ovalamaya gerek kalmadan pırıl pırıl yapacak...

Mutfak ve banyo alanlarını temizlemek çok detay gerektiren bir işlemdir. Bu yerleri temizlerken özellikle musluk ve çevresine dikkat edilmiyor. Su lekeleri zaman içinde birikerek muslukların matlaşmasını ve kireçlerin birikmesine neden olmaktadır. İşte kireç lekelerini ovmaya gerek kalmadan çıkaracak basit yönteme gelin birlikte bir bakalım.

NASIL UYGULANMALI?

Su dolu bir kaba sirke ekleyin, bir bezi batırın, musluğun etrafına sarın ve 30 dakika bekletin.Bundan sonra, bezi çıkarın ve etkilenen bölgeyi silin; lekeler ovmadan kolayca çıkacaktır. Hatta bu uygulama sonrasında, sosyal medya kullanıcıları, bu temizlik formülünü "Bu gerçekten işe yarıyor!" diyerek övgüler yağdırdı.

Sirke asidik bileşimi nedeniyle harika bir doğal temizleme solüsyonudur ve inatçı kireç lekelerini eritmede harika bir görev görür. Musluklardaki kireci temizlemenin bir başka yolu da beyaz sirke ve suyu eşit oranlarda karıştırıp tekrar bir temizlik bezini solüsyona batırmaktır. Kireci nazikçe ovmak için bezi kullanın. Ancak, lekeler gitmezse, mutfak ve banyo uzmanı olan Polly Shearer, suda bekletme süresinin uzatılmasını önerdi. Kireçlenmenin ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak, etkilenen bölgeyi de fırçalamadan önce 30 dakikaya kadar beyaz sirke karışımında bekletebilirsiniz.