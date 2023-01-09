Bu yöntem oda kokularını aratmıyor! Eviniz her an mis gibi kokacak…

İşte kötü kokunun en yaygın kaynakları ve bu kokudan kurtulmanın yolları.
YUMUŞAK YÜZEYDE OLUŞAN KOKULAR
Yumuşak yüzeyler kiri değil, kokuya neden olan bakterileri hapseder. Havlular, banyo paspasları, duş perdeleri ve örtüler gibi makinede yıkanabilen ürünler, kokuya neden olan kiri çıkarmak için deterjanla temizlenebilir. Peki ya çamaşır makinesine giremeyen şeyler? Onları temizlemenin ve güzel kokmalarını sağlamanın da yolları var:
HALI
Halılardaki kötü kokudan kurtulmak için oluşan lekelere anında müdahale edin ve halınızı en az haftada bir süpürün. Kapsamlı olarak yapacağınız buharlı temizlik öncesinde, halıya kalın bir tabaka oalrak karbonat serpin ve liflere kadar işlemesini sağlamak için yumuşak kıllı bir fırça kullanın. Karbonatı yıkamadan önce en az birkaç saat, mümkünse bir gece boyunca halıya işemesine izin verin. Ve ardından süpürdüğünüzde kokunun yok olduğunu göreceksiniz.
PERDE
Tozu temizlemek için çamaşır makinesinde yıkayamadığınız perdeleri ayda bir süpürün. Ardından ise kokuya neden olan bakterileri öldürmek için yüzeyi bir buharlı temizleyici ile silin. Ardından ise kurutma kağıdıyla birlikte kurutucuya atın ve tozu emin tazelenmesini sağlamak için sadece hava döngüsünde çalıştırın veya profesyonel bir kuru temizleyiciye götürün.
DÖŞEME VE ŞİLTELER
Halıda olduğu gibi, lekelere hemen müdahale edin ve yüzeyleri en az ayda bir süpürün. Kokuları emmek ve vakumlamak için karbonat yöntemini kullanın.
MUTFAKTAKİ KÖTÜ KOKULAR
Bozulan yiyeceklerin tamamı buzdolabından çıkarıp, tezgahları iyice temizleyip ve çöpler dışarı çıkardığınız halde kötü koku devam ediyorsa şunları kontrol edebilirsiniz;
BULAŞIK MAKİNESİ
Bulaşıkları yıkadıktan sonra oluşan kötü kokular, bulaşık makinesinin filtresinde biriken yiyeceklerden kaynaklanır. Alt rafı çıkarın ve kötü kokan filtreyi bulmak için burnunuzdan yardım alın. Çoğu filtre, bulaşık makinesinin altındaki püskürtme kolunun altında bulunur. (Kılavuzunuzu kontrol edin veya çevrimiçi olarak üreticinin web sitesine bakın.) Filtreyi çıkarın ve sıcak, sabunlu suyla yıkayın. Değiştirin ve ticari bir bulaşık makinesi temizleyicisi veya üst rafa yerleştirilmiş bir kase damıtılmış beyaz sirke ile bir temizleme döngüsü çalıştırın. Kokunun kaybolduğunu göreceksiniz.
BUZDOLABI
Kötü koku oluşumu buzdolabında oldukça yaygındır. Ancak, bozulan yiyecekleri attıktan ve içini sıcak su ve karbonat karışımıyla sildikten sonra da koku devam ederse damlama kabını kontrol edin. Damlama tepsisi, genellikle dondurucunun buzları çözülürken hızla buharlaşan nemi toplamak için kullanılır. Bununla birlikte, buzdolabı düzgün çalışmıyorsa, su birikerek küf oluşumuna neden olabilir.
Temizlemek için kılavuzunuzdan yardım alabilir ve buzdolabının altındaki damlama tepsisini bulabilirsiniz. Çıkarın, suyu boşaltın, tepsiyi sıcak, sabunlu suyla yıkayın ve yarım ölçü suyla yarım ölçü çamaşır suyunu karıştırıp üzerine püskürtün. Son olarak durulayığ iyice kurulayın ve tekrar buzdolabına koyun. Kokunun yok olduğunu göreceksiniz.
SÜNGER
Mutfak süngerinizden kötü kokular geliyorsa çöpe atmanın vakti geldi demektir. Çünkü kokuya neden olan gözeneklerin derinliklerindeki bakterilerdir. Bir süngeri durulama ve temizleme konusunda titiz davransanız bile iki üç haftada bir değiştirilmelidir.