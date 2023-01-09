Bu yöntem oda kokularını aratmıyor! Eviniz her an mis gibi kokacak…

Bulaşıkları yıkadıktan sonra oluşan kötü kokular, bulaşık makinesinin filtresinde biriken yiyeceklerden kaynaklanır. Alt rafı çıkarın ve kötü kokan filtreyi bulmak için burnunuzdan yardım alın. Çoğu filtre, bulaşık makinesinin altındaki püskürtme kolunun altında bulunur. (Kılavuzunuzu kontrol edin veya çevrimiçi olarak üreticinin web sitesine bakın.) Filtreyi çıkarın ve sıcak, sabunlu suyla yıkayın. Değiştirin ve ticari bir bulaşık makinesi temizleyicisi veya üst rafa yerleştirilmiş bir kase damıtılmış beyaz sirke ile bir temizleme döngüsü çalıştırın. Kokunun kaybolduğunu göreceksiniz.

BUZDOLABI

Kötü koku oluşumu buzdolabında oldukça yaygındır. Ancak, bozulan yiyecekleri attıktan ve içini sıcak su ve karbonat karışımıyla sildikten sonra da koku devam ederse damlama kabını kontrol edin. Damlama tepsisi, genellikle dondurucunun buzları çözülürken hızla buharlaşan nemi toplamak için kullanılır. Bununla birlikte, buzdolabı düzgün çalışmıyorsa, su birikerek küf oluşumuna neden olabilir.

Temizlemek için kılavuzunuzdan yardım alabilir ve buzdolabının altındaki damlama tepsisini bulabilirsiniz. Çıkarın, suyu boşaltın, tepsiyi sıcak, sabunlu suyla yıkayın ve yarım ölçü suyla yarım ölçü çamaşır suyunu karıştırıp üzerine püskürtün. Son olarak durulayığ iyice kurulayın ve tekrar buzdolabına koyun. Kokunun yok olduğunu göreceksiniz.